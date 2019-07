DRAMA PÅ HAVET: Fra Nidelva seilte vi ut i skjærgården i retning Store Torungen fyr (i bakgrunnen) før vi skulle dreie sørover mot Grimstad. Da startet motortrøbbelet. Foto: Jørn E. Kaalstad

Motor-drama for VGs sommerbåt

Det ble dramatisk da VGs sommerbåt la på vei fra Arendal til Grimstad. Da vi kom ut i skjærgården i det svært friske vindværet fikk vi motortrøbbel og drev med holmer og skjær på alle kanter.

VG har kastet loss og dratt til sjøs. Den neste uken skal vi seile innom mange flotte steder langs sørlandskysten og møte spennende mennesker.

I denne saken kan du også få med deg værvarselet for den kommende uken i området.

Her kan du følge VG-båtens ferd på kartet:

Etter å ha startet turen i Risør fredag ankom Arendal lørdag kveld. Da hadde vi seilt innom noen spennende steder i Lyngør/ Tvedestrandsområdet. Vi er vi nå på vei mot Grimstad etter å ha ligget vindfaste i Arendals havn.

Vi har møtt mange spennende mennesker på turen som du kan se lenger nedover i saken.

VAKRE NIDELVA: Et av Nidelva tre løp går inn til Arendal og det er en fantastisk fin tur med båt sørover mot Grimstad. Foto: Jørn E. Kaalstad

Drama: Sjøgress i kjølevannet!

Neste stopp for VGs sommerbåt er Grimstad. Etter å ha seilt i gjennom den vakre Nidelva fra Arendal i går ettermiddag fikk vi motortrøbbel da vi kom ut i det åpne havet. Motoren gikk plutselig varm og det viste seg at vi hadde sugd sjøgress inn i kjølevannsrøret.

Gode råd var dyre der vi lå og drev utenfor Store Torungen fyr med holmer og skjær på flere kanter.

MÅTTE IMPROVISERE: Her kjøler vi motoren under fart med ferskvann fra båten. Foto: Jørn E. Kaalstad

Kaptein Nissen-Lie mente det måtte skyldes tiltetting av kjølevannet og da vi åpnet luken til motorrommet så vi det lå gress i sjøvannsfilteret.

Vi vurderte å ringe Redningsselskapet men Nissen-Lie mente vi kunne kjøle motoren manuelt med å spyle ned vann fra båten. Slik kom vi oss trygt og kontrollert tilbake til Arendal.

SERVICEMANN: Båtmekaniker Geir Johansen kom tirsdag formiddag og fikset problemet raskt i Arendal gjestehavn! Foto: Jørn E. Kaalstad

– Veldig vanlig problem

Tirsdag formiddag fikk vi tak i båtmekaniker Geir Johansen fra Arendal Maritime senter som kom raskt. Han åpnet kjølevannssystemet og fant ut at det var oppstått vakuum som hindret kjølevann å komme inn i motoren.

– Er sjøgress i kjølevannet et vanlig problem?

– Ja, det er veldig vanlig å få sjøgress i systemet. Ikke bare når du seiler i ferskvann, men også når du er på grunnere vann i skjærgården kan du få sjøgress og tang i kjølevannet, sier Johansen.

Han sier at vi hadde gjort riktig prosedyre ved å sjekke sjøvannsfilteret.

– Dersom det er fullt av gress kan du renske det vekk og kjøre videre dersom filteret er fylt med vann. Hvis det er er tørt betyr det at systemet er tett og at motoren ikke får kjøling. Da må du tilkalle hjelp, sier Johansen.

Da er vi endelig klare for å dra sørover!!!

Hvis du er i Grimstad kan du møte oss der på tirsdag ettermiddag for å slå av en prat eller ta VG/Båtlivs uhøytidelige (og lette) quiz og vinne artige sommer-premier. Du finner oss i gjestehavnen.

Klikk på bildegalleriet under og se noen av de fine menneskene vi møtte i Arendal:

expand-left arrow-right FAVORITTHAVN: Bård Sandvei fra Oslo og Pirkko Luoma fra Finland har seilt fra Kragerø og ligger nå i Arendals gjestehavn. De kom fra Tvedestrand i går og skal videre til Risør før de drar videre til Portør. – Portør og Arendal er mine favorittsteder langs kysten, Sier Bård.

