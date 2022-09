FORTGANG: Ola Elvestuen (V), Lan Marie Berg (MDG) og Nikolai Astrup (H) krever fortgang og vil gjøre det mulig for Stortinget å vedta strømtiltak i slutten av måneden.

Krever at strømtiltak hastebehandles: − Situasjonen er nå

Høyre, Venstre og MDG krever fortgang i møte med strømsituasjonen og vil be om at tiltak hastebehandles slik at de kan tre i kraft allerede i høst.

Synne Eggum Myrvang

Aurora Meløe (foto)

Publisert: Nå nettopp

De tre partiene vil at Stortinget så raskt som mulig skal kunne vedta nye tiltak i strømkrisen – og det betyr innen utgangen av måneden.

Mandag møtes Stortinget i et ekstraordinært strømmøte der energiminister Terje Aasland skal legge frem en redegjørelse om strømsituasjonen, men det er høyst uklart hva som ligger i denne – og om det vil komme konkrete strømstøtteforslag på bordet.

Ola Elvestuen (V), Nikolai Astrup (H) og Lan Marie Berg (MDG) mener at fortgangen helt konkret kan skje slik dersom det får flertall i Stortinget på mandag:

Orienteringen fra energiministeren sendes til energi- og miljøkomiteen, der partiene kan debattere, foreslå og vedta tiltak. Deretter går disse videre til Stortinget, og kan behandles neste gang de møtes, den 30. september.

På den måten mener de tre partiene at tiltak for å avhjelpe strømkrisen vi står i kan tre i kraft allerede i høst, fremfor på nyåret – dersom de skulle blitt behandlet først sammen med statsbudsjettet i Stortinget i desember.

SAMSTEMTE: Ola Elvestuen, Nikolai Astrup og Lan Marie Berg mener strømtiltak kan vedtas allerede neste gang Stortinget møtes - 30. september.

– Situasjonen er nå

– Vi trenger ikke at Stortinget bare møtes for å diskutere et problem. Vi trenger å gjøre faktiske vedtak for å veie opp for at regjeringen ikke har gjort noe. Situasjonen er nå, og vi trenger vedtak nå, ikke bare en orientering, sier Ola Elvestuen (V) til VG.

– Regjeringen har slept beina etter seg i hele år og tålmodigheten vår har tatt slutt. Det virker som de har glemt at de er en mindretallsregjering. Med hurtigbehandling i Stortinget kan vi få gjennom viktige enøk-tiltak (energiøkonomiseringstiltak, journ.anm.) og strømstøtte som vil hjelpe familier med dårlig råd, studenter, og utsatte bedrifter.

SKAL ORIENTERE: Energiminister Terje Aasland (Ap) skal orientere Stortinget om strømsituasjonen mandag 19. september.

– Krevende vinter

Høyres Nikolai Astrup sier at de har en klar forventning om at regjeringen legger frem en bedriftsstøtteordning.

– Vi har bedt om dette siden september i fjor, og regjeringen er fortsatt bakpå. Nå er det viktig at bedrifter som går en veldig krevende vinter og høst i møte får vite hva de kan forvente.

– Men tror du det kommer et forslag om en konkret strømstøtteordning for bedrifter?

– Signalene så langt er at statsråden skal redegjøre for Stortinget. Vi har ikke fått signal om at det kommer en slik ordning, men vi mener det må på plass.

VIL HA BEDRIFTSORDNING: Nikolai Astrup, energipolitisk talsperson i Høyre, har lenge etterlyst en støtteordning for bedrifter.

– Og hvis det ikke kommer konkrete tiltak?

– Vi kommer til å legge frem en del forslag med sikte på rask behandling. Derfor mener vi at forslagene som kommer inn nå på mandag må sendes til komiteen for hurtigbehandling. Det håper jeg flertallet kan samles om, sier Astrup, og viser til at «vi har god erfaring fra tidligere kriser med hurtigbehandling i Stortinget».

– Det beste er om regjeringen kommer med et gjennomarbeidet forslag som Stortinget kan ta stilling til. Dessverre er jeg redd for at de tar seg for god tid.

– Hva hvis det ikke kommer konkrete forslag fra regjeringen nå?

– Hvis regjeringen ikke er beredt til det, må Stortinget be dem om å gjøre det.

Les også Strømstøtteforhandlingene: Her er den store utfordringen Regjeringen nærmer seg en strømstøtte for bedriftene. Men de går ikke inn i dagens møte med partene i arbeidslivet med…

Enige i tiltak som må på plass

De tre partiene er dessuten samstemte i at de mener følgende tiltak må på plass:

Tiltak mot lavinntektsgrupper.

Tiltak for energisparing og solenergi.

– I tillegg til strømstøtte, trenger vi tiltak som er med på å løse krisen. Men regjeringen har så å si ikke gjort noen ting for å gjøre det billigere å investere i strømsparing og solceller, som er blant de tingene som raskt kan bidra til at vi som samfunn kan spare strøm og som vil hjelpe husholdningene å senke strømregningen. Dette haster, sier Lan Marie Berg (MDG)

– Tror folk er utålmodige

Hun mener at tiltak mot dem med dårlig råd må kunne gi dem mulighet til å investere i energisparing.

– Regjeringen bør også komme med tiltak som gjør det mulig for de med dårlig råd å investere i energisparing. Mange av de med dårlig råd har brukt opp det de hadde av buffer for å betale høye strømregninger, økende rente og matvarepriser. Dette vil vi fremme tiltak for dersom regjeringen ikke gjør det, sier Berg.

– Vi går inn i en vinter med lite energi i Europa. Hvis vi skal vente på statsbudsjettet, mister vi mange måneder der folk kunne gjort tiltak i husene sine.

– Jeg tror folket er utålmodige og vil gjennomføre tiltak for energisparing på husene sine nå. Det er helt uholdbart at regjeringen tenker at dette skal utsettes til statsbudsjettet for neste år. Da vil det ikke komme bedre støtteordninger før 1. januar neste år, og vi mister dyrebare måneder, sier Berg.

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.

Også Rødt har fremmet flere forslag i forkant av møtet, og leder Bjørnar Moxnes har sagt at han håper på konkrete vedtak enten i hastemøtet det er kalt inn til, eller i møter senere samme uke.

– Folk forventer at det vedtas forslag på dette møtet. Hvis det ikke skjer, så vil det være en oppvisning i politisk handlingslammelse, sa ha til VG tidligere denne uken.