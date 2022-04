NATO-SKEPTIKER: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener en felles nordisk forsvarsallianse vil gjøre det mulig for Norge på sikt å gå ut av Nato. Foto: Terje Pedersen / NTB

SV-topp vil ha en nordisk forsvarsallianse

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ønsker ikke norsk Nato-medlemskap, men er åpen for en nordisk forsvarsallianse.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Han sier til Klassekampen at SV fremdeles ønsker seg en nordisk forsvarspakt som slår fast at det er «en for alle – alle for en» dersom et land i Norden blir angrepet – slik som artikkel 5 i Nato-traktaten slår fast for sine medlemsland.

– Uansett om Sverige og Finland blir medlem av Nato eller ikke, så vil en nordisk artikkel 5 være det som gjør at det blir mulig å på sikt gå ut av Nato, sier Fylkesnes til avisen.

Fram til landsmøtet neste år skal SV ha en intern debatt for å finne ut hva partiet skal mene om norsk Nato-medlemskap.

Både Fylkesnes og den andre nestlederen i partiet, Kjersti Bergstø, har tidligere sagt at de ikke ønsker noen endring i SVs holdning om å være mot norsk medlemskap i Nato, mens partileder Audun Lysbakken ifølge VG har valgt å ikke si hva han mener om spørsmålet.

Men Fylkesnes mener at med en pakt mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark med en artikkel 5-klausul, så vil det ikke lenger være nødvendig for Norge å opprettholde sitt Nato-medlemskap.

– Norden er ikke noe lite område i forsvarssammenheng. Vi har for eksempel en større forsvarskraft enn det Ukraina her, og et samlet nordisk forsvar vil være et av de ti største i verden, mener han.