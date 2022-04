Les dagens VG her!

Nedsatt fargesyn, nedsatt kontrastsyn og redusert skarpsyn. Sjekk hva et for høyt alkoholforbruk over lang tid kan ha på øynene våre i dagens lørdags-VG.

Av Håvard Lotsberg

Publisert: Nå nettopp

Egil Drillo Olsen fyller snart 80 år. Dette er hans største frykt.

Hallgeir Kvadsheim gir deg råd - dette er de beste fondene akkurat nå.

Og les om kaoset i kulissene etter Bodø/Glimts seier over Roma på Aspmyra.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!