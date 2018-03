TØFF DAG: Samme dag som Frps justisminister blir tvunget til å gå av, får finansminister Siv Jensen selv kritikk av Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

SSB-striden: Stortinget vedtar kritikk mot Siv Jensen

Publisert: 20.03.18 15:38 Oppdatert: 20.03.18 17:06

Flertallet i Stortinget er enige om å rette kritikk mot finansminister og Frp-leder Siv Jensen for hennes håndtering av striden rundt Statistisk sentralbyrå.

Det er klart etter at kontrollkomiteen i Stortinget tirsdag ettermiddag avga sin innstilling i SSB-saken.

Flertallet i komiteen, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF, stiller seg bak følgende vedtak:

«Stortinget finner finansministerens embetsutøvelse ved behandlingen av sak om håndteringen av omorganiseringen i SSB kritikkverdig».

Dermed får finansministeren et såkalt «daddelvedtak» mot seg, den samme reaksjonen Sylvi Listhaug ble møtt med i forrige uke. Kritikken mot finansministeren kommer samme dag som Listhaug ble tvunget til å gå av som justisminister.

Klart vedtak

SVs Torgeir Knag Fylkesnes bekrefter at partiet i utgangspunktet ønsket å gå lenger i sin reaksjon mot finansministeren, men er likevel fornøyd med å ha fått flertallet med på et klart vedtak om kritikk.

– Finansministeren har overhode ikke vært i stand til å dokumentere sine påstander. Tvert imot viser den dokumentasjonen vi har hentet inn det motsatte. Det reiser spørsmål om vi har en finansminister vi kan stole på, sier Fylkesnes til VG.

– Det er en svært vanskelig situasjon. Finansministeren har nå en stor jobb for å vise at vi kan stole på det hun sier.

Kraftig press

SV-representanten mener kontrollkomiteens behandling viser at finansministeren både har manipulert og tilbakeholdt informasjon for Stortinget.

Siv Jensen sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere kritikken før hun har fått satt seg inn i innstillingen fra kontrollkomiteen.

Finansministeren har vært under kraftig press for sin rolle i striden rundt omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå, som førte til at SSB-direktør Christine Meyer gikk av i november i fjor. I forkant av avgangen hadde finansministeren gitt klar beskjed om at hun ikke lenger hadde tillit til SSB-direktøren.

Saken har ført til ført til to åpne og en lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget – i tillegg til en rekke spørsmål og svar i brevs form mellom komiteen og Jensen.

Bakgrunnen for konflikten var interne stridigheter i SSB og bekymringen fra flere hold om Meyers planlagte omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået. Meyer ønsket å krympe forskningsavdelingen kraftig og flytte flere forskere til statistikkavdelingen mot sin vilje. En av disse var mannen ansvarlig for det såkalte innvandringsregnskapet.

Kritikken

Etter det VG forstår er dette noen av punktene der opposisjonen mener finansministeren har opptrådt kritikkverdig i sin håndtering:

* Informasjonen til Stortinget. Flere av partiene i kontrollkomiteen mener finansministeren har gitt feilaktig informasjon til Stortinget, blant annet om sine påståtte advarsler rundt omorganiseringen. Meyer har hevdet at hun hadde ryggdekning for en omorganisering i etaten, mens Jensen har hevdet at det ble advart allerede fra januar i fjor.

* SSBs uavhengighet. Opposisjonen mener finansministeren har forsøkt å detaljstyre byrået, og at det ikke var hennes rolle å uttrykke mistillit til direktøren.

* Jensen er tidligere blitt beskyldt for å ha manipulert dokumenter i saken, etter at det ble avdekket at Finansdepartementet hadde laget notater i margen på møtereferater ett år etter at de var skrevet. Leder av kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), har tidligere uttalt at skriften i margen i noen tilfeller gjør at meningen av det som står der blir det «stikk motsatte».

I høringen i kontrollkomiteen i begynnelsen av mars karakteriserte Jensen teksten i margen for «leserveiledning». Samtidig avviste hun at disse dokumentene var en del av styringsdialogen med SSB.