Snøkaos i Europa: Minst 21 omkommet i ulykker

Det har snødd usedvanlig mye i flere europeiske land den siste tiden. Det har ført til flere vær-relaterte ulykker som til sammen har kostet 21 personer livet.

Fredag måtte ansatte på Hotel Saentis øst i Svits bruke dagen på å måke ut store mengder snø fra hotellet, etter at en 300-meter bredt snøskred raste innover hotellet, og knuste vinduene i bygningen torsdag ettermiddag.

– Det var et massivt bråk, og et lass med snø kom inn på baksiden av restauranten, sier en hotellgjest til avisen Tagblatt.

The Express melder at 25 biler ble begravd av snøen. Ifølge AP, sier politiet at tre mennesker ble skadet. Fredag omkom også to snowboardere i et skred i Bulgaria, ifølge Sky News.

Det er mange som har blitt skadet i snø-relaterte ulykker i Europa den siste tiden. Ifølge nyhetsbyrået AP har minst 21 personer omkommet i ulykker relatert til været, etter at store snø-mengder har skapt kaos i flere Europeiske land.

Niåring omkom

Torsdag omkom en ni år gammel gutt i nærheten av München i Tyskland, da et tre kollapset under store snømengder og falt over ham. Det tok 40 minutter før han ble oppdaget under snøen og hjelpen kom, skriver The Local Germany . Livet hans stod ikke til å redde.

Deler av Tyskland og Østerrike er under rødt farevarsel på grunn av snøen. The Guardian melder at forsvaret har blitt satt inn for å hjelpe innbyggere i flere områder som har blitt isolert på grunn av snøfallet fredag, etter at tre distrikter i Bavaria erkærte krisetilstand.

Ifølge AP måtte det sveitsiske forsvaret fredag fly 66 tyske tenåringer ut av en hytte i fjellet, der de hadde sittet fast i flere dager.

I Norge er veiforbindelsen mellom Finnmark og resten av landet stengt, etter den kraftige stormen som har herjet Nord-Norge fra torsdag. Finnmark og Troms rammes av full storm, vanskelige kjøreforhold og innstilte flyavganger.

Krise-tilstand flere steder

Vær-fenomenet som skaper kaos i flere land i Europa, kommer av store mengder kald luft fra Sibir, som beveger seg vestover, ifølge Bloomberg. Kulde-bløgen har gått hardt utover flere land i Øst- og Sentral-Europa.

I Albania har Forsvaret har også blitt kalt inn for å bistå i snø-kaoset. Der er rundt 2000 soldater og sivile nød-mannskaper litt kalt inn for å bistå folk fanget av snømengdene, og for å åpne opp veier inn til isolerte bygder, ifølge AP.

I landsdelen Kladanj i Bosnia har snø kuttet strøm- og telefontilgang. Zijad Vejovic i landets sivilforsvar sier til AP at myndighetene også der har erklært krisetilstand på grunn av de store snømengdene som har kommet på kort tid:

– På grunn av kraftig snø, i noen områder over én meter, har veier blitt blokkert. Ve trenger flere maskiner. Vi har gått tomme for ressurser og penger, sier han.

Flere europeiske medier melder om stengte skoler, og innstilte flyavganger. Ifølge The Express er det sannsynlig at snøkaoset vil vare frem til midten av neste uke. Det er forventet at snøfallet i Alpene, som har bygget seg opp på fjellet og ført til blant annet det store snøskredet som raste innover det sveitsiske hotellet torsdag, fortsetter gjennom helgen, skriver Accuweather.