ERFAREN KOKK: Gino Valente har drevet restaurant i 50 år i Oslo.

Kjendiskokk Gino Valente permitterer alle: Reagerer på «snikstenging» fra myndighetene

Kjendiskokk og restauranteier Gino Valente (78) permitterer alle ansatte etter de siste corona-tiltakene i Oslo. Han reagerer på at myndighetene ikke ga ordre om stenging og skyver problemene over på restaurantene.

Fredag fulgte Valente og de ansatte på «Valentes» pressekonferansen der byråd Raymond Johansen offentliggjorde de nye corona-tiltakene for Oslo.

Resultatet av full skjenkestopp og en rekke innstramminger fra mandag, blir permittering av alle ansatte på «Valentes».

– Myndighetene stenger alt bortsett fra biblioteker. De ber om at folk holder seg hjemme og ikke går ut og spiser. Da kan de like godt si at restauranter er stengt. Men de gjør ikke det og skyver problemet over på restaurantene, sier Gino Valente til VG.

Gino Valente ble godt kjent i Norge gjennom rundt 2500 TV-programmer på TV Norge på 90- og 2000-tallet. TV-kokken introduserte italiensk mat til Norge i 1962 og startet den første italienske restauranten i Oslo i 1970. Fortsatt driver han «Valentes» 50 år etter, sammen med datteren i hovedstaden.

Datteren Marisa Valente mener det er snakk om «snikstenging».

– Myndighetene gjør det ikke mulig å drive. I mars måtte vi ha to meters avstand og i de små lokalene var det plass til 11 bord og det er ikke billig husleie. Så plutselig kan vi ikke selge alkohol, men kan godt ha oppe. Det mener jeg er snikstenging, sier Marisa Valente til VG.

Hun og faren har liten tro på at de holder oppe neste helg, selv om de forsøker noen dager med kun de to på restauranten. De forteller at det rant inn med avbestillinger etter de siste Oslo-tiltakene og full skjenkestopp.

Gino og Marisa Valente har forståelse for at det blir innført strenge smitteverntiltak og er ikke imot stenging, men de reagerer på måten restaurantbransjen blir håndtert.

– De stenger oss uten å si det. Så havner regningen hos oss. I mars skjedde det samme. 30 prosent av omsetningen er alkohol. I Italia er det mulig å ikke selge alkohol fordi det ikke er så stor del av regningen. Men slik er det ikke i Norge, sier Marisa Valente.

Gino Valente frykter nå et ras av konkurser fremover i restaurantbransjen.

– Jeg tror de fleste kollegaer er desperate nå, sier Valente.

Han etterlyser tiltak i Norge og kaller situasjonen er svært skummel for restaurantbransjen. Valente peker på at restauranter i hans hjemland Italia nå slipper å betale arbeidsgiveravgift i denne perioden og får utsettelse på flere ulike typer kostnader.

– I oktober, november og desember har vi vanligvis 70 prosent av årets omsetning, sier Gino Valente.

Marisa Valente føler at situasjonen har bygget seg opp over tid og de reagerer på at de ikke har fått noen informasjon om hva som kunne komme og om det vil komme noen form for økonomisk kompensasjon. Hun fikk et brev fra næringsetaten, som gjorde oppmerksom på skjenkestopp fredag kveld etter pressekonferansen.

I et svar til kritikken påpeker næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap), i Oslo kommune at innstrammingen i Oslo kom som en følge av tydelige anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter for å få ned sosial kontakt.

– Vi er klar over at en rekke serverings- og skjenkesteder vil bli nødt til å stenge dørene når det ikke lengre er mulighet til å skjenke alkohol. Samtidig har vi et ønske om at de serveringssteder som har mulighet til fortsatt å tjene noe penger på matservering, skal ha mulighet til det, sier Evensen til VG.

Hun sier at hun forstår at situasjonen er krevende og hun selv er bekymret for serveringsbransjen i Oslo. Evensen gjør det klart at statlige kompensasjonsordninger nå også må gjelde for virksomheter som ikke er pålagt å stenge, men der stenging likevel er eneste mulighet.

– Vi har tett kontakt med bransjen og organisasjonene (NHO, Virke og Fellesforbundet) om situasjonen og vil jobbe opp mot regjeringen for å bidra til at næringslivet klarer seg gjennom dette. Det er særlig viktig å få bedre ordninger for serveringsbransjen, sier Evensen.

