Sjøfartsdirektoratet fant elleve avvik på fergen som krasjet i Lysefjorden

Det er gjort flere funn som må utbedres før MF «Skånevik», som søndag krasjet i en fjellvegg, kan settes tilbake i drift. Det melder Stavanger Aftenblad.

Til sammen er det gjort funn av elleve avvik på fergen under Sjøfartsdirektoratets tilsynsrunde mandag.

To av funnene skal dreie seg om reparasjoner og skader som oppsto i forbindelse med sammenstøtet. De resterende ni funnene er avvik som gjelder mannskap og dokumentasjon, skriver avisen.







Blant annet er det ikke dokumentert at mannskapet har fått fartøysspesifikk opptrening, og de har heller ikke dokumentert hviletid godt nok.

Det var etter at skipperen sovnet på broen at Veteranfergen MF «Skånevik» smalt i en fjellvegg i Lysefjorden søndag ettermiddag.

Vanligvis skal det være to stykker til stede på broen, men den andre var ute og da han kom opp igjen, var ulykken skjedd.

VETERANFERGE: «MS Skånevik» er en den eneste operative fredede bilfergen i landet.

– Vi ser alvorlig på at sikkerhetsrutiner og oppfølging ikke er på stell når man driver passasjertrafikk. En del av mannskapet har ikke dokumentert at de har den opplæringen de skal ha, men det betyr ikke at de ikke har tatt den, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til VG.

Avvikene må rettes opp før driften kan gjenopptas.

– Det er opp til rederiet selv hvor raskt de vil ha fergen tilbake til sjøs, påpeker Aarhus.

Fergen var innleid til en turistrute mellom Flørli og Lysebotn i Lysefjorden av Rødne Fjord Cruise og Fjord X. De ønsker ikke kommentere saken ytterligere per nå, skriver Stavanger Aftenblad.

Ingen om bord ble skadet under kollisjonen, men VG snakket med en passasjer som beskrev opplevelsen som traumatisk.

– Vi så at båten svingte inn mot land, men tenkte først kanskje det var for sightseeing. Men vi innså etter hvert at det var noe galt. Jeg prøvde å varsle de andre og ropte «dette kommer til å gå ille.»

