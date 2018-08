FIRE ÅR: Aktor Ingrid Thorn Nordheim la i dag ned påstand om fire års fengsel for den voldtektstiltalte Molde-spilleren. Foto: Ådne Husby Sandnes

Aktor la ned påstand om fire års fengsel for voldtektstiltalt Molde-spiller

ROMSDAL TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener det er funnet bevist at Molde-spilleren hadde samleie med en kvinne som ikke kunne motsette seg dette fordi hun sov.

Publisert: 15.08.18 13:04

I dag la aktor Ingrid Thorn Nordheim ned påstand om fire års ubetinget fengsel for den voldtektstiltalte Molde-spilleren.

Dette er normalstraffen Høyesterett har satt i voldtektssaker.

Aktor mener det hverken foreligger formildende eller skjerpende omstendigheter, og at medieoppmerksomheten i saken ikke kan virke formildende for tiltalte.

Minestraffen i sovevoldtektssaker er tre års fengsel.

Det er lagt ned krav om oppreisningserstatning. Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland mener det vil være riktig for retten å falle ned på 175.000 kroner.

Aktor sier det er utvilsomt at tiltalte og den fornærmede kvinnen dro på nachspiel hos tiltalte rundt klokken to på natten 14. mai i fjor. Rundt klokken 04.56 våknet hun, og tok opp den første samtalen med tiltalte.

– Hun forteller at hun sovnet, og at det neste hun husker er en fremmed mann over seg i en fremmed seng. Hun reagerer på at hun har på seg ytterjakken og vesken på kryss over seg, men at hun er naken nedentil. Det må dere bite dere merke i, ærede rett, sier aktor i sin prosedyre.

– Hennes umiddelbare reaksjon når hun våkner. Hennes umiddelbare reaksjon er at hun har smerter i skjeden og at noe har skjedd der nede, sier aktor Nordheim, som mener fornærmedes forklaring er sterk og tydelig.

Under rettssaken som har gått over to dager i Romsdal tingrett, har man fått høre to ulike versjoner hva som skjedde på et nachspiel hjemme hos eliteseriespilleren natt til 14. mai i fjor.

– Satt og sov på en stol

Den fornærmede kvinnen er blitt beskrevet som svært beruset denne kvelden, og forklarte selv at hun husker svært lite fra kvelden og at hun fikk «black out».

I dag ble det lagt frem dokumentasjon på at kvinnen hadde en promille på mellom 1,6 og 2,2 klokken fire på natten.

Et vitne, som også er fotballspiller og som var til stede på nachspielet, karakteriserer aktor som at står i et dilemma, og at han for retten lar være å huske og viste til hva han forklarte til politiet.

– I to avhør hos politiet sier han at hun sluknet på en stol, at hun var en femmer i beruselse på en skala fra en til fem. Han så ikke at fornærmede danset med tiltalte, at de pratet sammen eller flørtet, sier aktor i prosedyren.

Hun viser til at vitnet har forklart at fornærmede må ha vært veldig full for å sovne på en stol midt på gulvet. I retten forklarte vitnet at han gikk ut ifra at hun hun sov og at han ikke så øynene hennes.

Aktor viser til at vitnet også forklarte for politiet at tiltalte sa at han ikke ville at kvinnen skulle sove på stolen, og at han beskrev hvordan tiltalte tok armen rundt nakken hennes eller holdt henne i hånden, og geleidet henne inn på gjesterommet.

Kvinnen har forklart at hun senere på natten skal hun ha våknet med fotballspilleren oppå seg, men hun kan ikke huske om det foregikk et samleie da. Hun skal ha våknet med smerter i underlivet og i et opptak av den første samtalen mellom de to involverte, sier kvinnen at tiltalte voldtok henne mens hun sov.

Dagen etter dro kvinnen på overgrepsmottaket.

– Hun sa ja

Eliteseriespilleren hevder på sin side at de hadde et frivillig samleie etter at kvinnen hadde sagt «ja» til å bli med på soverommet. Han hevder at han forlot soverommet etter samleiet og gikk ut på nachspielet igjen.

Ifølge hans forklaring returnerte han til soverommet for å be henne om å forlate leiligheten, etter at alle hadde gått. Det var da kvinnen hevdet at han hadde voldtatt henne, noe han nektet for.

Han har selv beskrevet henne som beruset.

– Hun var ikke helt vekke, vi snakket jo sammen, sa fotballspilleren, som hevder at han kvinnen «flørtet og danset» før samleiet.

Ikke i tvil om uskyld

Forsvarer Øyvind Panzer Iversen er fundamentalt uenig med påtalemyndighetens vurdering av bevisene og konklusjonen. Han la ned påstand om frifinnelse.

Han viser til at klienten nekter for å ha begått en sovevoldtekt. Han sier at retten må kunne være overbevist om at Molde-spillernes forklaring ikke er sann og utelukke den, for å kunne finne ham skyldig i tiltalen.

– Ut fra bevisene, er jeg ikke tvil om at han har gitt en riktig forklaring, sier Panzer Iversen, som viser til at et frivillig samleie ble avbrutt og at han gikk ut til nachspielet igjen, sier Panzer Iversen.

Han sier at fornærmedes forklaring i retten inneholder feil og motsigelser. Han viser for eksempel til at kvinnen dagen etter hendelsen forklarte at hun følte seg i grei form da hun dro på nachspielet.

– Hun vingler i forklaringen på flere helt sentrale punkter, sier forsvareren, som også viser til at hun kan få «blackouts» og hukommelsessvikt når hun drikker, og at forklaringen hennes da har mindre strafferettslig verdi.

Han sier til retten at klienten hans har hatt samme forklaring fra han var i det første avhøret 15. Mai.

– Anmeldt trusler

I dag møtte daglig leder i Molde Fotballklubb, Øystein Neerland, og fortalte om situasjonen på kamper hvor mannen har spilt. Her har supportere fra motstanderlag hengt opp bannere og kommet med tilrop om voldtektssaken, noe Neerland kalte trakassering og mobbing.

Fotballspilleren sa han selv har anmeldt trusler i forbindelse med meldinger han har fått.