Taliban i intervju med VG: Advarer Europa om migrasjonsbølge

Taliban omtaler anklager om menneskerettighetsbrudd som propaganda og advarer om ny migrasjonsbølge hvis de ikke får økonomisk støtte.

UD sier mulighetene for økt vestlig engasjement med Taliban vil ta tid og vil avhenge av hvordan Taliban leverer. Men forventningene er begrenset.

Shafi Azam, som er er visedirektør for økonomisk samarbeid i Talibans utenriksdepartement, møtte VGs reporter for intervju den siste dagen med Taliban-forhandlinger på Soria Moria hotell- og konferansesenter.

Han fortalte at møtene var positive og la til at bekymringer omkring menneskerettigheter, kvinners rettigheter og sikkerhetssituasjonen i landet ble lagt frem.

– Gjør de rett i å ha bekymringer for det i Afghanistan? Forstår dere at det er bekymringer?

– Ja. I Afghanistan har det vært krig i 40 år. Det vil absolutt være bekymring.

Azam fortsetter med å omtale anklager om menneskerettighetsbrudd som propaganda – og hevder aktivister fremmer disse sakene på grunn asylsaker.

– Nylig brant de hijaber og burkaer som mange afghanske kvinner bruker. Ytringsfrihet og frihet til å protestere betyr ikke at man kan vise manglende respekt overfor andre verdier. Taliban har ikke tvunget noen til å bruke burka eller hijab, hevder han.

Han ber også Europa om å åpne ambassadene igjen for å «overvåke bekymringene på nært hold».

– Vi har snakket med partiene som er har vært i samtaler med dere og de sier at de krever forandring. Hvilke krav er dere klare til å møte?

– Hvert krav som møter islamske verdier og den nasjonale interessen for vårt land. Ingenting er over det, sier Talibans talsperson Azim som legger til at de vil være en aktiv part i det internasjonale samfunnet.

Gode nyheter for jenteundervisning

Generalsekretær i flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier til VG at Taliban-ledelsen lovet dem tirsdag at jenteundervisning på alle nivåer skal gjenopptas i vår.

I intervjuet med VGTV sier Azam at det kommer positive nyheter vedrørende utdanning i mars.

– Det vil i så fall være et stort gjennombrudd, for nå har Taliban nektet jenter over 12 år skolegang siden de kom til makten i august. Vi vil opplagt minne Taliban på dette i Kabul og i alle provinsene vi er aktive.

Egeland har opplevd møtene med Taliban som «nyttige, direkte og ærlige». Han legger til at de har hatt mange viktige løfter og gjennombrudd med sentralledelsen i Kabul, men sier at det fremdeles er mange «ekstremt, konservative» talibanledere som ikke tillater full kvinnelig deltagelse i yrkeslivet og heller ikke tillater jenteundervisning.

Han er imidlertid tydelig på at han ikke ser på Taliban med nye øyne nå.

– Det vil være et maraton for å få denne religiøse bevegelsen til å faktisk akseptere våre likestillingsidealer og menneskerettigheter på alle plan alle deler av landet.

Mahbouba Seraj, en av Afghanistans fremste kvinneaktivister, sier til VG at det er grunn til å være skeptisk til løftet om at Taliban vil åpne skolene for jenter i mars.

– I store deler av landet åpner skoleåret etter vinteren i mars. Men i sør, i Jalalabad og Kandahar, er skoleåret i gang. Der er ikke skolene åpnet. Så vi venter og ser hva som skjer, sier hun.

Onsdag skal hun orientere FNs sikkerhetsråd om situasjonen i hjembyen Kabul, og samtalene med Taliban i Oslo.

KVINNEAKTIVIST: Mahbouba Seraj i Afghan Women's Network.

UD: Tror møtene har betydning

Statssekretær i utenriksdepartementet, Henrik Thune, sier til VG at situasjonen i Afghanistan ikke endres etter tre dager med samtaler i Oslo. Han legger til at den også avhenger av «langt flere enn de som møttes her».

– Men jeg tror likevel de kan få betydning. For første gang etter maktovertagelsen godtok Taliban å ha en grundig politisk diskusjon med kvinneaktivister og andre meningsbærere i de afghanske samfunnet. Fra oss og de andre representantene fra vestlige land fikk de beskjed om å respektere kvinners og minoriteters rettigheter, ikke minst at kvinner og jenter må få rett til skolegang og deltagelse i samfunnsliv og arbeidsliv.

Thune legger til at Taliban også fikk beskjed om å ta initiativ til en inkluderende politisk prosess og at de må hindre at Afghanistan igjen blir et oppmarsjområde for internasjonal terrorisme.

– Det ble stilt klare betingelser som må innfris. Hva Taliban sier i Oslo er ikke det viktigste. Det avgjørende er hva de faktisk gjør. Forventningene våre er naturlig nok begrenset. Etter møtene spilles ballen nå over på deres side.

Advarer Europa

I intervjuet advarer også Azam om hva som vil skje om landet ikke får økonomisk støtte.

– Nå jobber de (Taliban, journ anm.) med et stort økonomisk prosjekt for å få økonomisk stabilitet til landet. Om ikke det internasjonale samfunnet støtter det eller kommer med økonomisk press mot landet, vil vi få en ny bølge med migrasjon. Ikke på grunn av politiske disputter men på grunn av økonomiske problem.

Han mener det vil føre til problemer for Europa.

Azam mener mange av problemene i landet skyldes at mye av den utenlandske økonomiske støtten er stanset. Han mener det har gjort at mange står uten jobb og inntekt og at de derfor forlater landet.

– All norsk bistand til afghanske myndigheter ble stanset umiddelbart da Taliban tok makten 15. august i fjor. Norsk støtte går nå kun gjennom humanitære, internasjonale og ikke-statlige organisasjoner. På grunn av de enorme humanitære behovene i landet, har vi økt støtten til disse organisasjonene, sier statssekretær Thune.

Han legger til at mulighetene for økt vestlig engasjement med Taliban – også innen bistand Taliban – vil ta tid, og vil avhenge av hvordan Taliban leverer.

– Sanksjonene er et like stort problem for oss som Taliban

– Vi står overfor en fullkommen katastrofe i Afghanistan i Afghanistan og de vestlige sanksjonene er et like stort problem for oss som Taliban, sier Egeland og legger til:

– Det er en kortslutning at penger som går til offentlig ansatte nærmest skulle være et bidrag til Taliban, det er et bidrag til akkurat de samme sivile som Nato brukte milliarder på å støtte da de selv var i landet.

Jon Peder Egenæs, generalsekretær i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International i Norge har tidligere sagt til VG at Amnesty har dokumentert forfølgelse og drap på etniske minoriteter, fengsling og mishandling av journalister som er kritiske til Taliban og forfølgelse av kvinneaktivister.

GENERALSEKRETÆR: Jon Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

Rett før helgen forsvant to kvinneaktivister, forteller Egenæs. Han sier dette er tatt opp i samtalene på Soria Moria, og at Taliban nekter for å ta tatt dem.

Azam sår tvil om historiene om kvinneaktivister som skal være pågrepet. Han mener det internasjonale samfunnet «må tenke før de aksepterer alt som bevis».

Egenæs sier til VG at Taliban ikke har «blitt vesentlig mer moderate enn sist gang de hadde makt».

– Vi har dokumentert mange forskjellige menneskerettighetsbrudd siden de kom til makten i august, og dette må hele tiden tas opp med Taliban.

