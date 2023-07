Bygdas myggmareritt: − Det er ekstremt i år

HURDAL (VG) Eldrehjemmets beboere og ansatte har vært terrorisert av myggen. Nå har kommunen kommet befolkningen til unnsetning.

Når du hører ordet Hurdal, tenker du kanskje først og fremst på Hurdalsplattformen. Men man kan være kjent for så mangt, og i flere tiår har bygda vært preget av det en nærmest kan kalle en invasjon.

På sykehjemmet Hurdal helsetun har ansatte og beboerne i år vært så plaget av myggen at de i perioder ikke har kunnet åpne vinduene.

– Helt ekstremt

Det var Romerikes Blad som omtalte årets myggproblem i Hurdal først. VG skrev faktisk en sak om fenomenet i bygda tilbake i 1998. Da med sitatet: – Norges mygg-hovedstad?

Men tilbake til 2023. Hvor ille er det i dag?

– Det er ekstremt i år. Jeg kan ikke huske sist det var så ille, sier Kristine Solsrud, konstituert avdelingsleder ved tilrettelagte tjenester.

1 / 3 KREVENDE: – Da myggen var på sitt verste, luftet jeg ikke engang, forteller Cathrine Stenbrenden ved Hurdal helsetun. TILTAK: Her kommer myggen neppe gjennom. STORE MENGDER: I juni florerte det av mygg i Hurdal. Da måtte Kristine Solsrud (t.v.) og Cathrine Stenbrenden ty til drastiske tiltak. Myggspray var ett av dem. forrige neste fullskjerm KREVENDE: – Da myggen var på sitt verste, luftet jeg ikke engang, forteller Cathrine Stenbrenden ved Hurdal helsetun.

– På det verste har det vært vanskelig å lufte i boligene, legger hun til.

Solsrud forteller at beboerne og de ansatte til tider har vært så plaget av myggen at de har måttet trekke innendørs.

– Vi har måttet velge: enten myggen eller heten. Vi har måttet ha igjen dører og vinduer.

1 / 3 SAMLING: En mygg kan suge blod opptil tre ganger sin egen vekt. MYGGFJERNER: Tre slike har blitt satt opp i Hurdal kommune. Det merker lokalbefolkningen godt. MYGGMIDDEL: Spar-butikken i Hurdal med forebyggende midler mot mygg. forrige neste fullskjerm SAMLING: En mygg kan suge blod opptil tre ganger sin egen vekt.

Kommunen kom med redningen

Til slutt ble forholdene så ille at Hurdal kommune i slutten av juni bestemte seg for å investere i myggfjernere myggfjernereMyggfjerneren lokker til seg myggen på to måter: Delvis ved at propangass omdannes til karbondioksid, som minner om utåndingsluft fra mennesker. Delvis brukes luktstoffet Octenol, som minner om lukten et menneske avgir. Når insektene flyr nær fellen, suges de inn av en vifte ved hjelp av vakuumteknologi. .

– På en drøy uke var effekten ganske tydelig. Jeg merket nesten at det var mindre mygg før jeg visste at de var satt ut, sier Solsrud.

En som setter pris på de nye myggfjernerne, er Culioli Benjamin fra Lyon i Frankrike.

Han har vært i Hurdal i én måned, som praktikant ved en gård i bygda. Han og kameratene fikk sjokk av mengden mygg som møtte dem i Norge.

– I Frankrike ser vi kanskje en mygg eller to. Så dreper vi dem, så er de borte. Gjør vi det samme her, kommer det hundre mygg tilbake, sier han i en badepause ved stranden Åsanden.

1 / 2 FIKK MYGGSJOKK: Culioli Benjamin (t.v.) og kameratene har praksisplass i Hurdal - og fikk sjokk da de oppdaget mengden mygg her til lands. STIKKER: Myggen er like glad i franskmenn som nordmenn. forrige neste fullskjerm FIKK MYGGSJOKK: Culioli Benjamin (t.v.) og kameratene har praksisplass i Hurdal - og fikk sjokk da de oppdaget mengden mygg her til lands.

– Dårlig kombinasjon

Det er et kjent problem at det finnes mye mygg her til lands. Ifølge forskning.no ble det oppdaget over 100 nye myggarter bare i fjor.

Men det er selve stikkemyggen stikkemyggenStikkemygg er en familie av mygg og den organismegruppen folk flest forbinder med ordet «mygg.» – og da hunnmyggen – folk flest plages av. Og sommerferien vår kommer også svært ubeleilig, skal vi tro Sondre Dahle, biolog og myggforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Det at vi har ferie samtidig som at hunnmyggen er på jobb, kan være en dårlig kombinasjon. Tidlig i sommerferien er høytiden for den blodsugende myggen. Resten av året ligger den stort sett som egg før den lever noen uker som larve på våren.

Når det er sagt: Dahle er ikke den som finner myggen plagsom – heller tvert imot.

– Jeg er interessert i myggen og myggen er interessert i meg, men det er jo ikke alle som setter pris på den, sier han, og legger til:

– I det minste binder myggen mennesker sammen. Den er interessert i alle og vi får noe felles å snakke om på tross av andre ulikheter.

UTSATT: Bein, legger og ankler er særlig utsatt for mygg, forteller myggforskeren.

100 nye arter

Faktisk er Norge et yndet myggreisemål for Dahles forskerkollegaer, da Norge er kjent for å ha flere ulike myggarter man ikke finner i andre land.

Og stadig flere blir det. I fjor ble det konstatert 100 nye myggarter som tidligere ikke er observert i Norge.

– Jeg vet om utenlandske myggforskere som har reist til Norge – ene og alene for å se mygg, sier Dahle.

En varig løsning?

Tilbake på Hurdal helsetun er det lite som stikker kjepper i hjulene for sommeridyllen.

– Vil dere gå så langt som å si at livskvaliteten til brukerne har blitt bedre nå?

– Ja, det vil vi absolutt si.

– Det har så mye å si både for arbeidsmiljøet og for brukerne. Sommeren er kort, derfor er det viktig å få brukt den ute, sier en smilende Solsrud.

Og så til det store spørsmålet: Ga Hurdal inntrykk av å være Norges mygg-hovedstad da VG var på myggjakt?

Svaret er i beste fall et «tja.»

Kommunens myggfjernere er kanskje av det effektive slaget.

Er du plaget med mygg der du bor? Ta gjerne kontakt med VGs journalist her.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post