NYLIG GJENVALGT: Tsjads president Idriss Déby ble mandag gjenvalgt for sjette gang. Foto: Reuters

Tsjads president er død

Tsjads president Idriss Déby død av skader han fikk ved fronten, opplyser landets hær til AFP.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Presidenten ble gjenvalgt mandag kveld med 79,3 prosent av stemmene. Dette skulle bli han sjette periode som president etter at han tok over i et militærkupp i 1990, skriver NTB. Valget ble holdt 11. april.

Deby ble 68 år gammel.

Ifølge en talsperson fra hæren besøkte han troppene ved frontlinjen. Ifølge valgkampsjef Mahamat Zen Bada reiste han dit for å treffe de som bekjemper «terrorister» fremfor å holde seierstalen etter valgseieren, skriver The Africa Report.

Opprørsstyrker ved den nordlige grensen i Libya skal ifølge nyhetsbyrået ha angrepet en grensepost på mandag, før de rykket sørover.

Deby fikk endret grunnloven i landet etter at han tok makten i 1990 og fjernet begrensningen om at en person maksimalt kan sitte i to perioder à fem år.

Ifølge en talsperson for hæren som annonserte dødsfallet på radio tirsdag, er det Dbys sønn Mahama Kaka som nå er utnevnt til midlertidig statsleder, skriver Al Jazeera.

Saken oppdateres.