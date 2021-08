MISTET LIVET: Kari Krogstad (16) omkom etter traktorulykken i Skjåk. Bygda har stått samlet etter ulykken. Foto: Privat

Kari (16) omkom i traktorulykken: − Fryktelig at vi har mistet henne

Det var 16 år gamle Kari Krogstad som omkom i traktorulykken i Skjåk. Snill, omgjengelig og omtenksom, minnes onkelen henne.

Av Synne Eggum Myrvang

Kari Krogstad (16) var på vei til jobb onsdag morgen i forrige uke da hun havnet i en traktorulykke og senere omkom. Krogstad kjørte selv traktoren som veltet og hun havnet i klem. Hun ble fløyet til St. Olavs hospital med luftambulanse.

Lørdag kom beskjeden om at livet hennes ikke sto til å redde. Politiet går nå ut med navnet i samråd med hennes pårørende.

– Det er helt fryktelig at vi har mistet henne, sier Ola Aaboen, Karis onkel og talsperson for familien.

– Hun var ei så glad, omgjengelig og snill jente, beskriver Aaboen.

Krogstad etterlater seg en storebror, en tvillingbror, foreldrene og to bestemødre.

– Hun hadde også egen hund, som hun ventet valper på nå. Kari var veldig glad i dyr, sier onkelen videre.

Hun bidro hjemme i fjøset på gården hun har vokst opp og fortsatt bodde. Venninner av Kari jobbet også her, forteller han. Familien hadde også dyr i fellesfjøs.

I SORG: Flagget hang på halv stang på Skjåk barne- og ungdomsskule da medelever til den avdøde jenta samlet seg på skolen lørdag. Foto: Hilde Jordbruen

Setter pris på støtten i lokalsamfunnet

Aaboen forteller at Kari var på vei til sommerjobben da ulykken inntraff.

– Hun jobbet i Aktiv Lom med å legge opp turer også videre. Hun trivdes voldsomt bra i jobben. Kari var veldig aktiv selv – sommer som vinter. Hun var spesielt glad i ski og randonee (toppturer med alpint/fjellski-utstyr, journ.anm.), men var aktiv året rundt.

Til høsten skulle hun begynne på allmennfag på videregående i Lom.

Aaboen forteller at familien har satt pris på den massive støtten de har fått etter at Kari gikk bort.

– Familien står i en helt forferdelig situasjon. Dette må de leve med resten av livet. Men de synes støtten har vært utrolig fin, både fra St. Olavs hospital og etter at de kom hjem igjen. Ungdommen her i bygda har vært fenomenal.

Undersøker ulykken

Politiet jobber fortsatt med å undersøke årsaken til ulykken.

– Vi etterforsker fortsatt ulykken både taktisk og teknisk, men den endelige rapporten vil nok ikke bli ferdig på et par uker. Det vi med stor sikkerhet kan si er at det ikke var involvert andre kjøretøy. Kjøretøyene som kom til ulykkesstedet har heller ikke sett hva som skjedde, men det er ikke snakk om veldig lang tid etterpå, sier Jørn Morten Sletta, seksjonsleder for Nord-Gudbrandsdal driftsenhet i Innlandet politidistrikt.