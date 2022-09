Mitt skip er lastet med – makrellstørje

Det er ikke hverdagskost å få tre rugger på kroken på en gang. Særlig ikke når hver fisk veier rundt 250 kilo.

Publisert: Nå nettopp

Det var fredagen sin det! For i båten lå det allerede en makrellstørje på 320 kilo. Gutta var på fisketur i Stadhavet, halvannen times båttur vest for Ålesund da fiskelykken slo alle rekorder sist fredag.

– Det var helt absurd. Når en av de fiskene i sjøen som er vanskeligst å få, slår til er det en helt utrolig opplevelse. Makrellstørje er en av verdens desidert sterkeste fisker, om ikke den sterkeste, forteller Thomas Tangen Flem som var med på turen.

– Fiskene gikk alle veier

Han forteller at de brukte rundt en time på å sikre fangsten.

– Vi måtte flytte på stengene; fiskene gikk alle veier og krysset snørene, og så måtte vi ta inn en og en fisk.

FREDAGSFANGST: Thomas Tangen Flem foran to av fiskene.

Stein Magne Hoff (65), skipper og eier av båten MS Tare, opplyser at de hadde fem fiskestenger ute da de havnet midt i en stim makrellstørje. Parallelt med fiskebåten var en båt med havforskere.

– All fisken samlet seg i kjølvannet av båten vår. Det var hundrevis av fisk og fullt angrep på krokene våre som er utstyrt med gummiblekkspruter. Det kokte. Vi fikk fisk på samtlige stenger, fem på en gang. To slapp og tre ble berget. Bare det er en prestasjon, forteller skipperen.

Hoff har tidligere jobbet som lærer ved naturbruk, fiske og fangst ved Ålesund videregående skole, og forteller at makrellstørjen nærmest forsvant fra norske farvann på grunn av overfiske på 1970-tallet.

BRØDRE: Eskil og Sondre Havnsund Urkedal foran storfangsten. Eskil går på fiske- og fangst linja ved Ålesund videregående skole mens storebror Sondre er yrkesfisker på linebåt.

– Men så dukket den plutselig opp igjen for fem-seks år siden. Da fikk folk størje når de fisket etter makrell, og siden har det utviklet seg mer og mer, sier Hoff som forteller at det i år ble åpnet for kommersielt kystfiske på makrellstørje.

De siste to årene har han vært med på et prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet hvor de har merket makrellstørje og sluppet den fri igjen. Men nå er det altså klart for kommersiell fangst. Hoff håper det kan gi nytt liv til kystfiskerne.

– Hva gjør dere når dere får fisk?

– Vanlig prosedyre er at man har den hengende bak båten en stund. Makrellstørje produserer masse melkesyre slik at den blir varm i fisken, den kan nesten koke og da blir den ødelagt. Derfor tar man den inntil båten hvor den får gå i kroken samtidig som den er sikret med tau slik at den tømmer seg for melkesyre. Så tar vi den inn, kapper gjellene og lar den henge en stund bak båten og blø ut før vi tar den om bord, slakter fisken og gjør den ren, forklarer Hoff.

I LAND: Her er makrellstørjen kommet til fiskemottaket i Ålesund.

Etterpå legges den på hundrevis av kilo is og så setter skuta mot havn. Deretter sendes fiskekjøttet ut i verden.

Roser fiskerne

Makrellstørje, som heter Atlantic bluefin tuna på engelsk, er ettertraktet.

– Det vi leverte i helgen gikk til Tyskland, Holland og Spania, sier Hoff som forteller at han fikk godt betalt for fisken. Prisen varierer mellom 25 000 og 60 000 kroner per fisk alt etter kvalitet, sesong og størrelse.

– Men fiskeutstyr og drivstoff koster en formue, sier den pensjonerte læreren som var ute med flere av sine tidligere elever da fiskelykken sto dem bi.

– De er på hugget, de er jegere og det er mye takket være dem at det ble så god fangst.

Keno Ferter, forsker ved Havforskningsinstituttet, forteller at de har et prosjekt hvor de studerer vandringen og atferden til makrellstørjen som oppholder seg langs norskekysten og hvor den tar veien.

– Den merkes med satellittmerker som logger dybde, temperatur og lys. De sitter på makrellstørjen i ett år. Etter et år løsner de fra fisken og flyter til overflaten og sender så data via satellitt. På den måten kan man beregne den mest sannsynlige vandringsruten, sier Ferter og legger til at GPS ikke fungerer under vann.

Han forteller at en fisk de fulgte svømte over 15 000 km i løpet av et år. Fra Norge svømte den nord for Shetland, krysset Atlanteren før den krysset tilbake igjen og var innom Middelhavet før den til slutt svømte nordover og kom tilbake Norge i august.