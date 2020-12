VAR SAVNET: Politiet mener Ørjan-Helmer Gundersen Solum (24) ble drept. Foto: Politiet / privat

Varetektsfengslet for drap på Ørjan (24): Vitneforklaringer knytter mann (30) til forsvinningen

Mannen som er siktet og varetektsfengslet for drap eller medvirkning til drap på Ørjan-Helmer Gundersen Solum, er tidligere straffedømt ved flere anledninger. Han nekter straffskyld.

Nå nettopp

Mannen ble pågrepet tirsdag, og torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker. Aust-Agder tingrett ila ham brev-, besøks- og medieforbud og de to første ukene må han sitte i full isolasjon.

30-åringen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Ørjan-Helmer Gundersen Solum (24), som ble funnet død i Steinsåsgruvene i sentrum av Arendal i mai. 24-åringen hadde da vært savnet siden 25. mars.

Siktede nekter straffskyld og begjærte seg løslatt, opplyser hans forsvarer Anne Marstrander-Berg til VG.

Av tingrettens kjennelse går det frem at obduksjonsrapporten konkluderer med at Solum hadde skader som kan ha vært forsettlig påført.

Videre viser retten til at de hadde vært kontakt mellom siktede og avdøde og at denne kontakten står i strid med det 30-åringen har forklart politiet.

Det er også gjort vitneavhør som knytter ham til forsvinningen, skriver retten.

FRA SØKET: Bildet er tatt i mai, da politiet startet søk i gruvene i Arendal. Savnede Ørjan-Helmer Gunderse-Solum ble senere funnet her. Foto: Olav Svaland

– Døde trolig av drukning

Obduksjonsrapporten peker på at Ørjan trolig døde av drukning. I begynnelsen av desember sa politiet at hypotesene er at han er utsatt for en alvorlig, straffbar handling og at de hadde flere personer av særskilt interesse.

Den nå varetektsfengslede mannen i 30-årene er blant dem.

Politiet har tidligere sagt at den siktede er kjent for politiet fra før, og har ikke utelukket flere pågripelser.

Den nå varetektsfengslede mannen i 30-årene er tidligere straffedømt flere ganger. Senest i juni 2019 ble han i Agder lagmannsrett dømt for grovt narkotikalovbrudd og for å ha kjørt ruset og uten førerkort. Straffen ble satt til to år og seks måneders fengsel, men deler av dommen ble gjort betinget.

Skulle møtt i retten neste uke

Den siktede var ikke i fengsel på tidspunktet Ørjan sist ble observert – den 25. mars ved 17.45-tiden, bekrefter politiadvokat Anja Bruvoll til VG.

Dette er også tidspunktet politiet har å forholde seg til hva gjelder spørsmålet om når Ørjan ble drept.

30-åringen ble også ble dømt til syv måneders fengsel for narkotikalovbrudd i 2016.

I slutten av september ble mannen på nytt tiltalt, for skadeverk, brudd på narkotikalevningen og for å ha vært i besittelsen av en tapetkniv på offentlig sted. Ifølge tiltalen skal lovbruddene ha skjedd i januar, februar og april i år. Saken var opprinnelig berammet i Aust-Agder tingrett i neste uke.

Funnet i grotte

Solum ble funnet i Steinsåsgruvene i Agder, i sentrum av Arendal.

Tidligere har VG skrevet om naboen til gruven, Ståle Slotta, som fikk hagen sin avstengt. Han fortalte at det ble funnet et headset på en hagebod like ved, i tillegg til brukne grener og et hull i gjerdet ved åpningen til gruven.

– Det har vært noen spesielle dager. Ikke hver dag man får en politisperring og et lik i hagen. Det er klart det er spesielt, sa Slotta til VG under etterforskningen i mai.

Publisert: 10.12.20 kl. 18:44

