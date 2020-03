12-åring død etter snøscooter-ulykke

En gutt døde av skadene etter at han og moren var i en snøscooterulykke torsdag kveld.

Ulykken skjedde på Modum skisenter, da en mor i 40-årene og hennes 12 år gamle sønn kjørte på en snøscooter torsdag kveld. Snøscooteren traff en vegg på skisenteret.

Både gutten og moren ble sendt til Ullevål sykehus rett etter ulykken. 12-åringen mistet livet fredag kveld, forteller politiadvokat Lise Kjexrud-Egge til VG.







– Dette er en tragisk ulykke som har skjedd i et lite nærmiljø, sier Kjexrud-Egge.

Hun forteller videre at politiet etterforsker hendelsen, og at gutten nå vil bli obdusert, for å finne ut hvilke skader som førte til at han døde.

– Per nå kan vi ikke si noe om dødsårsaken, sier politiadvokaten.

Moren er fortsatt innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader, opplyser Kjexrud-Egge.

