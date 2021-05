Slik vil partiene kapre studentene Nesten 3 av 5 studenter svarer at utdanningspolitikk er viktig for dem når de skal stemme, ifølge en ny undersøkelse. Ingvild Vik Av Publisert 11. mai, kl. 09:47 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell syns det er gøy å se at mange syns feltet er viktig. – Studentene bryr seg om sin egen hverdag, og jeg tror flere er engasjert nå, etter at de har erfart hvor tøft det har vært å være student det siste året. Skjalg Bøhmer Vold Neste side (3) Forrige side (1)

Slik vil partiene vinne studentstemmer

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hver tredje student vet ikke hvilket parti de forbinder med høyere utdanning. Et uutnyttet potensial, mener NSO-lederen.

59 prosent av studentene mener at høyere utdanning som politisk felt er viktig eller svært viktig, viser ferske tall.

997 studenter har svart på undersøkelsen, som ble gjennomført av Sentio Research for NSO i februar og mars.

Andreas Trohjell i NSO tror pandemien har ført til at flere studenter opplever utdanningspolitikk som viktig for dem.

– Det sier noe om at denne tematikken er noe partiene, hvis de ønsker disse stemmene, må levere godt på, sier han.

Trohjell mener det ligger et stort uutnyttet potensial i studentstemmene.

Flest forbinder Høyre med høyere utdanning

På spørsmål om hvilket parti studentene forbinder med høyere utdanning svarer flest, mer enn 1 av 3, at de ikke vet.

– Dette er et godt utgangspunkt for de ulike partiene til å vise god studentpolitikk og kapre disse stemmene. Det er 300.000 mennesker, og potensielle stemmer i stortingsvalget, sier Trohjell.

Det partiet flest studenter forbinder med høyere utdanning er Høyre.

Fire av ti svarer at de er fornøyd med regjeringens satsing på høyere utdanning. På samme spørsmål svarer 32 prosent hverken eller.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) syns resultatene er hyggelig å høre om.

Foto: Hanna Thevik

Han er ikke overrasket over at mange forbinder Høyre med høyrer utdanning.

– Arbeiderpartiet har jo vært helt ærlige på at høyt utdannede i byene nedprioriteres i jakten på velgere, og det legger nok studentene merke til, sier Asheim.

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torstein Tvedt Solberg mener imidlertid at studentene har måttet ta en uforholdsmessig stor del av påkjenningen med nedstengningen. Han tror dårlig pandemihåndtering av regjeringen kan være årsak til at mange rangerer utdanningspolitikk som viktig.

– Det største skillet mellom vår og regjeringens politikk på feltet ligger i pandemihåndteringen. Regjeringen har kastet studentene under bussen, vært motvillig når det kommer til krisetiltak, og gitt dem stramme tiltak i nedstengningen, sier Tvedt Solberg.

Under kan du lese hva de ulike partiene vil gjøre for studentene:

Arbeiderpartiet: Psykisk helse og mer praksis

Foto: Frode Hansen

– Dette er et av feltene vi har jobbet mye med i forbindelse med partiprogrammet, så jeg håper det vi har kommet frem til er saker studentene liker, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torstein Tvedt Solberg.

Dette vil de gjøre:

Gjøre det lettere å være heltidsstudent

Bygge studentboliger

Styrke psykisk helsetilbudet for studentene

Øke kvaliteten og arbeidsrelevansen på studieprogrammene, blant annet med mer praksis

Opprette flere studieplasser

Høyre: Relevans etter studiene

Foto: Hanna Thevik

– Jeg tror det ligger et stort potensial blant studentene. Ikke nødvendigvis fordi de er studenter i seg selv, men de er unge mennesker som om veldig kort tid skal ut i et arbeidsliv som endrer seg raskt og de skal på mange måter arve det samfunnet vi skaper nå, sier Henrik Asheim.

Han tror mange unge er opptatt av at vi må ta vare på velferdssamfunnet, kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser.

– Derfor skal vi snakke om hvor viktig en god skole er for å redusere forskjellene i samfunnet, hvordan skattesystemet vårt skal bidra til å skape flere lønnsomme jobber som bidrar til statsbudsjettet og hvordan vi skal kutte utslipp uten å stoppe utviklingen.

Dette vil Høyre gjøre:

Fortsette å øke studiestøtten utover pris- og lønnsvekst

Fortsette å bygge flere studentboliger

Innføre praksis i flere studieprogrammer

Se på muligheten for å ha to fastleger

Senterpartiet: Flere boliger og økt studiestøtte

Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er kjempebra og veldig viktig at studentene er bevisste at de får det de har krav på, at de tenker på hva de ønsker seg og tar et oppgjør med politisk ledelse, sier Marit Knutsdatter Strand i Senterpartiet.

Senterpartiet går blant annet til valg på å øke studiestøtten til 1,5 G og bygge flere studentboliger – 3000 nye i året.

Strand trekker også frem belastningen for studenter som har hatt lite sosial kontakt det siste året.

