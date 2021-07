Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteritilsynet: − Vi får bukt med utenlandske pengespill

Lotteritilsynet mener de endelig klarer å sette en stopper for utenlandske pengespill fordi det er blitt mye vanskeligere å operere i det norske markedet.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Slaget om nordmenns spillkroner har stått i en rekke rettssaler de siste årene, onsdag forrige uke gikk utlendingene på nok et nederlag.

Da fikk det maltabaserte spillselskapet Trannel International Limited avvist en sak av Høyesteretts ankeutvalg, samme dag som det ble kjent at Medietilsynet sender ut varsel til TV-distributører om pengespillreklame.

– Desperate

– Utlendingene er desperate. De taper markedsandeler fordi de ser at reguleringen fungerer og at vi klarer å presse de ut av markedet, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, til VG.

– Vi har stått i denne kampen i årevis og nå ser vi klare effekter. Både TV-selskap, spillselskap og betalingsformidlere trekker seg ut av Norge og omsetningen går ned. På TV-siden er det nå bare Discovery Group som retter reklame mot Norge. Nent Group trakk seg ut tidligere i år, legger han til.

Medietilsynet avdekket tidligere i år at en rekke av Discoverys TV-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Medietilsynet mener det kan være grunnlag for å pålegge flere TV-distributører å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler.

– Reguleringen fungerer

Det er bare statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å drive pengespill i Norge. Begrunnelsen for statsmonopolet er knyttet til spillavhengighet, kontroll og regulering.

– Reguleringen fungerer. Forbudet mot betalingsformidling sammen med reklameforbudet gjør av vi greier å få bukt med ulovlige pengespill fra utlandet, mener Hamar.

Forrige ukes beslutning fra Høyesteretts ankeutvalg betyr at Lotteritilsynet var i sin fulle rett til å kontakte Facebook, Apple og andre store aktører for å få dem til å stanse spilllreklame mot Norge samt la ansatte i tilsynet testspille pengespill for å dokumentere betalingstransaksjonene.

– Det er godt at denne saken er ferdig og at vi har fått slått fast at våre tilsynsaktiviteter er i samsvar med det vi kan og skal gjøre i Norge, sier Hamar.

– Skuffet

Trannel, som blant annet står bak Unibet, tapte både i tingretten og lagmannsretten. Om Lotterilsynets tiltak er i strid med de fire friheter i henhold til EØS-avtalen, særlig retten til fri flyt av tjenester, skal først opp i tingretten på et senere tidspunkt.

– Vi er jo skuffet over at Høyesterett ikke ville se på denne saken. Det er et prinsipielt spørsmål om Lotteritilsynet kan drive tilsyn utenfor landets grenser. Nå kan vi ikke gjøre annet enn å ta denne avgjørelsen til etterretning, sier Trannels advokat, Anders Christian Stray Ryssdal, til VG.

Det norske betalingsforbudet som ble innført i 2010, betyr at norske banker må stoppe spilltransaksjoner til utenlandske spillselskaper.

I 2019 tapte betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association en sak mot det norske pengespillbetalingsforbudet.