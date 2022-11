Fikk besøk av «Queen Elizabeth»: − En av våre viktigste allierte

OSLO HAVN (VG) Flaggskipet til den britiske marinen ligger til kai i Norge for første gang. Jonas Gahr Støre (Ap) fikk omvisning om bord.

– Storbritannia er en av våre viktigste allierte ute i Norskehavet, sammen med amerikanerne, så det er et hyggelig besøk, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

Bak ham ruver det største og kraftigste fartøyet som noen gang er satt sammen for britiske Royal Navy. HMS «Queen Elizabeth» – oppkalt etter den nylig avdøde monarken.

I grå og kald novembertåke seilte det fryktinngytende krigsskipet inn i Oslofjorden for første gang mandag formiddag, etter å ha vært ute på oppdrag i Nordsjøen.

– Dette er jo et av de største fartøyene i verden, men jeg synes vi skal ønske dem velkommen til Oslo, sier Støre.

Hangarskipet er 284 meter langt og 73 meter bredt, «Queen Elizabeth» veier 65.000 tonn, og kan huse 40 moderne kampfly, ifølge nettsidene til Royal Navy.

Bare skipets propeller i seg selv veier 33 tonn hver, og motorene bak dem genererer nok strøm til å kjøre 1000 familiebiler.

Seilte forbi olje- og gassinstallasjoner

Støre ble tatt imot av skipets kaptein, som ga statsministeren en omvisning om bord, i tillegg til en orientering om oppdraget «Queen Elizabeth» har vært på i norske farvann.

– De har vært på sokkelen, der hvor Norge har sine norske olje- og gassinstallasjoner, bekrefter han til VG.

– Det er ikke deres oppdrag å passe på dem, men det er viktig for Norge å signalisere at vi passer på, og at våre allierte er med og viser trygghet, legger statsministeren til.

For en måneds tid siden innførte regjeringen hastetiltak for å skjerpe sikkerheten på norsk sokkel. Bakteppet er blant annet eksplosjonene på Nord Stream-rørledningene i Østersjøen, samt at det norsk olje- og gassproduksjon er blitt pekt på som et svært utsatt mål.

– Det er interessant å snakke med dem om det samarbeidet de har med Norge. De kjenner den norske marinen godt, de kjenner flyvåpenet godt, og det samarbeidet er veldig viktig for oss, sier Støre til VG.

Gigantskip

I tillegg til toppmoderne våpen- og kommunikasjonssystemer, har HMS Queen Elizabeth fem treningssentre, et kapell og et medisinsk senter.

Flydekket måler fire dekar, og brukes som rullebane for de nye F35 Joint Strike Fighter-flyene. Ifølge Royal Navy kan fire jagerfly flyttes fra hangaren nede i skipet til flydekket på bare ett minutt.

HMS Queen Elizabeth er en del av Carrier Strike Group – en selvstendig styrke som kan jobbe uavhengig eller som en del av bredere operasjoner, ofte i Nato-regi.

Det betyr at skipet med sine jagerfly og våpensystemer jobber i formasjon med ubåter, andre krigsskip og støttefartøyer fra våre allierte.

Forventer mer penger til forsvar

Skipsbesøket skjer samme dag som et toppledermøte i Nato i Madrid. Der gjentok generalsekretær Jens Stoltenberg viktigheten av at medlemslandene klarer å oppfylle kravet om 2 prosent av statsbudsjettet til forsvarsutgifter.

– Jeg forventer at det, på en eller annen måte, selv om kanskje 2 prosenten beholdes, så vil den være mer som et tak enn et gulv for forsvarsutgifter, sa Stoltenberg i møtet, ifølge Reuters.

Han sa videre at forhandlingen med landene vil fortsette, men at han var helt sikker på at ambisjonene vil måtte økes på en eller annen måte fordi «alle ser nå behovet for å investere mer», la han til.

I kjølvannet av Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina i 2014, lovet Nato-ledere å snu trenden med fallende forsvarsbudsjetter, med allierte som gikk med på å bruke – minst – 2 prosent på forsvar fra 2024.

Og, siden Russlands invasjon av Ukraina i februar i år har mange allierte økt sine militære utgifter. Forsvarsposten i det norske statsbudsjettet utgjør nå 1,6 prosent.

Stoltenberg forventer en enda sterkere forpliktelse.

– Jeg kan ikke fortelle deg nøyaktig hva våre allierte vil bli enige om når det gjelder å formulere løftet om forsvarsutgifter for det neste tiåret, men jeg forventer at det vil være en enda sterkere forpliktelse til å øke forsvarsutgiftene, sa Stoltenberg.