PÅ TUR I VINDEN: Vi møter Geir Grov Kristiansen (58) og Ann Torill Egge (56) fra Solbergelva som nettopp har kommet inn i havnen i Arendal. De har seilt fra Grimstad med sin Yamarin 63 DC med 150 hk. Turen gikk utaskjærs og det gikk veldig greit, sier Geir. Paret har vært på tur siden forrige lørdag da de dro ut fra Kragerø. De har hatt vekslende vær og vind men har hatt en fin tur. Foto: Jørn E. Kaalstad

– Vindfaste i Arendal

Det har blåst friskt på sørlandskysten de siste dagene og VGs sommerbåt har ligget værfast i Arendal. Vindværet vil fortsette den nærmeste uken, ifølge Isak Slettebø, vakthavende meteorolog i Storm Geo.

– Det er litt friskere enn normalt for årstiden, sier han.

Dette er bedre nyheter for seilfolket enn dem som ferierer i motorbåt.

Slettebø sier det er et høytrykk over Storbritannia og et lavtrykk nord i Skandinavia som som styrer værsituasjonen den nærmeste uken.

– Bris og kuling

– Hvordan blir vinden de nærmeste dagene?

– Det kommer til å blåse sørvestlig vind med en viss styrke - fra liten til stiv kuling utaskjærs, men litt mindre inne i skjærgården. Der vil det blåse frisk bris til liten kuling, sier han.

VINDFASTE: Familien Sogness fra Sogn ligger i dag værfaste i Arendal havn, hvor det blåser mye mer enn Yr har meldt. Familien på tre har seilt med sin Nord West 370 fra hjemmehavnen Leirvik i Sogn til Arendal på et par dager. Planen var å krysse over Skagerrak til Gøteborg. Datteren Milla (11) gleder seg til å oppleve fornøyelsesparken Liseberg, men i dag har mamma Perli Merete og pappa valgt å bli liggende i Arendal, der vindkastene kommer i hissige rosser sørvest fra. Foto: Ole Henrik Nissen-Lie

Så dersom du befinner deg i båt langs kysten nord for Kristiansand og opp til Risør så vil man måtte regne med vestlig vind med opp mot liten kuling utaskjærs, men litt mindre inne i skjærgården. Der vil det blåse frisk bris til liten kuling, ifølge meteorologen.

Han gjør oppmerksom på at dersom du har tenkt deg sør over fra Kristiansand må du være oppmerksom på at det fra mandag kveld vil blåse opp stiv kuling.

– Hvordan blir vindværet fremover?

– Det ser litt urolig ut frem mandag til neste uke. Vi vil nok oppleve vindstyrker rundt frisk bris og liten kuling, sier han.

Skyet, men med sol

Han oppfordrer båtfolket til å vurdere situasjonen fra dag til dag og vurdere sine egne båtkunnskaper før de legger ut med båt.

– Når det gjelder nedbør så ligger Sørlandet i le for den fuktige luften. Man kan stort sett regne med oppholdsvær de nærmeste dagene. Det kan komme litt regn innimellom men ikke noe betydelig nedbør, sier Slettebø.

– Blir det sol?

– Prognosene viser skyet oppholdsvær og det vil nok ligge et skydekke over dette området, men med muligheter for sol. Frem til begynnelsen av neste uke er det lite endringer i værsituasjonen, med endel vind og med stor sett oppholdsvær.

VENTER PÅ TUR: Her ligger trebåt-oppussingsprosjektene på rekke og rad utenfor verkstedet på Hisøy. Foto: Jørn E. Kaalstad

Båtreparatør og musiker!

På Hisøy rett utenfor Arendal Havn møter vi båtreparatør Tor Elgvin. Han tok for tre år siden over Båtreppen etter Alf Arnesen som har drevet bedriften siden starten på 80-tallet.

– Han var en av de siste gjenværende trebåtbyggerne som startet eget verksted for reparasjon og rehabilitering av trebåter på 80-tallet. Nå er det jeg som har tatt over etter Alf som er blitt over 80 år, sier Elgvin.

Nå har han brukt tre år på å lære seg faget og har gått i lære hos Arnesen. Men det er ikke snekker eller båtbygger han egentlig er.

– Det jeg har levd av inntil for få år siden er musikk. Jeg har spilt i pianobarer land og strand rundt, men jeg har alltid hatt stor båtinteresse og når denne muligheten kom så grep jeg den, sier han.

Jonas om hyttelivet

Ap-leder Jonas Gahr Støre har hytte rett i vannkanten ved Kilsund utenfor Tvedestrand. Han vil helst ikke møtes på hytta fordi det er et sted han kan være i fred for journalister i en hverdag ellers preget av total tilgjengelighet.

Vi møter derfor Jonas i marinaen og blir invitert ut på rotur, som seg hør og bør med arbeiderpartilederen.

