– Det var 17. mai stemning her i går, sier Gunn Hjørdis Stiansen og Geir-André Henriksen. Det var hamburgere, pommes frites, pølser, boller kaffe, brus og sjokolade det gikk mest av.

17-mai-stemning på bensinstasjonen etter snøkaos: − Det var en gullgruve for oss

TVEDESTRAND/OSLO (VG) Det var 17. mai-stemning på Shell-stasjonen i Tvedestrand da de tok imot strandede bilister under snøkaoset i natt. – Det var en gullgruve, sier de når VG besøker dem dagen derpå.

Av Elise Rønnevig Andersen , Sven Arne Buggeland og Mathias Karlsen Bratli (video)

Grantrærne langs veien er tynget av våt snø. Brøytekantene går over autovernet. Store skilt varsler flere steder om krevende kjøreforhold når VG tok turen på E18 nedover mot Sørlandet onsdag kveld.

Og midt i sentrum for gårsdagens kaos i Tvedestrand ligger en Shell-stasjon. De to som var på jobb i går, står også bak disken i dag når VG er innom.

– Vi lagde mat til den store gullmedaljen i går, så det var jo en gullgruve for oss. Vi hadde mye å gjøre. Folk var sultne og kalde, og vi var bare to på jobb. Det var hektisk, sier Geir-André Henriksen.

Politiet måtte sette krisestab på grunn av nattens snøkaos i Agder. Snø, skliende vogntog og lange køer førte til bom stopp for opp mot 2500 biler på E18 på Sørlandet langt inn i onsdagsnatten.

Henriksen og kollega Gunn Hjørdis Stiansen skulle bli avlastet av en nattevakt klokken 23. Men nattevakten satt selv i kø og dukket derfor ikke opp.

– Det var ville tilstander. Noen hadde gått i fire kilometer på veien for å komme frem til oss, sier Henriksen.

Både han og Stiansen jobbet helt frem til to-tre-tiden i natt.

– Og da kom regionsjefen, en annen sjef og nattevakten for å ta over.

– Har dere hatt noe folk her i dag da?

– Tja, hadde besøk av sivilforsvaret i sted, svarer Henriksen:

– I dag rekker vi å puste.

Kontroll av tyngre kjøretøyer på Østerholtheia ved E18 nær Kragerø.

Stille etter stormen

Politimester Kjerstin Askholt opplyste tirsdag at politiet samarbeidet Sivilforsvaret for å få ut tepper, varm drikke og mat til de berørte.

Politimesteren i Agder oppfordret dem til å ligge unna E 18 i det forrykende snøværet de neste dagene.

Og bilistene lyttet.

Den sørlandske hovedveien var øde i lange strekninger når VG tok turen tirsdag kveld. En armada av brøytebiler – VG talte over 20 mellom Drammen og Kragerø – holdt veibanen fri for snø og is.

Bak dem kom kolonner med personbiler og tungtransport.

Fra Brevik og vestover var VGs utsendte ofte alene på veien. Det var nullføre med snø og sludd i luften.

Veisalt og snø klinte til frontruten, vindusspyleren gikk i ett sett.

Trafikken holdt god fart på firefeltsveien forbi Larvik, men hastigheten gikk betraktelig ned der E18 snevret inn. På Østerholtheia vest for Kragerø kontrollerte Statens vegvesen tyngre kjøretøy.

Brøytesjåfør Jo Emil Vatnedalen sier de slet med å holde veiene åpne i den flere kilometerlange i går.

– Når den ene var dratt løs, så sto nestemann i kø:

Sjåfør Jørgen Rasmussen fra Tønsberg var en av Shells gode kunder tirsdag.

Da ble han nemlig stående på Shell-stasjonen i Tvedestrand i fem timer for å tanke traileren.

Årsaken var at han så den lange køen som strakte seg forbi og fant ut at det ikke hadde noe for seg å bli en del av den.

– Det var fullt kaos, sier sjåføren som onsdag kommer fra Stavanger på vei til Brevik:

– Jeg har heldigvis tomme containere i dag, så det er litt enklere å kjøre med. I går kjørte jeg sand. I dag er det gode forhold.

Han skulle gjerne sluppet denne strekningen etter kaoset i går.

– Men jeg hadde ikke akkurat noe valg.

Sjåfør Jørgen Rasmussen.

Ivar Thorkildsen hos Statens vegvesen er én av dem som kontrollerer kjøretøyene som kjører forbi:

– Værforholdene er tilsvarende som i går, litt tettere snø i går, i dag har det stort sett gått greit. Nå kontrollerer vi store kjøretøy. Vi konsentrerer vi oss om dekk.

Ivar Thorkildsen utfører kontroll av tyngre kjøretøyer på Østerholtheia ved E18 nær Kragerø.

Kjøreforholdene er bedre enn forventet, mener også sjåfør Frode Berg. Han kjører fra Haugesund til Vestby med et lass juice og syltetøy.

Trafikkoperatør Ole Petter Ruud hos Vegtrafikksentralen sier til VG onsdag kveld at forholdene er vesentlig bedre i dag.

– Det har gått som vi håpet det skulle gå. Det virker som det har vært færre biler på veien i dag og at folk har omprioritert.