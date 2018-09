MÅTTE REDDES: Et hull i skroget gjorde at den nyinnkjøpte båten til Arne Gjevik fra Trondheim (på bildet) forliste. Foto: Salah Eddine Essayyagh

Skulle seile fra Tenerife til Trondheim – så forliste båten

Arne Gjevik fra Trondheim roser marokkanske myndigheter etter at han og tre venner ble reddet da båten deres forliste utenfor kystbyen Essaouira.

Publisert: 09.09.18 17:18

Båten som forliste var en nyinnkjøpt katamaran på 44 fot, som skulle seile fra Tenerife til Trondheim.

– Jeg og to venner av meg gikk nøye gjennom båten før vi startet seilturen lørdag 1. september. Den virket å være i god stand, og vi seilte til Lanzarote og deretter til Agadir i Nord-Afrika, sier båteier og kaptein Arne Gjevik til VG.

På ettermiddagen onsdag 5. september kastet de loss igjen, denne gangen med enda en passasjer om bord, og vendte snuten oppover mot Casa Blanca.

Ved havnekontoret i den marokkanske kystbyen hadde de fått utdelt en værmelding som viste frisk bris.

– Ut fra Agadir var det som meldt fint vær og stille sjø. Etter å ha seilet i fem-seks timer, så vi at sjøen foran oss var urolig. Gjennom natten fikk vi helt uventet og veldig kraftig vind, sier Gjevik.

Hull i skroget

Da Gjevik gikk på vakt ved 03.00-tiden, var det mye sjø og høye bølger.

– Etter en drøy time fikk jeg opp et varsel om at en lensepumpe hadde startet, og jeg forsto fort at vi tok inn vann. Jeg sjekket først babord-skroget, men fant ingenting. I styrbord-skroget var det derimot en halvmeter vann, sier han.

Gjevik åpnet døren til badet, hvor det viste seg å være et stort hull.

– Det fosset vann mot meg. Jeg sprang opp i salongen og hentet en sittepute fra sofaen. Jeg forsøkte å tett hullet med denne, men dette var nytteløst. Puten forsvant gjennom hullet og ut i sjøen.

– Hullet skyldtes trolig at båten hadde truffet en gjenstand i sjøen, men siden det bråker så mye om bord når det er urolig sjø, hørte vi ingenting, sier Gjevik, som raskt fikk vekket de tre andre.

Hendelsen skjedde utenfor kystbyen Essaouira, sør i Marokko:

Ventet i mange timer

Til tross for både elektriske og manuelle vannpumper, innså kapteinen og besetningen om bord at de måtte komme seg opp på båten.

– Vi tok på oss redningsvester og fikk utløst en nødpeilesender. Mens vi ventet på hjelp, satt vi på den delen av skroget som fortsatt fløt. Det begynte å bli kaldt, men temperaturen i sjøen var heldigvis fin, sier Gjevik.

De hadde også blåst opp en redningsflåte og festet den til båten.

– På grunn av de høye bølgene havnet det mye vann oppi flåten, noe som førte til at den slet seg. Da satt vi plutselig igjen med intet. Vi festet derfor alle fendrene sammen til en ring, slik at vi hadde ekstra flytehjelp hvis vi måtte hoppe i sjøen.

– Var dere redde?

– Jeg kan kun snakke for meg selv, og jeg var ikke redd. Som kaptein om bord var jeg nødt til å holde hodet kaldt. Det kunne blitt panikk, men vi holdt motet oppe og taklet situasjonen bra.

Ved 11.00-tiden torsdag formiddag kom endelig hjelpen.

– Den marokkanske marinen kastet ut en stor flytering som vi trådte over oss, før de slepte oss én etter én over til redningsbåten.



1 av 2 DÅRLIG VÆR: Arne Gjevik og resten av besetningen var på vei opp mot Casa Blanca da båten plutselig tok inn vann. Salah Eddine Essayyagh

Takknemlig for hjelpen

Båtturen inn til land tok cirka to og en halv time. Her fikk besetningen tørre klær, mat og mulighet til å ringe hjem, før de ble sendt videre til et hotell.

Gjevik roser marokkanske myndigheter for hjelpen de fikk.

– Myndighetene møtte til og med opp på hotellet dagen etterpå, for å høre om vi behøvde noe. De hjalp oss også med å få tak i en drosje som kjørte oss til ambassaden, sier han.

Gjevik, som kom hjem lørdag kveld, sier at de fikk veldig god hjelp av Salah Eddine Essayyagh, som fungerte som tolk.

– Uten han hadde det aldri gått så smertefritt, sier han.