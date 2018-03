SVAK: Børge Brende får strykkarakter for sin innsats som utenriksminister i fersk Nupi-rapport. Foto: Hallgeir Vågenes

Nupi-rapport feller knusende dom over Brende

Publisert: 26.03.18

«Børge Brendes innsats som utenriksminister var fraværende og svak». Slik oppsummerer en gruppe forskere Brendes fire år som sjef for Utenriksdepartementet.

I den omfattende rapporten går forskerne ved Norsk utenrikspolitisk institutt systematisk gjennom hvordan Brende løste sine oppgaver som utenriksminister.

Konklusjonen er nærmest et karakterdrap på den tidligere Høyre-statsråden:

* Brendes innsats som utenriksminister er den svakeste siden Jan Peteresen.

* Han gjorde ikke noe forsøk på å utvide Norges utenrikspolitiske handlingsrom.

* Han gjorde ikke noe for å styrke UD, hverken innad eller utad.

* Han la seg ut med sitt eget apparat ved konsekvent å legge opp til mikromanagement og skylde på sine folk når han satt fast.

«Hva sitter vi i igjen med etter fire år med Børge Brende som utenriksminister?», spør forskerne i artikkelen, og gir svaret selv:

«Ganske lite».

Børge Brende har ikke besvart VGs henvendelser, men overfor Dagsavisen trekker han frem en rekke konkrete resultater fra sin tid som utenriksminister. Brende viser blant annet til at Norge i hans periode normaliserte forholdet til Kina, stoppet asylstrømmen fra Russland gjennom dialog, deltok aktivt i koalisjonen mot IS og var en viktig bidragsyter til fredsavtalen i Colombia.

– Det er vanskelig å ta disse artiklene seriøst. De fire årene jeg var utenriksminister var de mest turbulente på mange år i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette bakteppet er ikke hensyntatt i de såkalte analysene og det faktum at norske interesser ble godt ivaretatt, sier Brende.

Forsker Iver Neumann, som har bidratt til rapporten, mener imidlertid Brendes innsats var preget av at han reagerte på hendelser, fremfor å ta egne initiativer.

– Han satte seg tilbake, og lot verden rundt han bestemme agendaen, fremfor å forsøke å forme verden, sier Neumann.

– Hvor mye skyldes dette Brendes egne prioriteringer og hvor mye er uttrykk for regjeringens linje?

– Det er et viktig spørsmål. I en koalisjonsregjering har du mindre spillerom, men i enhver regjering forventes det at man tar egne initiativer. Det har manglet. Brende har valgt å drive etter prinsippet «business as usual». Det er ikke godt nok, sier Neumann.

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å kommentere den krasse kritikken fra Nupi-forskerne, men viser til sine uttalelser i forbindelse med Brendes avgang i oktober i fjor.

I takketalen understreket hun at Brende hadde ledet norsk utenrikspolitikk gjennom fire «krevende år», der han har måttet håndtere en rekke krevende saker, som flere gisselsituasjoner og en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

– Vi har utnyttet det at Norge er en fleksibel nasjon som kan gjøre en ekstra innsats når det trengs for det internasjonale samfunnet. Regjeringen jobber for å ivareta norske interesser, og Børge har gjort det ved å være høyt og lavt på den internasjonale arenaen. Han har bidratt til at Norge har vært synlig og oppfattes som en konstruktiv bidragsyter i mange av de vanskelige sakene på den globale agendaen, sa Solberg.