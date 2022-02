Tirsdag 15. februar: Dette skjedde i natt

Mandag publiserte Kommunesektorens Organisasjon (KS) et støtteskriv for Gjerdrum kommune, og informerte om at de har sendt brev til statsadvokaten, etter at kommunen ble siktet for manglende oppfølgning av varsler i forkant av det dødelige leirskredet ved Ask. KS anmoder statsadvokaten om å ikke ta ut tiltale i saken.