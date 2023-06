MINNES: 15 år gamle Elias ble drept på vei til tivoli lørdag.

Stockholm: Elias (15) drept på vei til tivoli

Søndag ble den drepte 15-åringens minne hedret på hjemstedet Farsta. – Det føles så rart å ha et stille minutt for Elias. Vi som kjente ham vet at han ikke var stille, sier kusinen Houda Abbas.

Kortversjonen Søndag ble en minnestund holdt i Farsta for en 15 år gammel gutt, Elias, som døde i en skyteepisode lørdag.

Fire personer ble skutt i Farsta, Stockholm, deriblant Elias og hans 15 år gamle venn som nå er på sykehus.

Motivet for skytingen er ukjent, og to menn i tjueårene er arrestert etter en biljakt.

Det har vært flere skyteepisoder rundt Stockholm og Malmö den siste tiden, og i fjor var det i snitt en skyteepisode om dagen i Sverige.

Svenske politikere ønsker å bekjempe volden og jobber for å snu utviklingen. Vis mer

Fire personer ble skutt da en gjerningsmann skjøt vilt med et militært automatvåpen i bydelen Farsta i utkanten av Stockholm ved 18-tiden lørdag.

De som ble rammet, skal være en kvinne på 65 år, en mann på 45 år, og to gutter på 15 år, ifølge svenske Aftonbladets opplysninger. Motivet til gjerningspersonen er ukjent.

SORG: Mange tenåringer hadde møtt opp til en minnestund for Elias ved t-banestasjonen der han ble skutt.

På vei til tivoli

15-åringen som døde av skadene het Elias, sier hans kusine Houda Abbas til Aftonbladet. Hun understreker at den 15 år gamle fetteren ikke var i et kriminelt miljø.

– Det er det første folk tenker på og spør om. Han var en veldig hyggelig gutt som var på vei for å møte vennene sine, sier Houda Abbas til Aftonbladet.

Elias var sammen med en venn, som også ble truffet av skuddene, og nå ligger på sykehus. De to tenåringene skal ha vært på vei til et tivoli som bare lå et par T-banestopp unna der de ble skutt.

T-banestasjonen har nå blitt til en minneplass. Søndag er 15-åringens portrett satt opp på stedet sammen med blomster, tente lys og kosedyr.

PROBLEM: Sverige sliter med hyppige skyteepisoder.

– Hvem er den neste?

Et hundretalls mennesker hadde møtt opp til minnestunden i Farsta sentrum søndag ettermiddag.

– Han var verdens fineste. Han elsket vennene sine, elsket familien, elsket å trene, sa Houda Abbas til de oppmøtte.

En av vennene til Elias sier han mangler ord for å beskrive hva som har skjedd.

– Vi må få en slutt på dette sammen, alle må sette ned foten sammen. Hvis vi fortsetter slik, hvem er den neste? sier vennen – som er sitert uten navn – til Aftonbladet under minneseremonien.

«E»: For Elias, 15 år. «Elias var lillebrorens store forbilde, som han kranglet, klemte og pratet med. Han var hans klippe, hans trøst», fortalte kusinen Houda Abbas under minnestunden.

Daglige skyteepisoder

To menn i tyveårene er pågrepet av politiet etter en biljakt som endte i Järna, sier Ola Österling, pressetalsperson for politiet i Stockholm søndag. Motivet for skytingen er uklart, ifølge politiet.

Elias var én av syv personer i Stockholmsregionen som ble skutt i løpet 20 timer denne helgen.

I tillegg til de fire som ble skutt i Farsta, ble to unge menn skutt i Solna, og en i Jordbro på fredagskvelden.

Natt til søndag ble Sverige rammet av en ny skyteepisode, da en villa i Malmö ble beskutt med flere skudd. Det var folk i huset, men ingen ble skadet, skriver NTB.

Sverige er hardt rammet av skytevold. I fjor var det i snitt en skyteepisode om dagen i Sverige. 64 drap ble begått med skytevåpen i Sverige i fjor.

Landets justisminister, Gunnar Strömmer, er blant de mange som nå vil bekjempe volden.

– Vi skal gjøre alt i vår makt for å snu denne utviklingen, sier han.

«Bare de ikke skyter barna»

En mor og far var sammen med sin datter på seks år da de brått befant seg midt i skuddramaet i Farsta lørdag. Det forteller de til Aftonbladet.

– Jeg tenkte «bare de ikke skyter barna». Deretter « flykt», sier kvinnen til Aftonbladet.

Familien unngikk kulene og kom uskadet fra stedet. Men jentas svarte, små tøfler ble liggende igjen under flukten. Da faren skulle hente dem, var tøflene bak politiets sperrebånd.

