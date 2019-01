MØTTE PRESSEN: Frp-topp Helge André Njåstad trakk seg i går fra alle tillitsverv. Foto: Frode Hansen

Frp-leder: Njåstad videresendte sensitive e-poster

Helge André Njåstad lekket informasjon både gjennom samtaler, og ved å videresende e-poster med dokumenter med sensitive og alvorlige opplysninger, opplyser leder i organisasjonsutvalget Alf Erik Andersen.

I går ble det kjent at Frp-topp Helge Andre Njåstad (38) trekker seg fra alle tillitsverv etter å ha delt meetoo-opplysninger med en partifelle. Njåstad satt i organisasjonsutvalget i seks år, og ledet utvalget frem til i fjor høst.

Det var NRK som først omtalte saken.

Dagens leder i organisasjonsutvalget, Alf Erik Andersen, opplyser til VG at han ble kjent med saken da han tok over ledervervet etter Njåstad.

– Dette er jo uten tvil en alvorlig sak for oss. Vi begynte å jobbe med saken i fjor høst, og så at saken ble mer og mer alvorlig etterhvert som vi jobbet med den, sier Andersen.

Han forteller at saken kom inn som et tips til utvalget.

– Dette var den første saken jeg fikk vite om da jeg begynte som leder i organisasjonsutvalget. Vi fikk et tips fra en av våre tillitsvalgte, der vedkommende hadde fått kjennskap til at det kunne være en lekkasje i organisasjonsutvalget - og at den kunne komme fra Njåstad. Vi hadde deretter et møte med ham, for å kartlegge alvorlighetsgraden og omfanget.

– Gjennom samtalene ble lekkasjene avdekket, og Njåstad la seg flat, og valgte å trekke seg i forkant av desembermøtet i sentralstyret.

– Hvor mange saker er det Njåstad har lekket informasjon fra?

– Det er snakk om en håndfull saker, mindre enn ti. Dette er saker som har blitt behandlet det siste halvannet året, med varierende alvorlighetsgrad og karakter.

Andersen forteller at organisasjonsutvalget i høst har hatt løpende dialog med vedkommende Njåstad lekket opplysninger til.

– Vi har gitt vedkommende klare tilbakemeldinger på at informasjonen ikke skal deles eller misbrukes, og vedkommende har også sendt oss dokumentene som Njåstad videresendte. Opplysningene og dokumentene vedkommende har fått er gitt i e-poster og i lekkasjer i samtaler med Njåstad.

– Hvilke opplysninger inneholdt disse e-postene?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på konkret hva dokumentene inneholdt, men det var flere dokumenter med sensitive og alvorlige opplysninger.

– Man kan ikke sette strek over samtaler, så her må vi basere oss på tillit. Den tillitsvalgte har sagt at vedkommende ikke har noen intensjon om å skade partiet, Njåstad eller noen av dem som er involvert i sakene. Vi føler oss trygge på at dette løftet holdes. Men noen garantier har vi ikke.

– Hvorfor gikk dere først nå ut med saken?

– Det er fordi dette er en kompleks sak. Jeg har vært opptatt av som nyvalgt leder å bruke tid på å få total oversikt, og ikke minst finne ut av alvorlighetsgraden i sakene som er lekket. Det har vært krevende å behandle denne saken, og det har tatt lang tid å få alle fakta på bordet.

Andersen forteller at de informerte personene som har fått sakene sine lekket om lekkasjene i går.

– Da ringte vi til dem vi hadde oversikt over. De fikk telefon fra meg eller noen andre i utvalget. Reaksjonene fra dem var litt forskjellig, men flere var skuffet over at dette hadde skjedd. Vi har stort sett fått tilbakemeldinger på at de føler seg ivaretatt.

– Hvorfor varslet dere dem først nå, når dere har visst om dette siden i høst?

– Vi var nødt til å bruke den tiden vi har brukt på å gjøre et grundig arbeid, og vi måtet få alle brikker på plass. Helge Andre var enig i at det var riktig å gå ut med saken, og da var det viktig at de involverte ble informert først.

– Vil dere gjøre noe mer overfor de det er lekket info om?

– Min dør vil alltid være åpen for de vi har snakket med og har oversikt over.

– Kan det være flere lekkasjer om saker dere ikke vet om?

– Vi mener å ha skaffet oss oversikten over de saker dette gjelder. Derfor har dette arbeidet tatt tid.

Ifølge Andersen er det ingen tvil om at organisasjonsutvalget må jobbe for å bygge opp tilliten igjen.

– Vi har fått oss en alvorlig stripe i lakken som det er min oppgave å gjenreise. Tillit er noe man må fortjene, og opparbeide seg. Jeg skal ikke legge skjul på at det blir krevende å gjenreise tilliten, og det blir min fremste oppgave.

– Det skal være trygt å komme til oss, og våre medlemmer skal føle det er trygt å melde inn saker. Når vi reiser rundt på våre fylkesmøter så er det naturlig for oss å snakke om organisasjonskulturen. Vi har gjort konkrete endringer for å gjøre dialogen med oss tryggere. Vi har fått på plass en kryptert kommunikasjonsplattform, gjort endringer i medlemmer i utvalget, endret arbeidsformen, og oppdatert og spisset taushetserklæringen ganske betydelig.

VG har vært i kontakt med Njåstad, som viser til uttalelsene han kom med i går.

Da bekreftet Njåstad overfor VG at han diskuterte flere metoo-saker med en kvinnelig kollega som ikke skulle ha innsyn i sakene. Han ga henne også flere dokumenter som skulle vært hemmelige.

– Hun går ikke videre med de dokumentene, men det er en fryktelig klønete ting av meg å gjøre, sa Njåstad til VG.