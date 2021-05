VENTER PÅ STIKKET: En betydelig del av Norges befolkning er nå vaksinert. Bildet er fra vaksinekøen ved Bydel Søndre Nordstrand. Foto: Javad Parsa

FHI: Ingen grense for hvor mange vaksinerte som kan samles hjemme

En gjeng vaksinerte mennesker kan nesten gjøre hva de vil sammen, uten at det er noe å være redd for, ifølge FHI-overlege.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

Nå har nærmere 30 prosent av den norske befolkningen fått minst én vaksinedose.

Det betyr at mange kan leve mer som normalt igjen.

Den siste tiden har de som regnes som «beskyttet» fått lettelser. Det gjelder personer som har tatt en eller to vaksinedoser, eller har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene (se faktaboks).

– Er man vaksinert, så er det ikke noe problem å sitte sammen med 50 andre vaksinerte innendørs. En gjeng vaksinerte mennesker kan nesten gjøre hva de vil sammen, uten at det er noe å være redd for, sa Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), til Aftenposten onsdag.

– Vi må ta innover oss at disse vaksinene er vanvittig bra, sa Aavitsland.

I Oslo var det da forbudt å møte flere enn ti personer selv om du er vaksinert. Det mente Aavitsland at det ikke var faglig grunnlag for.

OVERLEGE: Preben Aavitsland uttaler seg på vegne av FHI. Foto: Tor Erik Schrøder

Må holde avstand til uvaksinerte

VG har, gjennom FHI, forsøkt å få til et intervju med Aavitsland siden onsdag - for å utdype disse utsagnene.

FHI avviser VGs forespørsel om et intervju med Aavitsland, og viser heller til avdelingsdirektør Line Vold.

– Står FHI ved Aavitslands uttalelse om at 50 fullvaksinerte fint kan samles i samme rom?

– Poenget her er at det er lettelser for de som er beskyttet. De kan komme i tillegg til de som ikke er beskyttet. Men det er viktig at man må kunne holde avstand til de som ikke er beskyttet og er i risikogruppen.

– Kan 50 vaksinerte personer være i samme rom?

– Ja, i et privat hjem, med mindre det er lokale regler som hindrer dette.

Hun presiserer:

Dersom det er ubeskyttede i risikogruppen tilstede samtidig, må man kunne holde avstand til dem i tillegg.

Disse regnes som beskyttet Følgende grupper blir heretter definert som «beskyttet», og har fått lettelser i blant annet private sammenhenger: Personer som er fullvaksinert.

Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.

Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene. Kilde: Regjeringen Vis mer

Ingen grenser

Det er ingen spesifikk grense for hvor mange fullvaksinerte, eller beskyttede, som kan samles hjemme i henhold til de nasjonale rådene, bekrefter Vold.

– Det er ikke satt noe antall, men man må kunne holde avstand til de som er der og ikke er fullvaksinert eller beskyttet og er i risikogruppen. Og de ikke-beskyttede må kunne holde avstand seg imellom.

Det kan være en del lokale begrensninger og regler som gjelder for også de som er beskyttet, presiserer Vold. Derfor må man alltid holde seg oppdatert på de lokale reglene.

– Så vil det komme flere lettelser etter hvert som flere er vaksinert.

– Hvis en gjeng fullvaksinerte samles hjemme: Må de holde avstand?

– Nei, det er ikke noen regler eller råd om at fullvaksinerte må holde avstand seg i mellom i private hjem.

AVDELINGSLEDER: Line Vold i FHI. Foto: Frode Hansen

Egne regler for arrangementer utenfor hjemmet

Når det er et arrangement er det derimot satt begrensninger for også hvor mange vaksinerte som kan samles.

Arrangementer defineres som samlinger «på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller».

I dag er det et nasjonalt forbud mot flere enn ti personer - vaksinerte eller ikke - på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.

Men regelen gjelder altså ikke i private hjem, hager eller hytte.

– Er det faglig grunnlag for at det ikke er mulig for beskyttede personer å ha et arrangement med flere enn ti personer?

– Nei – ikke smittevernfaglig grunner dersom det bare er beskyttede tilstede, men det er også andre hensyn som må tas ved antallsbegrening som er lovregulert slik dette vil være. For eksempel må arrangør da kunne få tilgang til helseopplysninger om de som kommer, for å sikre at han/hun holder seg innenfor lovverket, og dette kan ha juridiske implikasjoner, sier Vold.