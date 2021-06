Nakstad: Tror forvirring rundt karanteneregler vil avklares på pressekonferansen

– Jeg vil tro noen av oss vil prøve å rydde litt opp i det, sier den assisterende helsedirektøren til VG om de siste dagers mange spørsmål om karanteneregler og hotellkarantene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at han nok tror flere vil bidra til å oppklare de mange spørsmålene som har oppstått i kjølvannet av endrede karanteneregler og regler for hvem som må i hotellkarantene og ikke.

De siste dagene har det kommet flere viktige endringer i disse reglene:

Beskyttede personer slipper å ta karantenen på hotell, men kan ha den hjemme. Karantenen skal vare i ti døgn, men de kan teste seg ut på dag syv.

Barn som reiser med beskyttede voksne, slipper å bo på karantenehotell, selv om de potensielt kan være smittet og smitte videre. De må imidlertid være i hjemmekarantene i 10 døgn og kan teste seg ut på dag syv.

Hvem er «beskyttet»? Dette er FHIs definisjon av hvem som er beskyttet: De som er fullvaksinerte.

De som har fått første vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at andre dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.

De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven Dette er FHIs definisjon av «fullvaksinerte»: De som har fått andre vaksinedose: fra 1 uke etterpå.

De som har gjennomgått sykdom (påvist ved godkjent laboratoriemetode) og deretter, minst 3 uker etter

prøvedato, har fått en dose vaksine: fra en uke etterpå

De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker etterpå ved godkjent laboratoriemetode har

testet positivt på covid-19-infeksjon og er avisolert. Kilde: FHIs faglige grunnlag Vis mer

Flere uklarheter

Det er likevel fortsatt mange ubesvarte spørsmål – som heller ikke Nakstad fredag morgen har noen klare svar på.

Det gjelder blant annet følgende, som mange av VGs lesere lurer på:

Hva gjelder for barn der kun den ene forelderen er beskyttet?

Kan barn slippe karantenehotell ved reise med hvilke som helst voksne, som eksempelvis besteforeldre?

– Jeg vil tro noen av oss vil prøve å rydde litt opp i det, sier han, og henviser til pressekonferansen regjeringen, FHI og Helsedirektoratet har klokken 14.00. VG vil sende pressekonferansen.

Nakstad sier imidlertid at han tror at barn vil slippe karantenehotell så sant de voksne personene de reiser sammen med er å definere som «omsorgspersoner».

– Det er omsorgspersonene som er det sentrale her, ikke at du kan reise med hvem som helst. Det er vanskelig eller umulig for foreldre å la barn være alene på karantenehotell, samtidig som ungdommer er de som smittes mest fortsatt i Europa, sier den assisterende helsedirektøren.