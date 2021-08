Trude Drevland: – Jeg er bekymret for å få demens

Hver morgen tar Trude Drevland en sjekk på om den mentale helsen er i orden. Hun er redd for å få demens, men nekter å bruke resten av sitt liv på å frykte sykdommen. Her er hennes beste tips for å gå en bedre alderdom i møte.

Av Ingrid Johansen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

– Du må forberede deg på at du blir eldre. Planleggingen dreier seg ikke bare om penger og økonomi, den handler om så mye annet, sier Trude Drevland.

Utenfor vinduene hennes i Bergen duskregner det.