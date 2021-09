Justisminister Monica Mæland og utenriksminister Ine Eriksen Søreide kjører en siste pep-talk til 33 norske helsearbeidere som sendes til det jordskjelv- og tropisk stormrammede Haiti i Karibia.

Norske helsearbeidere til Haiti: − Disse folkene kommer til å redde mange liv

Mandag formiddag reiste et spesialtrent medisinsk beredskapsteam fra Gardermoen til Haiti for å redde liv. - Vi er veldig glade for at dere påtok dere denne oppgaven, var utenriksminister Ine Eriksen Søreides avskjedshilsen til 33 kvinner og menn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har sett bilder av ødelagte sykehus og fått meldinger om de ekstremt vanskelige forholdene som venter oss når vi er på plass om noen dager, sier overlege Gunnar Farstad, som med sine 25 år i luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus skal lede den norske innsatsen i Haiti.

Den karibiske nasjonen har et stort behov for bistand. Jordskjelvet 14. august har ført til store ødeleggelser som ble forverret av den tropiske stormen to dager etter skjelvet. Om lag 2200 mennesker er døde, og over 12.000 er skadet. Svært få innbyggere er vaksinert mot covid-19, og det fryktes at kolera og andre smittsomme sykdommer kan spres etter naturkatastrofene.

les også Jordskjelvet på Haiti: – Det var ikke nok leger. Nå er hun død

– Helsetjenesten i Haiti var sterkt presset allerede før disse naturkatastrofene inntraff. Nå har Haiti bedt om hjelp fra Norge for å bidra i helseresponsen. Vi sender derfor et spesialtrent helseberedskapsteam på rundt 30 personer. Vi sender også materiell for å drive en klinikk i det rammede området, samt utstyr til å sette opp en leir der teamet og andre humanitære arbeidere skal bo. Teamet har utstyr til å behandle minimum 100 pasienter i døgnet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

I seks uker skal de drive nødhjelp, helsetjenester og ta seg av pasienter som haitiske myndigheter er ute av stand til å hjelpe med et lokalt helsevesen som nærmest er ikke-eksisterende.

– Disse folkene kommer til lå redde mange liv, sier justisminister Monica Mæland til VG.

– Når norske myndigheter velger å sende et medisinsk team, som har erfaring og og store resurser til rådighet, så er det betryggende å vite at vi har hele Norge i ryggen, sier Gunnar Farstad.

Se bilder fra jordskjelvet i galleriet under.

forrige













fullskjerm neste 1 av 8 Foto: Matias Delacroix / AP

Den erfarne legen forteller til VG at dette er tredje gang et norsk medisinsk nødhjelpsteam blir sendt ut på oppdrag etter at Verdens helseorganisasjon, (WHO), i 2019 sertifiserte denne typen akuttt medisinsk nødhjelp.

– Første gang på Samoa i forbindelse med meslinge-epidemien der, så jobbet vi i Nord-Italia under den dramatiske utbruddene av covidpandemien, og så var vi på Lesbos med bistand for å avhjelpe situasjonen i Moria-leiren. Men dette er første gangen vi reiser med et forsterket team, sier Farstad.

SJEFEN: Gunnar Farstad leder den medisinske nødhjelpskontingenten til Haiti. Mandag ønsket utenriksminister Ine Eriksen Søreide(t.v.) og justisminister Monica Mæland ham og teamet hans lykke til i Haiti.

I praksis betyr det at nordmennene har med utstyr og materiell som gjør dem selvgående som medisinsk enhet.

– I utgangspunktet har vi dagteams-drift med beredskap om natten, i tillegg har vi poliklinikk samt legevakt og ambulanser. Disse har mulighet for å drive stimulerende nødhjelpsbehandling av alvorlig skadde pasienter før vi forflytter dem til tyngre enheter, sier Gunnar Farstad.

De 33 norske helsearbeiderne består av leger, sykepleiere, paramedic-utdannede ambulansearbeidere og logistikkbemanning.