Vaksineekspert om omikron-studie: − Antistoffene blir fintet ut

Den nye omikron-varianten ser ut til lettere å smitte mennesker som har hatt covid-19 enn variantene vi har vært borti før. Immunologiprofessor Anne Spurkland tror en boosterdose kan hjelpe for å forhindre sykdom.

Av Ylva Schwenke

Publisert: Nå nettopp

En ny forskningsrapport om omikron-utbruddet i Sør-Afrika konkluderer med at den nye varianten enkelt smitter mennesker som allerede har hatt covid-19.

Rapporten er ikke fagfellevurdert, og har dermed ikke blitt gjennomgått av flere forskere.

Anne Spurkland er forsker i immunologi, og følger tett med på oppdateringer om den nye omikron-varianten. Hun sier konklusjonen i rapporten passer med tallene man ser i Sør-Afrika, som har lav vaksinasjonsdekning.

– Svært mange i Sør-Afrika har hatt viruset fra før, og likevel ser man en rask økning i smittetilfeller. Det passer veldig godt med at det å ha gjennomgått infeksjonen ikke er nok for ikke å bli smittet av omikron, sier Spurkland til VG.

Sør-Afrika: Én av fire tester er positive

Spurkland forklarer at om vi antar at coronaviruset allerede har smittet mange i Sør-Afrika, vil de ha fått en viss immunitet, men også ha variasjon i hvor mye antistoffer de har mot viruset.

– Noen kan få en infeksjon nesten uten symptomer, og da er det ikke sikkert immunforsvaret har laget nok antistoffer til å gi tilstrekkelig beskyttelse. Det er særlig antistoffer som binder seg til den delen av viruset som trengs for å komme seg inn i cellene våre, som gir beskyttelse mot infeksjon. Hvis viruset får mutasjoner akkurat her, og omikron har spesielt mange slike mutasjoner, kan antistoffene bli fintet ut.

Tulio de Oliveira er direktør på Center for Epidemic Response and Innovation i Sør-Afrika, og har ledet arbeidet i å kartlegge smittetilfellene i landet etter at stadig flere plutselig ble smittet av coronaviruset i november.

I en tweet han postet fredag beskriver de Oliveira hvordan Sør-Afrika har gått fra rundt 200–300 smittetilfeller for et par uker siden, til over 15.000 coronatilfeller hver dag i begynnelsen av desember. De Oliveira skriver også at én av fire coronatester i Sør-Afrika er positive.

– Infeksjon betyr ikke sykdom

Det er fortsatt mye vi ikke vet om omikron, og FHI har tidligere uttrykt bekymring for om vaksinasjon kan ha dårligere effekt mot den nye varianten.

Spurkland sier at hun ser det som sannsynlig at vaksinasjon, og særlig etter en boosterdose, gir brukbar beskyttelse. I alle fall mot alvorlig sykdom. Men hun peker også på at det ser ut til at varianten kan smitte raskt på tross av vaksine.

Vaksinasjonsgraden i Norge viser at 88 prosent over 18 år har fått andre dose, ifølge FHI. Likevel er det nå mellom 90 og 100 personer som har blitt smittet med corona etter et julebord i Oslo 26. november. Det er foreløpig sannsynlig at minst halvparten av dem har omikron-varianten, mens det ventes på avklaring for resten.

– Dette tyder på at vaksinene ikke beskytter all verdens godt mot smitte, men da passer det også å minne om at infeksjon ikke er det samme som sykdom. Blir du smittet er du infisert, men det betyr ikke at du blir syk. Rapportene så langt er at de som ble smittet på julebordet har milde symptomer, sier Spurkland.

Hun legger til at det ser ut til at de fleste av de smittede i Sør-Afrika også har milde symptomer.

– Men de har fått en økning av innleggelser, så hvor mye sykdom det blir ut ifra dette er enda ikke sikkert, legger Spurkland til.

Pandemier har en slutt

Når pandemien har pågått lenge, er den eneste måten et virus kan fortsette på at det endrer seg vekk fra de antistoffene som folk har fått enten ved gjennomgått infeksjon eller vaksinering, forklarer Spurkland.

Aldri før har vi kunnet fulgt med på en pandemi minutt-til-minutt, slik vi kan med corona.

– Men det vi vet om pandemier fra før, er at de til slutt går over. De slutter når det kommer en balanse mellom immunforsvaret og virusets mulighet til å endre seg og fortsatt klare å spre seg. De fleste av oss er vaksinert to ganger, og nå er det snakk om en boosterdose. Når vi har blitt eksponert for viruset to-tre ganger eller mer har forhåpentligvis immunforsvaret sett alvoret, og lager så bredspektrede antistoffer mot viruset at det ikke lenger har handlingsrom for ytterligere endringer, sier Spurkland.