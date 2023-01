Ekspert om Putins julevåpenhvile: − Har ingenting å si

Bare timer etter at patriarken Kirill av Moskva ba om en våpenhvile under den ortodokse julefeiringen, ble det beordret av Vladimir Putin. Men noe særlig mer enn symbolsk er det ikke, tror forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved NUPI.

– Det har ingenting å si hverken sikkerhetspolitisk eller militært, sier Solli til VG.

Den russiske presidenten har beordret full våpenhvile i forbindelse med den ortodokse julefeiringen 6. og 7. januar – i totalt 36 timer fra klokken 12 fredag.

Han mener det er vanskelig å finne noen annen forklaring utover den rent symbolske på Russlands initierte våpenhvile:

– Forholdet mellom patriark Kirill og Putin er veldig sterkt. Kirill tydelig støttet invasjon av Russland offentlig og regnes som en av Putins nærmeste støttespillere. Putin prøver å imøtekomme ønsket hans om våpenhvile. Slik sørger han for at en av hans viktigste støttespillere fremdeles er vennlig stilt overfor han, sier Solli.

LITEN BETYDNING: Senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) tror den initierte våpenhvilen fra russisk side i praksis har lite å si for krigen.

Hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole sier at dette ikke er et genuint tilbud om fred fra russisk side.

– Denne våpenhvilen er kun et resultat av at Putin ønsker å fremstille seg selv og Russland i et godt lys. Det ser alltid bra ut med en våpenhvile i julen, særlig overfor egen befolkning, sier han.

«SER BRA UT»: Oberstløytnant og lærer ved forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen sier våpenhvilen kun skal fremstille Putin på en god måte.

I Ukraina ble det åpnet for at folk kunne feire jul 24. og 25. desember i fjor. Nå kan denne våpenhvilen være et forsøk fra Putin og patriarken på få til en julemarkering på ortodoks vis. En våpenhvile vil befeste datoene Russland mener julen skal feires, forklarer Solli ved Nupi.

Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvaret forskningsinstitutt (FFI) sier at det er lang tradisjon for å tilby en slik pause i kamphandlingene i forbindelse med julefeiring, men at det er litt kontroversielt i år siden Ukraina gradvis har gått over til å feire jul 24. desember, slik som vesten.

SYMBOL: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvaret forskningsinstitutt (FFI) tror våpenhvilen mest av alt er symbolsk.

Tror Putin kan se mulighet for etterforsyninger

Også hun tenker at våpenhvilen mest av alt er et symbol. Det kan være en anledning for Putin til å vise og si at de tilbyr fred, forklarer hun.

– Når det er sagt var det ingen begrensninger i kampforhandlingene 24. desember. Sånn sett fremstår det ikke helt i julens ånd å tilby det nå, og det kan nok oppleves provoserende for enkelte ukrainere.

– I tillegg kan det hende Putin ser en mulighet for å drive etterforsyninger, dersom Ukraina blir med på våpenhvilen.

– Hvilke signaler sender dette til den russiske befolkningen?

– Det er et slags billig propagandaspill. Å holde julen hellig ser bra ut overfor den russiske befolkningen. Dette er en måte å få økt støtte på, også overfor ektefeller og familie til soldater som er ute og kjemper.

Ikke tegn på varig fred

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj var kjapt ute og kalte Kirills forslag for en «kynisk felle». Etter Putins våpenhvile-beordring, ber ham Russland holde hykleriet for seg selv. Han viser til at Ukraina hverken dreper sivile eller angriper andres territorium.

– Ukraina er generelt negative til forslag om våpenhvile fordi de vet at Russland har problemer med å lære opp personell og få personell og materiell til fronten. Dette gjelder særlig lengre våpenhviler. Denne på 36 timer er jo ikke så signifikant, sier Solli om Ukrainas reaksjoner på forslag om våpenhvile.

Dersom det nå blir en slik kort våpenhvile, vil det ikke bety noe tegn til fred fremover, tror Solli:

– Definitivt ikke, fordi Russland har prøvd å komme med utspill om stridspauser og forhandlinger tidligere, men da som betingelse at de skal få beholde områdene de okkuperer i Ukraina, forklarer han.

– Ukraina selv ønsker å vinne tilbake alt territorium Russland har okkupert siden 2014. De er så langt fra hverandre at de ikke kan møtes ved forhandlingsbordet slik det er nå, sier han.