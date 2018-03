Roar Juel Johannessen håper at Stortinget vil stemme for endringer i loven om voldsoffererstatninger. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG

Får ikke erstatning – vurderer å saksøke staten

Publisert: 19.03.18 08:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-03-19T07:28:20Z

Går ikke forslaget om å endre voldsoffererstatningsloven gjennom i Stortinget 20. mars, åpner familien Juel Johannessens advokat, John Christian Elden, opp for å saksøke staten.

Familien til Kristin Juel Johannessen fikk i fjor høst avslått sin søknad om voldsoffererstatning, som de sendte etter at saken fikk en dom i 2016.

Avslaget ble begrunnet med at familien allerede hadde fått utbetalt 200.000 kroner, den gangen det var maksbeløpet du kunne få. Ettersom det er tidspunktet for den skadevoldende handling – i dette tilfellet drapet – som ligger til grunn for vurdering av voldsoffererstatning, mener Erstatningsnemnda for voldsofre at det ikke er hjemmel til å utbetale noe utover dette.

I lagmannsretten ble Kristins drapsmann dømt til å betale familien over fire millioner kroner, og det er dette beløpet familien ønsker at staten skal forskuttere.

I en innstilling levert til Stortinget 6. mars, foreslår Ap, SV og Senterpartiet å endre tidspunktet som ligger til grunn for vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, til å være tidspunktet for domfellelsen. I Juel Johannessen-saken vil det være 8. september 2016.

De tre partiene foreslår også at endringen gis midlertidig tilbakevirkende kraft.

20. mars skal forslaget om å endre loven stemmes over i Stortinget, men det ser ikke ut til å få flertall.

– Gjenopptagelsessaker er helt særegne fordi det ikke faller dom før kanskje 20 år etter hendelsen. De kan ikke sammenlignes med saker hvor dom faller kort tid etter hendelsen. Vi er overrasket over at dette ikke får flertall, for vi mener at dagens regelverk er helt urimelig, sier Lene Vågslid (Ap), leder for Stortingets justiskomité.

Hun mener en slik endring kun vil være relevant for svært få saker.

– Akkurat nå vil du ikke finne én sak, annet enn Juel Johannessen, som denne regelendringen vil gjelde for. Vi mener det er sterkt urimelig at når en norsk domstol har sagt at du har rett på erstatning, så får du ikke det. Det er et hull i regelverket, sier Vågslid.

– Manko i lovverket

Kristins pappa, Roar Juel Johannessen, mener det er prinsipielt viktig å få denne saken gjennom i Stortinget.

– Det er et manko i det norske lovverket. Derfor er det viktig å få dette på plass, slik at det også vil gjelde for saker som kommer senere. For det kan komme flere gjenopptagelsessaker, sier Juel Johannessen.

I svaret til justiskomiteen skriver Listhaug at hun fraråder at loven endres i tråd med representantforslaget. Hun begrunner det blant annet med at loven allerede i dag er komplisert, men også at endringene kan slå urimelig ut for andre saker.

Justisdepartementet viser også til det nå pågår en behandling av NOU 2016:9 «Rettferdig og forutsigbar – voldsoffererstatning».

– Vi er opptatt av å følge opp dette på en god måte og er åpne for å vurdere endringer. Men det er for tidlig å si noe om hvilke regelendringer regjeringen vurderer og eventuelt vil foreslå, skriver statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i en e-post til VG via kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet.

Han mener man ikke kan ha et system der etterlatte i drapssaker som blir oppklart får mer i voldsoffererstatning enn i saker som ikke blir oppklart.

– Tidspunktet for når dom faller, og om saken i det hele tatt ender med dom, kan derfor ikke være utslagsgivende for hva de etterlatte kan få i voldsoffererstatning.

Aktuelt med søksmål

Hvis behandlingen i Stortinget ender med henleggelse, sier familien Juel Johannessens advokat, John Christian Elden , at det vil bli aktuelt med et søksmål på bakgrunn av loven som den er i dag.

– Mitt håp er at vi skal slippe å gå til retten, men må vi, så gjør vi det. Familien skal ha det de har krav på, og jeg kommer ikke til å gi opp før de har fått det, sier Elden.

Timingen er perfekt

Det er nå Arbeiderpartiets, SVs og Sps representanter som støtter forslaget i justiskomiteens innstilling. Representantene fra Høyre og Frp peker i samme skriv på at det akkurat nå pågår en behandling av NOU 2016:9 «Rettferdig og forutsigbar – voldsoffererstatning».

– Vi stiller oss positive til denne endringen, men vi ønsker å ta hele regelverket om voldsoffererstatningssaker opp til vurdering. Vi sier altså ja til politikken, men at departementet må se på dette, før de kommer tilbake til Stortinget med et gjennomarbeidet og kvalitetssikret forslag, sier andre nestleder i justiskomiteen, Peter Frølich (H).

– Ap sitt forslag handler om én enkelt sak. Når vi først skal vurdere endringer i reglene, bør vi se på muligheten for å omfatte andre eldre saker – ikke bare Kristin-saken, legger han til.

KrF støtter H og Frp

KrF har bestemt seg for å støtte H og Frp, noe V trolig også kommer til å gjøre.

– Vi har bestemt oss for å støtte H og Frp. Jeg har også hatt et møte med Kristins foreldre, men vi ønsker en mer helhetlig tilnærming til saken, sier Jorunn Gleditsch Lossius, KrFs justispolitiske talskvinne, til VG og viser NOU-en som er under behandling.

Parlamentarisk nestleder i Venstre, Abid Raja, skriver i en SMS til VG at han skal forsøke å lande en konklusjon denne helgen.

– Men trolig vil vi støtte H/Frp. Trolig. Regjeringen jobber med en stor NOU på dette feltet, den er til behandling der nå, så vi vil avvente de konklusjonene der, skriver Raja.