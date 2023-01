Tidligere leder i Wagner-gruppen, Andrej Medvedev, flyktet over den norsk-russiske grensen natt til fredag.

Wagner-gruppen hevder desertør var del av «norsk bataljon»

Wagner-gruppen hevder den russiske avhopperen Andrej Medvedev var en del av en norsk bataljon og har norsk statsborgerskap. – Høres ut som en merkelig bortforklaring, sier hans norske advokat.

NTB

En representant for Wagner-gruppen skriver i en melding til Aftenposten at de mener å sitte på materiale som beviser påstandene.

Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater.

Gruppen hevder at Medvedev var en del av en norsk bataljon ved navn «Nidhogg». De påstår også at Medvedev har norsk statsborgerskap, samt at han har mishandlet krigsfanger.

– Vær forsiktig, han er svært farlig, skriver gruppen.

Det var fredag Medvedev ble pågrepet av politiet i Pasvikdalen. Han hadde en fire måneder lang kontrakt med Wagner-gruppen fra 6. juli i fjor, ifølge den russiske menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net.

Han skal ha rømt da denne utløp, og han har fortalt om en dramatisk flukt før han til slutt endte opp i Norge – se video:

– Merkelig bortforklaring

Medvedevs advokat, Brynjulf Risnes, ønsker ikke å kommentere påstandene, men avviser likevel Medvedevs tilknytning til Norge.

– Han har overhodet ikke norsk statsborgerskap eller noen tidligere tilknytning til Norge, meg bekjent. Dette høres ut som en merkelig bortforklaring, sier Risnes til NRK.

Medvedev søker nå asyl i Norge. Risnes sier til Dagbladet at klienten frykter å bli sendt tilbake til Russland.

– Han regner det som en sikker død å bli sendt tilbake. Det er vanskelig å si hvor sikkert det er, men han mener det er en betydelig risiko for represalier, sier Risnes.

PST er orientert

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har uttalt til NTB at de er kjent med hendelsen.

– Vi følger saken for å se om det er noe som er relevant for våre oppgaver, opplyste seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB søndag.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at Norge har god kontroll over grenseområdene.

– Jeg har ikke grunnlag for å vurdere om han kom seg lett over grensen eller ikke. Det er viktig for meg at vi har god kontroll over grensen, og det er mitt klare inntrykk at vi har, sier Mehl.

Hevder 67 nordmenn har vervet seg

Wagner-gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml.

Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Ifølge britisk etterretning har rundt 1.000 soldater fra Wagner-gruppen kriget i Ukraina, mens andre eksperter mener det er snakk om over 20.000 personer – mange av dem rekruttert fra russiske fengsler.

Jevgenij Prigotsjin, sjef for leiesoldatene i den russiske Wagner-gruppen, hevdet nylig at 67 nordmenn er vervet i den private hæren. PST har imidlertid uttalt at antallet er langt lavere.