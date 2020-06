ÅPNER OPP: Justisminister Monica Mæland forteller at regjeringen nå letter på innreisereglene. Foto: Gøran Bohlin / VG

Åpner for at flere får reise til Norge – se hvem her

Fra 15. juni kan personer fra områder med lav smitterisiko i Norden og besteforeldre og barn som bor i EØS-land komme på besøk i Norge.

I tillegg kan familie fra tredjeland komme dersom de planlegger å bo her.

Justisminister Monica Mæland (H) forteller til VG at lettelsene på innreisereglene som gjøres nå er en del av den gradvise gjenåpningen.

Disse personene får fra mandag komme til Norge:

EØS-borgere som har familie i opp- eller nedadgående linje. Det betyr at for eksempel besteforeldre i Sverige eller voksne barn bosatt i Storbritannia nå kan reise på besøk til familie i Norge. De må fortsatt i karantene ved innreise.

Alle som har fått oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring kan reise til Norge, uavhengig av om familiemedlemmet i Norge er norsk statsborger, EØS-borger eller kommer fra land utenfor EØS. Det betyr for eksempel at om du er forlovet med noen fra USA eller Filippinene, og dere nå planlegger å bosette dere i Norge, vil de kunne reise hit.

Alle som kommer fra regioner i Norden med «tilstrekkelig lav smitterisiko» kan reise til Norge.

Usikkert hvor mange som omfattes av lettelsene

Av EØS-landene er det Polen, Bulgaria og Sverige som har hatt sin verste smitteuke nå nylig. Gjennom VGs talloversikt beregnes den verste smittedagen og smitteuken for alle land, og den viser at resten av EØS-landene nådde toppen i antall smittetilfeller per dag i slutten av april og begynnelsen av mai.

Polen hadde sin verste smittedag den 8. juni, da 599 nye tilfeller ble registrert.

Regjeringen åpner altså for folk som «kommer fra regioner i Norden med tilstrekkelig lav smitterisiko». Det er imidlertid uklart om det betyr at folk fra enkelte län i Sverige stenges ute.

I Sverige er to län betydelig hardere rammet enn resten. 45 prosent av de svenske coronadødsfallene har nemlig skjedd i Stockholm og 13 prosent av dem i Västra Götaland, som ligger ved norskegrensen.

– Hvor mange mennesker omfattes av lettelsene som nå gjøres?

– Det vet vi ikke, det er veldig vanskelig å beregne, sier justisministeren.

– FHI har sagt at å åpne for reiser mellom land med lik kontroll på smitten som Norge vil være ganske trygt. Men med disse lettelsene, har man egentlig kontroll på hvem som kommer?

– Ja, vi mener det. Vi blir heller anklaget for å åpne for sakte enn for fort. Vi gjør hele tiden vurderinger og følger situasjonen, sier hun. Ministeren viser til at de ikke har sett endringer i smittesituasjonen etter at det ble åpnet for eksempelvis arbeidsinnvandring fra EØS eller for sesongarbeidere fra tredjeland.

Foto: Gøran Bohlin

– Når vi åpner for Norden, handler det om at det er et begrenset antall og at vi har et tett faglig samarbeid mellom helsemyndighetene og de nordiske landene, sier Mæland.

På spørsmål om når søsken i EØS-land kan få besøke familie i Norge, svarer hun:

– Dette vurderer vi hele tiden. Vi utvider kretsen når det er grunnlag for det, men det aller viktigste er barn og foreldre, sier Mæland.

Mæland om utilsiktede konsekvenser: – Ville gjort det samme igjen

Mæland har forståelse for at flere har opplevd regelverket for hvem som får reise til Norge som urettferdig. VG har tidligere skrevet om norske Ida og amerikanske Luke som skulle gifte og bosette seg i Norge i sommer – men fordi hun som norsk borger ikke regnes som EØS-borger, får ikke han komme og alt har blitt utsatt på ubestemt tid.

– Vi har lest om denne historien i VG. Vi har fått henvendelser fra veldig mange som har planer om å etablere familie i Norge med en partner fra et tredjeland. Det kan de nå få gjøre. Den urettferdigheten mange nordmenn har følt på overfor EØS-borgere forsvinner nå, sier hun.

Foto: Gøran Bohlin

Hun sier at mange «smertefullt har måttet bidra» til at vi nå kan åpne grensene litt mer – i form av alle som har opplevd ensomhet, sykdom, arbeidsledighet eller andre ting som følge av coronapandemien og tiltakenes konsekvenser i Norge.

– Vi er opptatt av at når vi nå åpner ikke mister kontrollen. Jobben som er gjort må ikke være bortkastet. Derfor får dette uheldige sideeffekter. Det må vi bare erkjenne. Vi må høste erfaringer av det. Men vi ville gjort akkurat det samme igjen, slår justisministeren fast.

– Du sier dere ville gjort det samme igjen med regelverket – men kaller samtidig denne konsekvensen for utilsiktet. Har regelverket vært uheldig?

– Jeg ville håndtert det på samme måte igjen. Ja, det får noen utilsiktede konsekvenser, men noe annet ville vært uhåndterlig. Vi kan ikke bygge opp et stort byråkrati – det er mennesker som står på grensen og skal praktisere reglene. De må kunne praktisere reglene. Det er mange gode grunner til at folk vil ha «sine» til Norge, men i en kritisk situasjon ville det vært vanskelig.

Vurderer «nærstående europeiske land» 25. juli

EU-kommisjonen anbefalte torsdag Schengen-statene – blant dem Norge – å oppheve grensekontrollen mellom landene fra mandag 15. juni. Vurderinger av innreise utover lettelsene som allerede er gjort vil vurderes senere, sier Mæland:

– Vi vet det er en stor iver i EU både for å åpne grenser internt og i Schengen. Vi følger med på dette, men holder vår plan, om å én åpne Norden, to åpne EØS og tre åpne for tredjeland. 25. juli skal vi vurdere nærstående europeiske land.

Prioritering for hvem som etter hvert får komme til Norge har vært og vil fortsatt skje i følgende rekkefølge, forklarer hun: De som skal arbeide, familiemedlemmer og til slutt fritidsreisende.

Publisert: 12.06.20 kl. 14:00 Oppdatert: 12.06.20 kl. 14:17

