TO GRUPPER: Seksjonsoverlege Jetmund Ringstad på infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold, har to svært forskjellige grupper covid-pasienter.

Seksjonsoverlege: − Haster med tredje vaksinedose for eldre

Multisyke eldre som er innlagt på Sykehuset Østfold med alvorlig covidsykdom, fikk siste vaksine satt for mellom fem og ni måneder siden.

– Det haster med å gi denne gruppen den tredje dose, sier seksjonsoverlege Jetmund Ringstad ved infeksjonsmedisinsk avdeling.

De elleve covidpasientene på avdelingen kan deles i to grupper:

– Flertallet er multisyke gamle med en gjennomsnittsalder på mer enn 80 år. Det er ikke gått mindre enn drøye fem måneder siden de fikk den andre vaksinen. Den andre gruppen er yngre, uvaksinerte personer med en snittalder på under 40 år, sier Ringstad.

De som regnes som multisyke har flere sykdommer samtidig.

FHI: – Ser at eldre er mindre beskyttet

I begynnelsen av oktober besluttet regjeringen at eldre over 65 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, men foreløpig går utrullingen sakte: Foreløpig har 108.000 av den aktuelle gruppen på rundt 400.000 fått en boosterdose, ifølge tall fra FHI.

FHI-overlege Are Stuwitz Berg sier de nå har bedt kommunene sette inn støtet på coronavaksinering fremfor influensavaksinen:

– Vi ser at eldre er mindre beskyttet enn andre. Derfor anbefales de en oppfriskingsdose. Anbefalingen om oppfriskingsdose til helsepersonell som har nær kontakt med de mest sårbare er en ytterligere sikring av beskyttelse av eldre og andre sårbare grupper.

FHI: Overlege Are Stuwitz Berg jobber med distribusjon av vaksiner på instituttet.

– Er dere bekymret over at det går tregt, når andelen fullvaksinerte eldre øker på sykehus?

– Vi har vært tydelige i møter med statsforvaltere, i møter med kommuner og i siste informasjonsbrev, at dette er et arbeid som nå må prioriteres høyt i kommunene.

I uke 41 hadde norske sykehus for første gang en større andel fullvaksinerte coronapasienter enn uvaksinerte, ifølge ukesrapporten til FHI. Dette var imidlertid forventet, ettersom stadig flere er blitt fullvaksinerte.

Fredag sa derimot vaksinesjef i FHI Geir Bukholm til VG at økningen i innleggelser blant fullvaksinerte eldre har kommet raskere enn FHI hadde sett for seg.

– Den økningen vi har sett var forventet, men kanskje en raskere økning i antall innlagte av fullvaksinerte eldre enn man trodde, spesielt den siste uken.

Likevel trekker FHI frem at de fleste fullvaksinerte som legges inn også har tilleggssykdommer – 80 prosent av de innlagte har underliggende sykdommer som gjør at de er utsatt for alvorlig forløp.

Disse er innlagt på norske sykehus nå 60 prosent er fullvaksinerte. Av disse er gjennomsnittsalderen 77 år. 80 prosent har underliggende sykdom.

Resten er uvaksinerte. Alderssnittet her er på rundt 50 år, og har økt litt den siste tiden. En stor andel er personer med annet fødeland enn Norge.

Liggetiden på sykehus er langt kortere for fullvaksinerte enn uvaksinerte. En dansk professor og overlege sier til Berlingske at det tyder på at vaksinen også hjelper mot graden av sykdom, og ikke bare som forebygging. Kilde: FHI Les mer i denne saken: Flere fullvaksinerte legges inn – skjer raskere enn forventet Vis mer

Øker mest

– Nå de siste dagene har vi hatt en økning i innleggelser som vi synes er bekymringsfull, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, til VG.

Han forteller at de jevnt over har sett flere innleggelser i aldersgruppen over 65 år den siste tiden. Spesielt blant de aller eldste.

– Det at vi har fått en stigning i antall innleggelser blant fullvaksinerte kan antyde at det er behov for en bedre beskyttelse. Derfor tror jeg det er viktig å få vaksinert denne gruppen raskt, spesielt fordi 80 prosent av pasientene over 75 år som innlegges har tilleggsdiagnoser, sier Guldvog.

Han tror likevel det er mulig å snu den brå økningen i antallet coronapasienter.

– Det er viktig at de som har mulighet til å få en tredje dose oppsøkes av kommunene, sier helsedirektøren, og legger til at det også er en del å hente når det gjelder å gi to vaksinedoser til hele befolkningen, spesielt i aldersgruppen mellom 18 til 45 år.

FLERE ELDRE PASIENTER: Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret over at stadig flere eldre legges inn med coronaviruset på norske sykehus.

I tillegg peker Guldvog på en befolkningsundersøkelse Helsedirektoratet har gjort der fire av ti nordmenn svarer at de ikke holder seg hjemme dersom de er syke.

– Det er et nivå som gir grunn til bekymring, sier han.

– Alle disse tingene vil ha en effekt på innleggelsestallene i ukene som kommer, og vil også spille en rolle på hvor lite tiltak vi kan ha i samfunnet som helhet.

Yngre fra Øst-Europa

Blant yngre, alvorlig syke på sykehuset i Østfold er det pasienter med opprinnelse fra Øst-Europa som dominerer, ifølge overlege Jetmund Ringstad.

Han forteller at røntgenbilder av lungene til vaksinerte og uvaksinerte pasienter er svært forskjellige.

– Vi ser mye større forandringer på bildene av lungene til uvaksinerte. Det er stor forskjell på dem og lungene til vaksinerte, eldre pasienter.

Seksjonsoverlege Ringstad var tidligere i pandemien spesielt bekymret for gruppen av etniske somaliere som ble hardt rammet.

– Denne gruppen ser vi ikke like ofte nå. Langt flere er vaksinerte og det fører til at vi ser færre av dem på sykehuset. Det er bra. De har fått god informasjon, sier Ringstad.

Sykehuset Østfold er foreløpig ikke like hardt rammet av den siste smittebølgen.

– Vi har hatt det verre før. Men vi har beredskapsplaner, selv om vi foreløpig ikke har trengt å sette dem i verk, sier Ringstad.