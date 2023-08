MONSTER: Aldri før har en så stor alligator blitt tatt i Mississippi.

Fanget rekordstor alligator i Mississippi

Årets start for alligatorjakten i den amerikanske elven Mississippi ga rekordfangst.

Reptilgiganten målte 4,34 meter, veide over 364 kilo og er den lengste som noen gang er fanget i delstaten, ifølge viltforvaltningen i delstaten.

Jegerne har fortalt til avisen Clarion Ledger at de brukte syv timer for å få has på alligatoren. Underveis gikk det etter hvert opp for dem hvor stor denne alligatoren faktisk var.

– Vi så at han var bred. Ryggen var enorm. Det var som om vi fulgte en båt, sier Donald Woods, en av jegerne som fanget gigant-alligatoren.

Han og tre venner har jaktet på alligatorer i lang tid. De har tatt flere av god størrelse, men ingen kan måle seg med denne fangsten.

FORNØYD: Syv timer tok det før jegerne fikk kontroll på reptilet.

Syv timer

Totalt brukte gjengen syv timer på å fange monsteret. Flere liner og stenger ble ødelagt i fangsten.

– Vi hektet ham åtte eller ni ganger, og han kom seg fortsatt av. Han gikk ned i vannet, satt seg ned før han stakk av igjen. Den fortsatte å gå under tømmerstokker. Han visste hva han gjorde. Det syke er at han ble på samme sted, sier Woods videre.

Ifølge jegeren så bestemte alligatoren alt. De beskriver de syv timene som meget slitsomme.

– Vi klarte ikke å bevege ham. Vi kunne ikke gjøre noe.

Siste på en stund

Etter en lang kamp natten gjennom, så la de merke til at reptilet ble sliten utpå morgentimene.

– Vi hadde bare to stenger og liner igjen på det tidspunktet.

Nå er Woods usikker på hvor mye mer alligatorjakt de orker.

– Vi er ferdige med å jage de store i år. Det kan hende jeg kaller det en karriere etter denne.

Mississippi har hatt en årlig alligatorjakt siden 2005. Etter 2011 har tilbudet blitt utvidet til å gjelde flere områder og flere tillatelser. Det er ikke lov å jakte alligator i staten uten tillatelse.