Klikk på videoen (over) og hør Jonas snakke ut om båtlivet og stedet han virkelig får koblet av.

ROBÅT-INTERVJU: VGs journalist fikk en fin rotur i Kilsundet utenfor Tvedestrand med Ap-leder Jonas Gahr Støre i dag. Foto: Ole Henrik Nissen-Lie

Redningsvest- unntak

Vi har fått en del tilbakemeldinger fra lesere som påpeker at vi ikke hadde på redningsvester under roturen. Ifølge loven er det imidlertid unntak fra vestpåbud når man er nærme land.

– Loven sier at alle skal ha vest på i båt under 8 meter når den er i fart. Det er fastsatt unntak som trådte i kraft i 2015. Unntakene «er for personer i trebåt eller robåt () på «et avgrenset område inntil 500 meter fra land». Vi rodde i Kilsund under 100 meter fra land hele veien. For øvrig hadde jeg vest i båten, tilgjengelig. Så jeg tolker det slik at det var i tråd med regelverket, sier Jonas Gahr Støre.

I båten fikk vi også snakket om Pride-dansen, noen dårlige meningsmålinger, ytringsfrihet, bompenger og den viktigste politiske saken han mener Norge står overfor i dag.

Det intervjuet kommer om noen dager på VG+

Om VGs sørlandstokt

VGs journalist Jørn E. Kaalstad seiler nedover den vakre sørlandskysten sammen med Magasinet Båtlivs Ole Henrik Nissen-Lie. I løpet av ca. en uke skal båten innom mange spennende steder før vi ender opp ved Kristiansand onsdag.

VANT PREMIER: Bjørn Helge Svendsen (61) fra Rjukan og Roger Kristiansen (60) fra Skien tok VGs sommerquiz i Risør. De klarte quizen! Gutta er på Sørlandstur med båten «Brede» en 26-fots snekke som de mener er like bred som lang, derav navnet. Foto: Jørn E. Kaalstad

Ta sommerquizen

Fra Grimstad seiler vi videre til Lillesand via Homborsund. Deretter fortsetter vi gjennom Blindleia til Ny Hellesund før vi ankommer Kristiansand-området onsdag.

Når vi ankommer et nytt sted setter vi stor pris på om folk vil slå av en prat eller ta VG/Båtlivs sommerquiz. Her kan vi love fine, sommerlige premier til alle som deltar!

Ser jo ut til at det blir flott vær også!

STERKT MØTE: Linda Aslaksen har en spesiell historie å fortelle. Foto: Jørn E. Kaalstad

I Risør møtte vi Linda Joachime Helgesen Aslaksen som bor i denne vakre sørlandsbyen. Vi hadde en lang prat med den 37-årige kvinnen som har en spesiell historie å fortelle. Som ung og fremadstormende medieleder hadde hun en krevende toppjobb da livet hennes ble snudd opp ned.

Les hennes historie som kommer i VG+ om noen dager.

Her er noen bilder fra Risør:

expand-left arrow-right GRATIS RUNDSTYKKER: Lørdag morgen ble vi overrasket av Marthe Lundberg (18) fra Risør Seilforening som gikk rundt i havnen og delte ut rundstykker og blader til båtfolket.

Husbåt med stupebrett

Vi dro innom Holmestrand på vei nedover fra Vollen og i havna der traff vi på Jon Mørk som eier en gedigen husbåt. En 50-fot stor katamaran.

– Jeg fant den på internett og syntes det hørtes ut som en kul ting å gjøre.

Mørk kalte derfor også båten for «Why Not». Han opplyser at båten koster 3,2 millioner – og det er uten motor. Men så har den til gjengjeld soveplass til tre par og en enorm 90 kvm takterrasse

STUPEBÅT: Et uttrekkbart stupebrett hører med på en real husbåt. Foto: Jørn E. Kaalstad

90 KVM: Husbåten til Jon har stor takterrasse med liggestoler på kunstgress, stor sittegruppe, et «amerikansk» gassgrillkjøkken og jacuzzi! Foto: Jørn E. Kaalstad

Vi vil ha tips

Dette er en reportasjetur som blir til mens vi seiler og vi setter pris på tips fra dere om interessante mennesker, spennende steder vi kan besøke eller andre ting dere vil tipse oss om.

Gode tips kan du sende til jornes@vg.no

Her kan du følge Båtlivs Ole Henrik Nissen-Lies liveoppdateringer fra sommertoktet på Facebook:

Publisert: 28.06.19 kl. 16:48 Oppdatert: 02.07.19 kl. 12:35