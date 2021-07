FORSØPLER: Turistene etterlater seg stygge spor ved huset til 55-åringen i Hjelledalen, blant annet våtservietter og dopapir, ifølge henne selv. Foto: Privat

Laila (55) om turistene på Vestlandet: − Drit i en pose og ta den med deg

Stryningen Laila Kjellstadli hevder at turistene kaster søppel og gjør fra seg på eiendommen hennes. Nå er hun drittlei.

Av Henrik Røyne

De siste syv årene har Laila Kjellstadli omgitt seg med vakre fjell og fossefall i Hjelledalen, etter at hun flyttet inn i bestemorens gamle hus ved foten av Strynsfjellet

Likevel er det én ting som setter en stopper for idyllen. Enkelte av turistene som strømmer til Vestlandet etterlater seg avfall og avføring der hun bor, hevder Strynskvinnen.

Brukte tamponger, dopapir og våtservietter er klassiske gjengangere i innkjørselen hennes.

– Drit i en pose og ta den med deg. Skift gjerne tampong, men kast den ikke i veien min, sier hun til VG.

MØKK LEI: Laila Kjellstadli (55) opplever at turistene kaster søppel og gjør fra seg i innkjørselen hennes. Foto: Privat

Stryningen forklarer at veien inn til huset hennes har god utsikt ut over fjellene ved Jostedalsbreen, noe som gjør at turistene ofte stopper bilen i nærheten for å ta bilder.

– Folk stopper her langs Riksvei 15 hele året, og det er søppel overalt. De kaster blant annet ølbokser på jordet til bøndene, og det er livsfarlig for dyrene om det havner i foret deres, sier hun.

Selv farer hun ofte ut med spaden for å rydde på eiendommen, slik at ikke hunden hennes putter snuta i noe som kan være skadelig.

– Det er på tide at turistene begynner å skjerpe seg og respektere naturen og de fastboende, sier hun.

– Det er en mangel på folkeskikk

Ordføreren i Stryn, Petter Kjøllesdal (Sp), erkjenner at det ikke er første gang han hører om at enkelte av turistene forsøpler eller driter langs veiene i kommunen.

– Jeg skal ikke si at det er veldig vanlig, men det er ikke å stikke under stol at enkelte gjør det sånn, forteller han til VG.

– Det er en mangel på folkeskikk, legger han til.

VIS HENSYN: Ordfører Petter Kjøllesdal (Sp) i Stryn kommune oppfordrer turistene til å etterlate vise hensyn når de er på feire. Foto: Stryn kommune

Kommunen innehar flere kjente naturattraksjoner – blant annet Loen og den tidligere nevnte Hjelledalen. I fjor lagde VG også en reportasje om at folk gjorde fra seg i naturen ved Loen.

– Det er ikke noe bedre andre steder enn i Loen. Folk snakker mye om allemannsretten, men en del av det er at du skal forlate stedet slik det var da du kom. Det ser ut til at mange ikke bryr seg om det, sier ordføreren.

Dette betyr allemannsretten: Du kan gå fritt hvor du vil i utmark, så lenge det skjer på en hensynsfull måte.

Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen.

Du har generelt ikke lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september. Gjøres det ikke på forsvarlig måte, er selv engangsgrilling i parken ulovlig.

Du har lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred. Teltet og hengekøyen må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre du får grunneierens samtykke til å bli der lenger der lenger.

I perioden 1.april til 20.august er det generell båndtvang, og hunden må gå i bånd. Noen steder er det utvidet båndtvang så sett deg inn i lokale bestemmelser. (Kilde: Norsk friluftsliv) Vis mer

– Burde dere ha bygget flere toaletter langs veiene?

– Det kan nok hende at vi skulle hatt noen flere, men det begynner å bli noen av de. Så jeg sliter med å forstå at folk må gjøre det i naturen, sier han.

Han tror likevel at kommunen har kapasitet til å ta i mot tilstrømmingen med turister hvert år:

– Turisme har lange tradisjoner i Stryn, og det er mange flinke folk som legger til rette for dem. Jeg føler for så vidt at det går greit, sier ordføreren.