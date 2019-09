LIV LAGET? Planeten K2–18b skal ha både beboelige temperaturer og vann. Foto: ESA/Hubble, M. Kornmesser / HANDOUT / ESA/Hubble

Har funnet jordlignende planet

– Den best beboelige kandidaten vi har til nå, sier Angelos Tsiaras som er medforfatter av en ny rapport der funnet bekreftes.

Synne Eggum Myrvang

NTB

Nå nettopp







111 lysår bort har astronomer funnet noe som ligner på Jorden. Den nye planeten har fått navnet K2-18b. Planeten har åtte ganger så stor masse som Jorden, og banen går syv ganger så nære stjernen den kretser rundt som det Jorden er nære Sola.

– Så langt er dette den eneste planeten utenfor solsystemet vårt som har rett temperatur til å ha vann og den har vanndamp. Det gjør planeten til den best beboelige kandidaten vi har til nå, sa astronom Angelos Tsiaras på en pressekonferanse ifølge National Geographic.

Han er medforfatter i en ny rapport om planeten. Forskerne fant også helium og hydrogen i atmosfæren på planeten.

Planeten ligger i den beboelige sonen i nærheten av en dvergstjerne og er kjent fra tidligere.

– Å finne vann i en annen beboelig verden enn Jorden er utrolig spennende, sier Tsiaras.

K2–18b er en såkalt eksoplanet. Det vil si at den går i bane rundt en annen stjerne enn solen, altså at den tilhører et annet solsystem. De siste årene er det oppdaget mange eksoplaneter, og i april 2019 var tallet så mye som 3500 stykker.

Planeten ble oppdaget i 2015 og er en av flere hundre såkalte «superplaneter», som er planeter med en masse mellom Neptun og Jorden funnet av NASAs Kepler-fartøy.

Publisert: 11.09.19 kl. 20:41







