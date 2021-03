AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim tar tatt ut tiltalen mot et foreldrepar og en bestefar som er tiltalt for grove overgrep mot tre søsken. Foto: Kristian Helgesen

Foreldrepar og bestefar tiltalt for grove overgrep mot tre søsken: − Grusom sak

Småbarna ble utsatt for gjentatte voldtekter og mishandling av sine foreldre og sin bestefar, ifølge tiltalen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En mann og en kvinne er tiltalt for seksuelle overgrep mot parets sønn og datter. Også barnas bestefar, som er kvinnens far, er tiltalt for overgrepene.

Saken ble henlagt i 2014, men gjenopptatt i 2018 etter at barna ga nye opplysninger til politiet.

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd i tiden før mars 2013, i et tettsted i Møre og Romsdal.

Barna var på dette tidspunktet under ti år gamle.

Alle tre er tiltalt for å gjentatte ganger ha voldtatt de to småbarna, ifølge tiltalebeslutningen fra Møre og Romsdal statsadvokatembeter.

De er også tiltalt for å ha utøvd vold mot de to barna, blant annet ved å slå, sparke og brenne dem med lighter.

«Voldsutøvelsen skjedde ved flere anledninger i påsyn og nærvær av de andre søsknene», står det i tiltalen.

I tillegg er de tre tiltalt for overgrep mot et tredje barn i søskenflokken, en jente som var i spedbarnsalderen da overgrepet skal ha skjedd.

Faren er også tiltalt for i 2019 å ha oppbevart videomateriale som seksualiserer barn.

De tre tiltalte nekter straffskyld.

FORSVARER: Advokat Jørgen Riple forsvarer den tiltalte faren. Bildet er tatt under et fengslingsmøte i Bergen tingrett i februar 2019. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim i Møre og Romsdal sier til VG at hun henla saken i 2014, på bevisets stilling.

– Saken ble påklaget til Riksadvokaten, som opprettholdt henleggelsen, sier Thorn Nordheim.

I 2018 kom det ifølge førstestatsadvokaten nye bevis i saken, og saken ble gjenåpnet av Riksadvokaten.

– Dette var opplysninger som vi vurderte som såpass avgjørende at det ble valgt å gjenåpne saken, sier hun.

Thorn Nordheim sier hun ikke vil gi ytterligere kommentarer ettersom saken kan bli begjært ført for lukkede dører.

Trude Marie Wold er bistandsadvokat for de tre søsknene som påtalemyndigheten mener er blitt utsatt for grove overgrep og alvorlig mishandling.

– Dette er en ganske grusom sak, sier Wold til VG.

Hun sier at saken ble politianmeldt i 2014, etter at barna året før hadde blitt tatt hånd om av barnevernet.

Ifølge Wold ble barna plassert i to ulike fosterhjem etter at barnevernet grep inn. De to eldste sammen i ett fosterhjem, og det yngste barnet i et annet.

– I dag er de i gode hjem, og de får god oppfølging. De har kontakt seg imellom og har det bra etter forholdene.

Wold sier at saken ble gjenopptatt etter at barna hadde begynt å fortelle om hva de hadde opplevd før de ble tatt hånd om av barnevernet.

– Saken har tatt veldig lang tid, rundt to år, men dette har vært en omfattende og komplisert sak der mange steiner skulle snus. Etter hvert som barn blir eldre og utvikler seg, er det som regel enklere å sette ord på opplevelser.

Advokat Sulman Maroof Hussain er forsvarer for den tiltalte moren. Hussain sier til VG at hans klient nekter straffskyld.

– Mor ble veldig overrasket da det ble innledet etterforskning mot henne. Hun ble enda mer overrasket da det ble tatt ut tiltale mot henne. Hun kjenner seg ikke igjen i det som er beskrevet i tiltalebeslutningen. Hun ble sjokkert da den ble presentert for henne. sier advokaten.

Hussain sier at kvinnen avviser at hun skal ha deltatt i straffbare handlinger mot de tre barna, eller vært vitne til slike handlinger mot dem.

– Hun avviser at hun har vært til stede når de angivelige overgrepene skal ha skjedd. Men hun avviser ikke at noe kan ha skjedd. Min klient har hele tiden samarbeidet med politiet, og hun er bekymret for hva barna kan ha opplevd.

Advokat Jørgen Riple forsvarer den tiltalte faren:

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier Riple.

– Dette er en gammel sak, det ser du av tiltalen, det er åtte år tilbake i tid. Siden første gang han ble avhørt om saken så har han nektet straffskyld, og det fastholder han den dag i dag.

– Saken har vært etterforsket lenge, og saken har vært henlagt to ganger, sier forsvareren.

VG har ikke fått kontakt med den eldste mannens forsvarer, advokat Roy Peder Kulblik. Til TV 2 sier han at hans klient avviser anklagene.

– Han mener dette bare er tull. Dette er en veldig stor belastning for ham og øvrige medlemmer av hans familie. Han imøteser at han skal få lov til å forklare seg, sier Kulblik.

Rettssaken er berammet i Romsdal tingrett 13. september. Det er satt av 11 dager til saken.