– Det er underskudd på psykisk helsetilbud og sosiale relasjoner nå, og det må vi følge opp mer aktivt fremover.

Fremskrittspartiet: Fra utdanning til jobb

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– I Frp er vi opptatt av å utdanne folk til jobb, ikke arbeidsledighet, og vil derfor legge til rette for flere studieplasser på områder som gir relevant jobb etter ferdig studie, sier Roy Steffensen, utdanningspolitisk talsperson i Frp.

Han trekker frem at Frp foreslår en opptrappingsplan for medisin- og sykepleiestudier.

– Jeg håper også at flest mulig vurderer høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolene er prioritert av Frp, og tilbyr et bredt spekter av utdanninger som raskt gir jobb, sier Steffensen.

Sosialistisk venstreparti: Student uten deltidsjobb

Foto: Vidar Ruud

Utdanningspolitisk talsperson Mona Fagerås sier at studenter er en viktig målgruppe for SV.

De går til valg på:

Innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden på minimum 1,5 G, og gradvis hevet stipendandel.

Flere studentboliger og et rehabiliteringsløft for eksisterende studentboliger

Ekstra oppfølging til studenter som ikke fullfører innenfor normert tid, istedenfor å kutte stipendet

– Det skal være mulig å studere i Norge uten å måtte jobbe på si. Dagens regjering har gjort lite for å sette studentvelferd på dagsorden. Og jeg skjønner de studentene som ikke føler seg sett slik situasjonen har vært det siste året, sier Fagerås.

KrF: Tiltakspakke for studenter med barn

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Vi trenger kunnskap og forskning for å løse utfordringene verden står overfor. Her spiller utdanningsinstitusjonene en sentral rolle, sier utdanningspolitisk talsperson, Hans Fredrik Grøvan.

Dette vil KrF gjøre:

Øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler

Øke antall studieplasser

Tiltakspakke for studenter med barn med mer fleksible og tilpassede studieløp, økt studiestøtte til barnet er 12 år og rett til foreldrepermisjon.

– Men morgendagens utfordringer løses ikke kun ved å tilegne seg teoretisk kunnskap om et fagfelt, det krever ledere og arbeidstagere som kan tenke nytt og dra de store linjene, sier Grøvan.

Venstre: Styrke økonomiske støtteordninger

Foto: Odin Jaeger

– Venstre er opptatt av å hjelpe studentene ut av krisen og tilbake til hverdagen, sier partileder og kunnskapsminister Guri Melby.

Venstre går til valg på:

Øke studiestøtten til 1,5 gang folketrygdens grunnbeløp. To ganger grunnbeløpet for studenter med barn

Åpne for at studenter som har opparbeidet seg retten til det, kan motta dagpenger

Utbygging av studentboliger – målet er 3000 nye hvert år

Høyere utdanning må fortsatt være gratis

– Gode økonomiske støtteordninger er avgjørende – og de må være bedre enn de var før corona. Økonomisk trygghet er avgjørende for studentvelferden. Det skaper færre bekymringer og bedre psykisk helse, sier Melby.

MDG: Miljøpolitikk også for studenter

Foto: Jan Petter Lynau

Lan Marie Berg, førstekandidat til Stortinget for Oslo MDG, sier at partiet på Stortinget har foreslått en rekke grep for å hjelpe studentene:

Økt stipend

Bedre støtteordninger for dem som mister jobben

Styrking av psykisk helsetilbud for unge og studenter

– Det er få som er så opptatt av klimakrisen som unge og studenter, som tross alt er de som skal arve planeten vår. MDG er det eneste partiet som tør å si at vi må slutte med olje, sånn at vi kan skape fremtidsrettede jobber for dem som i dag går på skole og studerer, sier Berg.

Rødt: Inflasjon i akademisk utdanning

Foto: Helge Mikalsen

– Lik rett til utdanning gir et mer demokratisk samfunn og utjevner forskjeller mellom folk. For at alle skal ha den samme muligheten til det må utdanningstilbudet være gratis og desentralisert, sier 1. nestleder og førstekandidat til Stortinget fra Akershus Marie Sneve Martinussen.

Rødt vil blant annet:

Øke studentstøtten til 2,5 G og redusere låneandelen til 40 prosent. På sikt vil partiet ha fullstipendiering til alle studenter

Opprettholde og videreutvikle et desentralisert undervisnings- og utdanningstilbud

Eget tilbud om psykisk helsehjelp for studenter uavhengig av studiested

Bygge flere studentboliger – på sikt minst 5000 nye studentboliger årlig

Styrke høyere yrkesfaglig utdanning

Martinussen sier at et allsidig utdanningstilbud er viktig for partiet. Hun mener det har gått inflasjon i akademisk utdanning, og peker på at antallet studenter er mangedoblet.

– Dette ledsages av unødvendige og urimelige utdanningskrav i mange jobber. Rødt ønsker å snu denne markedsdrevne utviklingen, sier Martinussen.