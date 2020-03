RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Stian Lysberg Solum

Vil ha egen NAV-kommisjon etter trygdeskandalen

Rødt mener trygdeskandalen vitner om mer grunnleggende problemer i NAV. Nå vil de foreslå en egen NAV-kommisjon.

I kommisjonen de foreslår å nedsette, vil de at NAVs fagforeninger og NAV-brukerne er direkte representert. Den skal ha som formål å sikre at problemstillingene som reises i førstelinje og internt i nav fanges opp, når frem til ledelsen, og blir fulgt opp.

– Det er ingen tvil om at et topptungt NAV, der hverken ansatte, fagforeninger eller brukere blir hørt, er en del av årsaken til NAV-skandalen, mener Bjørnar Moxnes.

Flere varsler

Moxnes viser til at spørsmål om EØS-regelverket ble tolket riktig var diskutert allerede i 2014 på et internt forum i NAV, uten at det nådde ledelsen.

I dokumentene kontrollkomiteen har fått oversendt om trygdeskandalen kommer det også frem at det var intern usikkerhet om praktiseringen av regelverket både i 2017 og 2018

– I et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen har Juristforbundet i NAV forklart at deres medlemmer i 2017 og 2018 tok opp mulig feilpraktisering med NAV-ledelsen, men fikk til svar at det ikke var kapasitet til å se på saken, sier Moxnes.

Det står også i brevet at forbundet hadde fått flere andre henvendelser fra folk som hadde tatt opp saken.

NTL, som er den største fagforeningen i NAV opplyste om det samme under høringen i januar. Fagforeningen Avyo som også organiserer NAV-ansatte tok opp problemstillingen med NAV-ledelsen i oktober 2017, også de uten å bli hørt.

– Dessuten har NTL gjennom mange år varslet om den negative effekten av budsjettkutt i NAV tilsvarende 500 årsverk siden 2015, som har svekket NAVs kapasitet nettopp i den kritiske perioden hvor skandalen kunne vært forhindret, sier Moxnes.

Han sier Rødt også har blitt kontaktet av flere NAV-brukere som ikke opplever seg tatt på alvor.

– Både fagforeninger og brukere har vært tydelige på at NAVs egne systemer for å løfte og varsle om faglige problemstillinger og brukermedvirkning ikke har fungert. Også Høyre, Frp og Venstre anerkjenner i kontrollkomiteens innstilling om saken, at NAVs interne rutiner ikke har fanget opp signalene som kunne avverget uretten. Da bør de støtte dette forslaget som handler om å sikre at NAVs brukere, ansatte og fagforeninger som oppdager feil eller tar opp problemer, blir hørt av ledelsen, sier Moxnes.

Departementet: – Tillit til partene

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en e-post til VG at det er god tradisjon i norsk arbeidsliv, spesielt i offentlig sektor, at arbeidsgiver og fagforeninger «løser utfordringer gjennom dialog og partsrelasjoner, gjennom etablerte og avtalte modeller og forum for samhandling».

– Der dette ikke fungerer og en eller begge parter tar initiativ til å forbedre dialogen, har jeg erfaring med at det er den beste løsningen som gir varig endring i virksomhetene, skriver han.

– Jeg har en grunnleggende tillit til at partene, der store gode fagforeninger i Nav er helt sentrale, klarer finne de beste løsningene på de interne utfordringene Nav-saken har avdekket.

