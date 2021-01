DELVIS ÅPEN: Riksgrensen på fylkesvei 106 ved Bjørkebekk i Aremark er blant grenseovergangene som nå er åpne, men ifølge regjeringens oversikt kun mellom klokken 08 og 15.30. Foto: Gisle Oddstad, VG

Innreisereglene er skjerpet – men grensene er ikke fysisk stengt

I møte med skjerpede innreisekrav til Norge har løsningen blitt «å stenge» majoriteten av overgangene langs den langstrakte svenskegrensen. Men det er fullt mulig å kjøre over – uten både test og reiseregistrering på grensen.

Bare i Innlandet er det 38 grenseoverganger til Sverige, ifølge stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt. Nå har de mer eller mindre kontinuerlig vakthold på fire av dem, mens resten er definert som «stengt».

Etter nye innreiseregler fra 2. januar, med både obligatorisk test og obligatorisk reiseregistrering, har majoriteten av landgrensene i Norge blitt såkalt juridisk stengt. Det vil si at det er mulig å kjøre over, men det er ikke lov.

I Innlandet gjelder det altså 34 av 38 grenseoverganger. Til sammen 130 tjenestemenn fra politiet, tollvesenet og Heimevernet har i oppdrag å følge med på svenskegrensen i fylket – først og fremst med kontinuerlig vakthold på de åpne grenseovergangene, og streif på de resterende 34.

– Skulle vi hatt døgnkontinuerlig vakthold på alle grensepasseringene måtte vi hatt mellom 700 og 1000 tjenestepersoner for å fylle en turnus, sier Teigen.

STENGTE GRENSER: Pål Erik Teigen, stabssjef i Innlandet politidistrikt, forteller at distriktet ville trengt minst 700 tjenestepersoner mer for å holde full kontroll på grensen, men fordi 35 av 38 overganger er stengt går det bra. Foto: Trond Solberg, VG

– Vil alltid komme noen over

På de «stengte» grensene møtes bilistene nå av skilt om at de må kjøre til riktig overgang, der det også som oftest finnes teststasjon.

– Det vil alltid komme noen over grensen som vi ikke har kontroll på. Men vi prioriterer streif ut ifra trafikkbildet og hvor vi vet det pleier å komme biler, sier stabssjefen i politidistriktet. Han forklarer at grensene ikke kan stenges fysisk, fordi pendlere, varetransport og nødetater skal kunne passere.

– Men kjører man over ulovlig, risikerer man anmeldelse og bot, understreker han.

Stenging av grenseoverganger Lørdag 2. januar stengte mange titalls grenseoverganger langs riksgrensen. De aller fleste av disse ble såkalt juridisk stengt. Det vil si at de kan krysses fysisk.

18 grenseoverganger er nå åpne med vakthold av politi hele døgnet eller deler av døgnet.

Unntak fra forbudet mot grensepasseringer ved stengte overganger er følgende: Reisende som utfører varetransport, reisende med samfunnskritiske funksjoner, samiske næringsdrivende (reindrift etc.) og reisende med særskilte familiære behov. Kilder: politiet.no og regjeringen.no Vis mer

– Gitt oppdraget dere har med innreisekontroll, opplever du at dere klarer å løse det med døgnbemanning på bare noen få grenseoverganger?

– Vi klarer å løse oppdraget vårt, men det er klart vi kunne økt kontrollvirksomheten vår over alt dersom vi hadde hatt flere folk. Men det er viktig å minne om at alle må ta ansvar her, og at vi har et felles ansvar om å unngå importsmitte.

Grensekontrollørene skal sjekke at innreisende har bevis på negativ test, at de har registrert seg som innreisende, og sjekke at de har et egnet karantenested. Men det gjelder naturligvis bare dem som grensekontrollørene fanger opp. Heller ikke hva som skjer etter at folk passerer grensen kan kontrolleres av politiet.

– Vi har ikke mulighet til å følge med på om karanteneregler blir fulgt opp. Det er bare ved eventuelle tips, sier Teigen. I julen kom det fem tips om karantenebrudd eller for mange personer samlet, men ingen av dem var lovbrudd.

Teigen har foreløpig ikke tall på hvor mange som har tatt seg ulovlig over grensen på de «stengte» overgangene i Innlandet.

STORINNRYKK: Til det store vinterfisket i Nordland, Troms og Finnmark ankommer årlig mellom 3000 og 4000 sesongarbeidere. Politiet har indikasjoner på at mange av dem vil komme med bil. Bildet er fra Lofoten i 2014. Foto: Terje Mortensen

Venter storinnrykk før Lofotfisket

I Nordland er tre grenser fortsatt åpne, mens to har blitt juridisk stengt.

Når Lofotfisket starter i januar, venter politiet storinnrykk over grensen, forteller Bent Are Eilertsen, stabssjef i Nordland politidistrikt.

Opplysningene politiet har, tilsier at sesongarbeiderne kommer kjørende til Norge med bil, forteller han.

– Vi venter på at arbeidsinnvandrerne skal komme nå. De som har arbeidskontrakt i fiskeindustrien vil nok komme på de nordligste grensene der vi har bemanning.

Vanligvis kommer det mellom 3000 og 4000 sesongarbeidere for å jobbe under Lofotfisket, ifølge Helsedirektoratet.

Eilertsen er ikke bekymret for at mange vil benytte seg av grenseovergangene uten kontroll, og peker på at de har egne registreringer og data fra Vegvesenet som gir et bilde av trafikken på veiene.

– På de juridisk stengte grensene mener vi at vi har ivaretatt kontrollen på en god måte. Skulle vi få en økning i trafikken, som vi også har en visuell kontroll på, vil vi selvfølgelig vurdere å fysisk stenge og sette politifolk på grensene.

– Den enkeltes ansvar

VG har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan en kan ha kontroll på innreisende til Norge når det er fullt mulig å passere «stengte» grenseoverganger.

– Stengningen av grenseoverganger er etter nøye vurderinger og planer fra politi og tollmyndighetene. Det er generelt lite trafikk over disse stedene, og det settes også opp fysiske hindre slik at det ikke bare er å passere, skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i en e-post til VG.

– Det utføres uansett stikkprøvekontroller på de stengte grenseovergangene, skriver han videre.

Sættem viser til at Politidirektoratet i mars fikk grønt lys til ansette 400 ekstra politifolk for å håndtere coronasituasjonen. Han skriver at ressursene disponeres fritt av politidistriktene, men at grensene vil prioriteres.

– Til tross for økte ressurser ved grensene, vil det alltid være slik at det er den enkeltes ansvar å følge gjeldende lover og regler for innreise og karantene i Norge.