ELDST: Carl I. Hagen (79) er den eldste representanten på Stortinget.

Carl I. Hagen (79) mener aldersgrensen bør fjernes: − Meningsløst

Carl I. Hagen beskriver seg selv som «Stortingets suverent eldste representant», og synes det går helt supert å stå i jobb som 79-åring. Han synes at det er meningsløst at fastleger må gå av ved fylte 75.

Kortversjonen Stortingsrepresentant Carl I. Hagen (79) reagerer på VGs reportasje om fastlege Jan Fyllingen, som ble bedt om å slutte på sin 75-årsdag.

Hagen oppfordrer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til å endre aldersgrensen til 80 eller fjerne den helt. Vis mer

Tidligere i sommer publiserte VG saken om Jan Fyllingen, som blir bedt om å slutte i jobben som fastlege på sin 75-årsdag grunnet en forskrift i fastlegeordningen som sier at kommunen ikke får forlenge en fastlegeavtale etter at legen har fylt 75 år.

Stortingspolitiker Carl I. Hagen (Frp) synes det er beklagelig at alder skal være en begrensning.

– Det er helt meningsløst at mange fastleger som snart fyller 75 skal slutte selv om de er fullt kapable og fortsatt har autorisasjon, sier Hagen.

Han kommer med en sterk oppfordring til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Jeg vil oppfordre Kjerkol til å ta de nødvendige skritt for å endre grensen til 80, eller helst fjerne den helt.

– Få ut fingeren og sett pasienten først!

Selv trives Hagen med å være i jobb. Langt etter ordinær pensjonsalder.

– Det går helt supert!

– Jeg pleier å bruke Olav Thon som et eksempel, han har jo først gått av nå som han er 100 år.

– Trasig

Også stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe i Høyre synes VGs sak om Jan Fyllingen er trist lesing.

– Jeg synes det er trasig å se at Jan og andre friske og spreke fastleger som ønsker å fortsette i jobben sin, ikke får mulighet til det kun fordi de når en bestemt alder, sier Svardal Bøe.

I 2015 fikk Høyre gjennomslag på Stortinget for at aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell skulle heves fra 75 år til 80 år, men med klare krav om kontroll og helsetest.

Svardal Bøe mener at dagens situasjon, der flere og flere pasienter blir stående uten fastlege, er alvorlig.

ØNSKER SAMFUNNSENDRING: Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe i Høyre synes samfunnet burde bli mer aldersvennlig.

– Vi må ikke undervurdere ressursen eldre kan være i arbeidslivet i årene fremover.

Har fått råd fra ekspertutvalg

Statssekretær Truls Vasvik (Ap) i helse- og omsorgs departementet skriver i en e-post til VG at regjeringen hver dag jobber for å sikre en stabil og bærekraftig fastlegeordning.

– Vi har derfor en historisk satsing på allmennlegetjenesten i statsbudsjettet. Det er særlig viktig å rekruttere flere fastleger og beholde de vi har.

Han forteller at et ekspertutvalg har gitt råd og anbefalinger til arbeidet.

– Utvalget mener at rekrutteringsutfordringene i dagens fastlegeordning kan tilsi at det bør stimuleres til at eldre fastleger får mulighet til å stå i yrket lenger enn til fylte 75 år, sier Vasvik.

– Dette er forutsatt at de er friske, velfungerende og i stand til å utføre oppgavene i en fastlegevirksomhet på en forsvarlig måte.

STATSSEKRETÆR: Truls Vasvik i Helse- og omsorgs departementet forklarer at et ekspertutvalg gir råd i arbeidet med fastlegeordning.

Ekspertutvalgets rapport er nå på bred høring, ifølge Vasvik, og innspillene vil være med på å danne grunnlag for hvordan saken følges opp.

– Vi vil også fortsette det gode samarbeidet med Legeforeningen, KS og Oslo kommune i trepartssamarbeidet om hvordan vi sammen skal utvikle fastlegeordningen videre.

Ønsker samfunnsendring

Erlend Svardal Bøe mener at samfunnet burde bli mer aldersvennlig.

– Vi har en jobb å gjøre med å skape et mer aldersvennlig samfunn og bli bedre på å beholde erfarne mennesker som har bygget kompetanse over mange år. Dessverre mener jeg vi har en regjering som ikke bidrar til det, sier Svardal Bøe.

Statssekretær Vasvik er enig med Svardal Bøe om at det må skapes et mer aldersvennlig samfunn.

Han peker på eldrereformen Bo Trygt hjemme, som skal bidra til flere sosiale møteplasser for eldre, aldersvennlig transport, aldersvennlig frivillighet og planlegging for en bedre alderdom.

– Regjeringen vil også opprettholde oppmerksomheten om behovet for et aldersvennlig arbeidsliv, sier Vasvik.