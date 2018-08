Politiadvokat Stural Henriksbø i samtale med siktedes forsvarer, Marius Dietrichson. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Utvider drapssiktelse: Mener drosjesjåfør har bestilt til sammen fire drap

Politiet mener de har avverget tre drap i saken. En 63 år gammel norskpakistaner er siktet for å ha bestilt drapet på sin pakistanske kone, og planlagt å drepe ytterligere tre personer.

– Vi har utvidet siktelsen mot siktede til å gjelde nok et drapsforbund som fant sted kort tid før pågripelsen, altså et fjerde drap under planlegging. Det var også en viktig grunn til at vi gikk til pågripelse da, for å unngå drap av en ny person, sier Sturla Henriksbø, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Politiet vil ikke si noe hvem de mener denne fjerde drapsplanen dreide seg om.

Fra før er det kjent at mannen som har bodd i Norge i flere tiår er siktet for å ha bestilt drapet på sin 40 år gamle kone i Pakistan . Han anklages også for å ha bestilt drap på to familiemedlemmer, og for å ha forsøkt å bestikke pakistanske polititjenestemenn.

Politiet mener altså at et fjerde drap var under planlegging da de slo til.

– Det er gjort konkrete avtaler med flere personer om planlegging av et nytt drap, på en ny navngitt person, sier Henriksbø.

– Lav terskel for vold

Politiet mener alle planene til mannen har vært drap bestilt fra Norge, men som skulle gjennomføres i Pakistan. De tror det er et annet motiv for den fjerde drapsplanen, enn de andre planene mannen er siktet for.

Men hva de tror motivet for drapsplanene er, ønsker de ikke å si noe om med hensyn til etterforskningen.

– Vi ønsker ikke å gå ut med våre teorier om motiv før vi har fått høre hans versjon av dette, sier Henriksbø.

Drapsforbundet han nå er siktet for, har ingen direkte sammenheng med det andre han er siktet for, ifølge Henriksbø.

– Når han innenfor rammene av et år får gjennomført et drap, bestiller to til også et fjerde – da tegner det bildet av en mann som har lav terskel for å utøve vold, sier Henriksbø.

Politiet mener pågripelse av mannen var nødvendig for å avverge et nytt drap

– Vi mener de to første drapene ble avverget gjennom tiltak fra lokalt politi etter varsling fra oss, og at vi avverget det siste ved å pågripe mannen, sier Henriksbø.

For politiet har det vært en avveining om de skulle avsløre sin hemmelige etterforskning med pågripelse, eller om de skulle forsøke å få stoppet planene på annet vis.

– Sikkerheten til personer kommer alltid først i en slik vurdering, sier Henriksbø.

Levd mye av livet sitt i Pakistan

Etterforskningen gjør at politiet har et inntrykk av at manen har hatt store deler av livet sitt i Pakistan.

– Han eier flere eiendommer som leies ut, og eier også noen landbrukseiendommer, sier Henriksbø.

Kartlegging av hans norske økonomi viser at han sender mye penger til Pakistan, men hvordan hans økonomi i Pakistan er vet politiet lite om.

– Vi venter på svar fra pakistanske myndigheter om bistand til etterforskningen, sier Henriksbø.

Politiet har drevet etterforskning i det stille over lang tid mot mannen som er bosatt i Oslo og jobber som drosjesjåfør.

Bevisene i saken har politiet gjennom vitner, pakistanske myndigheter og sikring av elektroniske spor. Nøyaktig hva slags type bevis det er snakk om, ønsker ikke politiet å gå ut med. Mannen er selv ikke kjent med hva bevisene i saken er. Også hans familie i Norge har vært avhørt etter pågripelsen.

– De fleste dokumentene er foreløpig unntatt for innsyn for ham mens avhør pågår. Vi ønsker ikke at han skal ha mulighet til å tilpasse sin forklaring til bevisene i saken, sier Henriksbø.

Nekter for alle anklagene

Mannens forsvarer sier at han avviser alle anklagepunktene politiet har mot han.

– Han nekter straffskyld og bestrider berettigelsen av alle anklagepostene, sier Marius Dietrichson.

Han vil ikke si noe om hvor mange avhør hans klient har vært i så langt.

– Han har gitt en forklaring på hva han har vært med på til politiet, men jeg forhindret fra å gå inn på hva det er, sier Dietrichson.

Dietrichson ønsker ikke å bidra til mer omtale av saken, fordi medieforbudet mannen har i varetekt er en belastning for siktede.

– Han sitter på medieforbud fordi dere skriver om saken i media. Det avisen mener å finne ut om saken, ønsker ikke politiet at han skal få vite. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere, sier Dietrichson.