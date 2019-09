SV ber MDG velge rødgrønn side

Ingen av de fem rødgrønne partiene må utelukke hverandre eller seg selv eller åpne for heller å velge borgerlige partier i 2021, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– MDG bør droppe blokkuavhengigheten og gå inn for en rødgrønn regjering, sa Lysbakken i en tale til partiets landsstyre i Oslo fredag.

– Nå handler det om å kaste en miljøfiendtlig regjering, og da kan vi ikke risikere at et av partiene i opposisjonen blinker til venstre, men svinger til høyre.

SV-lederen understreket at partiet er en garantist for et regjeringsskifte, men at det ikke er posisjonene eller navnet på partiene, men politikken som er viktigst.

– Derfor er vi åpen for samarbeid med alle partiene i den rødgrønne opposisjonen. Med våre gamle regjeringspartnere i Ap og Sp, men også med de to partiene som tallene viser at oftest stemmer på våre forslag i Stortinget, nemlig Rødt og MDG, sa Lysbakken.

SV holdt fredag sitt første landsstyremøte etter lokalvalget, som ble en solid opptur for partiet. Både valgutfallet og nasjonale meningsmålinger har i lang tid pekt mot flertall for de fem rødgrønne partiene.

– Ikke lukk døren

Samarbeidsdiskusjonen har derfor blusset opp for fullt, ikke minst i Ap, der Oslos Raymond Johansen og Fellesforbundets Jørn Eggum står på hver sin side.

Lysbakken hadde flere klare beskjeder til sine potensielle alliansepartnere:

– Arbeiderpartiet bør ikke lukke døren for noen i opposisjonen, vi trenger en bred allianse for å slå høyresiden. Senterpartiet bør heller ikke lukke dørene for noen i opposisjonen, for Ap og Sp kommer ikke til å ha flertall aleine, sa han.

Sp, som satt i regjering med Ap og SV i årene 2005-2013, har gang på gang understreket at partiet går til valg på et regjeringssamarbeid med Ap, uten å nevne SV.

– Rødt bør si ja til forpliktende samarbeid med andre. Vi kan ikke ha en situasjon som den vi nå har i Oslo hvor Rødt sier nei til å delta i byrådsforhandlingene, for så å gå til mediene for å fortelle hva de krever at SV skal få gjennomslag i de samme forhandlingene, sier Lysbakken.

«Blindspor»

Spørsmålet om samarbeid var også tema i partileder Jonas Gahr Støres tale til Arbeiderpartiets landsmøte denne uken.

– Det vi ikke skal gjøre, er å begynne debatten nå om hvem vi skal samarbeide med i en eventuell regjering etter 2021. Det er et blindspor, det er et feilspor, det tar oppmerksomhet bort fra politikken, sa han.

Sentrale deler av fagbevegelser har uttrykt sterk skepsis til et eventuelt MDG-samarbeid i en fremtidig regjering, spesielt på bakgrunn av miljøpartiets programfestede utfasing av oljenæringen de neste 15 årene. Samtidig har mange Ap-topper åpnet for et tettere samarbeid med miljøpartiet.

– Ingen må utelukke hverandre. Ingen må utelukke seg selv. Og ingen må åpne for heller å velge borgerlige partier, sa Lysbakken.

Han understreket også at det er politikken som vil bli avgjørende for hvem SV eventuelt vil samarbeide med i 2021.

