KØ: – Det var 17. mai stemning her i går, sier Gunn Hjørdis Stiansen og Geir-André Henriksen på Shell Grønstøl om køen med 2500 bilister som sto fast mellom Tvedestrand og Arendal tirsdag.

17.mai-stemning på bensinstasjon under snøkaos: − Det var en gullgruve for oss

TVEDESTRAND (VG) Bensinstasjonen i Tvedestrand ble invadert av strandede bilister under tirsdagens snøkaos: – Det var en gullgruve, sier betjeningen dagen derpå.

Av Elise Rønnevig Andersen , Sven Arne Buggeland og Mathias Karlsen Bratli (video)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Grantrærne langs veien er tynget av våt snø. Brøytekantene går over autovernet. Store skilt varsler om krevende kjøreforhold, når VG onsdag kveld kjørte E18 mot Sørlandet.

Og midt i sentrum for gårsdagens kaos i Tvedestrand ligger døgnåpne Shell Grenstøl. De to som var på jobb til langt på natt tirsdag, står også bak disken når VG er innom.

– Vi laget mat til den store gullmedaljen i går, så det var jo en gullgruve for oss. Folk var sultne og kalde, og vi var bare to på jobb. Det var hektisk, sier Geir-André Henriksen.

Et døgn tidligere sto omkring 2500 personbiler og vogntog i en syv kilometer lang kø fra Tvedestrand mot Arendal. Flere satt fast opp mot ni timer i snøkaoset.

BOM FAST: Køen sto stille på E18 i østgående retning ved Tvedestrand tirsdag ettermiddag.

– Det var ville tilstander. Noen hadde gått i fire kilometer på veien for å komme frem til oss. De var slitne og leie etter å ha ventet flere timer i kø, sier Geir-André Henriksen.

Han sier flere var frustrerte over den lange køen, mens andre tok uværet med et smil.

– En kvinne hadde slått av hele elbilen og satt og frøs i fire timer. Hun fortalte at hun ikke kunne føle knærne sine, da hun kom inn til oss, sier Henriksen.

– Rekker å puste

Han og kollega Gunn Hjørdis Stiansen skulle bli avlastet av en nattevakt klokken 23. Men nattevakten satt selv i kø og dukket ikke opp.

– Det var 17. mai-stemning her i går, sier Henriksen og tenker på trengselen av mennesker som ville ha pølser og hamburgere, brus og sjokolade.

– Har dere hatt noe folk her i dag da?

– Tja, vi hadde besøk av sivilforsvaret i sted, svarer Henriksen:

– I dag rekker vi å puste.

VINTERFØRE: Trude Fjelberg, Steinar Solgaard og Jan Olav Hermansen i Statens vegvesen kontrollerer vogntog på Østerholtheia ved E18 nær Kragerø.

Stille etter stormen

Politimester i Agder Kjerstin Askholt oppfordret dem til å ligge unna E18 mellom Arendal og grensen til Telemark i snøværet som er varslet – og bilistene lyttet.

Sørlandske hovedvei var øde i lange strekninger onsdag kveld. En armada av brøytebiler – VG talte over 20 mellom Drammen og Kragerø – holdt veibanen fri for snø og is.

Bak dem kom kolonner med personbiler og tungtransport.

SNØFALL: Det snødde tett på nullføre vestover fra Kragerø, men i Arendal regnet det i går kveld.

Fra Brevik i Telemark og vestover var VGs utsendte ofte alene på veien. Det var nullføre med snø og sludd i luften.

Veisalt og snø klinte til frontruten, vindusspyleren gikk i ett sett.

Trafikken holdt god fart på firefeltsveien forbi Larvik, men hastigheten gikk betraktelig ned der E18 snevret inn.

Brøytebilsjåfør Jo Emil Vatnedalen sier at mannskapene slet med å holde E18 åpen tirsdag:

– Når den ene var dratt løs, sto nestemann i kø.

forrige

fullskjerm neste Jo Emil 1 av 2 Foto: Mathias Karlsen Bratli

– På med kjettingene

Vogntogsjåfør Jørgen Rasmussen fra Tønsberg ble tirsdag stående på Shell-stasjonen i fem timer. Etter å ha tanket diesel, kom han ikke ut på E18, der køen sto stille.

– Det var fullt kaos. Jeg måtte på med kjettingene for å komme i gang, etter at jeg vat blitt stående. Men i dag er jeg overrasket over hvor bra det er.

– Grudde du deg til å kjøre strekningen i dag?

– Jeg hadde ikke akkurat noe valg, da. Må jo bare kjøre, sier sjåføren som kjørte sand vestover tirsdag og tomme containere østover onsdag.

PÅ VEI: Vogntogsjåfør Jørgen Rasmussen.

På Østerholtheia ved Kragerø sjekket Statens vegvesen dekk, kjetting og vinterutrustning på tyngre kjøretøy. Ansvar for utekontrollen hadde faggruppeleder Ivar Thorkildsen:

–Det snødde litt tettere i går. Og så sto jo køen, slik at de ikke fikk brøytet det vekk. Men i dag har trafikken stort sett gått greit.

-Bedre enn forventet

Thorkildsen forteller at et par biler ikke kom opp Brokelandsheia, men raskt ble berget.

– Det er masse brøytebiler ute og vi har tett samarbeid med politiet, for å holde veien åpen utover natten, sier faggruppelederen i veivesenet.

– Kjøreforholdene er bedre enn forventet, mener også sjåfør Frode Berg.

Han kjører fra Haugesund til Vestby med et lass juice og syltetøy.

Trafikkoperatør Ole Petter Ruud hos Vegtrafikksentralen sier til VG onsdag kveld at forholdene er vesentlig bedre enn dagen før.

– Det har gått som vi håpet det skulle gå. Det virker som det har vært færre biler på veien i dag og at folk har omprioritert.