UVANLIG JAKT: To ganger i uken jakter Andreas Mondin på hjort og andre dyr i de svenske skoger. Nylig jaktet han tyver.

Jegeren Andreas tok tyvene på fersken

Midt under elgjakten oppdaget Andreas Mondin (50) et pågående hytteinnbrudd. Da la han en plan.

Av Ronny Berg

– De er hverdagshelter, sier politimannen Christer Fuxborg til avisen Aftonbladet.

Hendelsen skjedde på tettstedet Svenljunga, 30 km sør for Borås i den svenske kommunen Västra Götaland.

Sammen med venner skulle Andreas Mondin jakte på villsvin og elg. På vei bort fra de andre i jaktlaget, sammen med hunden sin, passerte han hytta til en kamerat, forteller han til VG.

– Jeg så at det sto en tilhenger utenfor, sier han.

Mondin trodde det var vennen som ryddet og gikk mot døren for å hilse på. Der fikk han se at bilen som tilhengeren var koblet til, ikke var kameraten sin. Fra innsiden hørte han lyder.

– Da rygget jeg unna, sier han til Aftonbladet.

Raskt ringte han hytteeieren, for å spørre om han hadde sendt noen for å rydde i hytta.

«Nei», svarte kameraten.

«I så fall har du et innbrudd akkurat nå», sa Mondin.

VENNER: Sammen med elghunden Leja, jakter Andreas rådyr, elg, villsvin og dåhjort. Han har også jaktet antilope i Sør-Afrika.

Blokkerte veien

Umiddelbart ringte han politiet, før han tilkalte de andre i jaktlaget. En av dem ble bedt om å sperre veien på den andre siden av hytta, slik at ingen kunne unnslippe.

– Etter cirka 20 minutter så innbruddstyvene at jeg sto utenfor og så på dem, sier Mondin.

– Jeg så inn i øynene deres. Men de lot som ingenting.

– Var du redd?

– Jeg ble ikke redd.

Samtidig som tre personer forlot hytta og satte inn i bilen, kom politiet med syv politibiler. Tyvene ble pågrepet på stedet, forteller Mondin.

Nesten alle gjenstandene i hytta var da lastet over på hengeren.

Pressekontakt for politiet i Västra Götaland, Christer Fuxborg, hyller Mondin og jegerne som hjalp til på stedet.

– De er hverdagshelter og utgjorde hele forskjellen. Uten jegerne hadde vi nok hatt et uoppklart innbrudd nå, sier Fuxborg til Aftonbladet.

Til VG sier Mondin at kameraten og hytteeieren ble veldig glad for at innbruddet ble avverget.

– Det har vært flere innbrudd der tidligere, for hytta ligger godt inn i skogen, på et avsidesliggende sted, sier han.

Han gjentar at han ikke var redd for sin egen sikkerhet:

– Jeg ville gjort det samme igjen.