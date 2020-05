TESTER ETTER SYKDOM: En blodprøve som skal testes for antistoffer mot covid-19. Bildet er tatt på et laboratorium i Houston, USA. Foto: David J. Phillip / AP

Undersøkelse viser at 2 av 100 har antistoffer mot coronavirus – FHI tror svært få har vært smittet

– Befolkningen er derfor sårbare for nye utbrudd, sier prosjektleder Per Magnus i FHI om testresultatet av i underkant av 400 tester. Resultatene fra antistoff-testingen vil være viktige å følge med på mens samfunnet gradvis gjenåpnes.

NTB

Synne Eggum Myrvang

Oppdatert nå nettopp

Blodprøvene for å påvise antistoffer ble tatt i forrige uke av 397 deltakere i den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Alle som er testet så langt, bor i Oslo, som er fylket med flest meldte coronatilfeller per innbygger. Resultatene ble gjort kjent torsdag morgen, og foreløpige utregninger viser at andelen med påviste antistoffer er under 2 prosent.

Forskerne forteller at prøvene viser at den norske befolkningen i liten grad viser tegn på gjennomgått infeksjon.

– Resultatet viser at det er svært få som hittil har hatt infeksjonen. Befolkningen er derfor sårbar for nye utbrudd av covid-19, sier prosjektleder Per Magnus ved FHI.

Planlegger testing også utenfor Oslo

Magnus sier til VG at det viktigste for dem nå er å følge med på dette tallet - hvor mange som til enhver tid er eller har vært smittet, gjennom å påvise antistoffer. Han understreker at det er en god nyhet at få har vært syke, og at dette også er målet fremover.

– Samfunnet har gradvis begynt å åpne opp og skal åpne mer. Hvordan kan det påvirke smittetallene?

– Det er viktig for oss å følge med på dette tallet og raskt fange opp om det endrer seg, slik at vi kan vurdere tiltakene i Norge. Vi ønsker å holde tallet så lavt som mulig, samtidig som samfunnet må fungere best mulig. Det er en balanse, men klarer vi å holde tallet lavt, vil det være bra, sier Magnus til VG.

Magnus forklarer at flokkimmunitet ikke er noe mål, og at andelen med påviste antistoffer må være langt høyere for at befolkningen har en naturlig immunitet. Han viser til at resultater fra lignende tester i Stockholm og New York viser at henholdsvis rundt 10 og 15 prosent har fått påvist antistoffer, mot 2 prosent i Norge.

– Selv det er ikke nok. Man kan også si at befolkningen i New York, som har vært hardt rammet, fortsatt er sårbare, sier han.

New York-guvernør Andrew Cuomo delte resultatene av omkring 15.000 antistofftester 2. mai. I hele staten var andelen med antistoffer 12,3 prosent, mens det i New York City var i underkant av 20 prosent som fikk påvist antistoffer.

Planlegger tester utenfor Oslo

Nå planlegger de å teste ytterligere 500 personer til denne uken, også de fra den sammen MoBa-undersøkelsen, før de skal utvide testingen til å gjelde flere - også utenfor Oslo.

– Hvor mange må testes for antistoffer for at dette tallet viser andelen som er smittet eller har vært smittet i samfunnet?

– Vi trenger kanskje rundt 1000 tester i uken for å få et godt tall, mer er ikke nødvendig. Vi vil prøve å få til dette så fort vi klarer, men det er litt logistikk som må på plass. I løpet av mai håper jeg vi kan teste også andre steder i landet enn kun i Oslo, sier han.

Analysene av antistoffer er gjort med en test utviklet av to forskningsgrupper under ledelse av Fridtjof Lund-Johansen og Jan Terje Andersen på avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Metoden er sammenlignet med kommersielle tester som er under utprøving ved avdeling for mikrobiologi ved OUS – og alt peker i samme retning.

Flere tall i den norske befolkningen tyder på at en lav andel av befolkningen har vært smittet, skriver FHI. Av omkring 185.000 personer som er testet for viruset, har 8000 testet positivt - vel fire prosent.

To ulike prøver

Blodprøvetesten etter antistoffer skiller seg fra virustesten (PCR-testen), som tas med en vattpinne i nesa eller svelget og viser om personen har virus i kroppen, eller nylig har hatt det.

Tilbud om antistofftest blir i dag bare gitt til bestemte utvalg av befolkningen, men det vil bli utvidet ettersom testkapasiteten øker.

Rettelse: VG skrev først at 4000 av de 185.000 personene som er testet, har testet positivt, men det er feil. Det riktige er at 8000 personer har testet positivt, og det utgjør vel 4 prosent av de testede. Rettelsen ble gjort 07.05.2020 klokken 08.13.

Publisert: 07.05.20 kl. 07:07 Oppdatert: 07.05.20 kl. 09:36

