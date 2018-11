UNDERSØKES: Politiet har startet undersøkelser av predikant Svein-Magne Pedersen etter VGs avsløringer. Foto: Mattis Sandblad

Politiet undersøker mirakelpredikanten etter VGs avsløringer

Etter VGs avsløringer om mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen, undersøker nå politiet predikanten. Det sier Terje Skaar, leder for retts- og påtaleenheten i Vest politidistrikt.

Skaar sier at politiet vurderer om de skal starte en etterforskning.

– Vi kommer til å gjøre noe undersøkelser i den forbindelse, sier han.

Han kan ikke si noe mer om hva slags undersøkelser politiet har startet.

– Det er naturlig for politiet etter de VG-oppslagene som har vært å gjøre undersøkelser om det er foregått straffbare forhold – men hva vi gjør, kan jeg ikke varsle i offentligheten på forhånd.

VG har avslørt hvordan predikant Svein-Magne Pedersen har samlet inn penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer i India.

Pedersen har avvist anklagene via sin advokat John Christian Elden. Da VG for første gang fikk ham direkte i tale mandag, sa han at misjonen ikke har sagt at de skal drive barnehjem – men bygge dem, og at de har gjort det de lovet.

Kan ha brutt loven

Når predikant Svein-Magne Pedersen ber om penger fra sine givere, har han hevdet at hans stiftelse Misjonen Jesus Leger (MJL), har bygget «24 barnehjem» i Orissa og Chennai i India, og har «2000 munner å mette» på disse hjemmene.

VG har avslørt at Pedersen aldri har finansiert 24 barnehjem , men to. Ett av dem har vært nedlagt i tre år, og der bor det bare kuer. Det andre er ikke i drift som barnehjem – men brukes til å tilby et titalls barn leksehjelp.

Saken ble møtt med sterke reaksjoner, og krav om politietterforskning.

Jon Petter Rui, strafferettsekspert og professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø, har tidligere sagt til VG at han mener politiet bør undersøke Pedersens nødhjelp. Han har forklart at det vil være snakk om å avgjøre om det er begått bedrageri eller ikke.

– Hvis man utover enhver rimelig tvil kan bevise at noen samler inn penger til noe man vet man ikke skal bruke det til, så er det bedrageri. Hvis det er bedrageri, blir man straffet. Strafferammen er på opp til seks år, sa han til VG.

I kjølvannet av VGs avsløringer undersøkes stiftelsen og predikanten også av Forbrukertilsynet og Stiftelsestilsynet, samt at Helsetilsynet har begjært påtale og bedt politiet om å etterforske. Helsedepartementet har startet et arbeid for å se på om loven bør endres.



SEPTEMBER: I medlemsbladet «Legedom» skryter Svein-Magne Pedersen av at giveres gave til Misjonen Jesus Leger er med på å «velsigne nærmere 2000 foreldreløse barn i India». Artikkelen ble nylig tatt vekk fra stiftelsens nettsider.

Åpnet tilsynssak

VG har også omtalt hvordan Svein-Magne Pedersen har opprettet en organisasjon i Canada, Jesus Heals. Årsregnskap fra 1995 til 2002 viser at millioner har blitt overført til Jesus Heals fra Misjonen Jesus Leger i Norge. Hvis stiftelsen i Norge opphører, vil dessuten alle midler bli sendt til organisasjonen i Canada.

På bakgrunn av VGs avsløringer fra og med i sommer til i dag, har Stiftelsestilsynet nå også opprettet tilsynssak mot Pedersen og stiftelsen:

– Bakgrunnen for vår tilsynssak er opplysninger som fremkommer i medieoppslag, og som gir risiko for at det kan foreligge forhold som innebærer brudd på stiftelseslovens regler og stiftelsens vedtektsfestede bestemmelser, skrev Stiftelsestilsynet i et brev til Misjonen Jesus Leger mandag.

Millioner av kroner har kommet inn til Misjonen Jesus Leger fra nordmenn gjennom gaver og kollekt, og fra mennesker som har ringt inn til Pedersen og stiftelsens forbønnstelefon til 14 kroner i minuttet. Pedersen la ned forbønnstelefonen i sommer , men ber fortsatt om pengegaver fra sine tilhengere.

I vår avslørte VG hva predikanten sa til syke mennesker som ringte inn . Da hevdet predikanten blant annet at hans bønn kunne helbrede kreft.

– Håper politiet tar kontakt

Om at politiet har startet undersøkelser skriver Pedersens advokat, John Christian Elden, i en SMS til VG:

– Det ville jeg også tatt opp til vurdering om jeg var politi ut fra hvordan VG har presentert saken. Misjonen håper de blir kontaktet for å korrigere feiloppfatningene.

Han har tidligere skrevet i en uttalelse til VG at det viktigste for Misjonen Jesus Leger har vært å hjelpe. De skal ha forholdt seg til opplysninger fra sine samarbeidspartnere i India, og stiftelsen har ikke har hatt noen grunn til å betvile dette

«Misjonen er ikke en hjelpeorganisasjon noe som kommer til uttrykk ved at de gir gaver til samarbeidspartnere bl.a. i utlandet. Misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til», skriver Elden i en e-post.

Om organisasjonen i Canada har Elden skrevet på vegne av Misjonen Jesus Leger:

« Misjonen Jesus Legers advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning. At pengene skal overføres til stiftelsen i Canada, er fordi lovverket krever slik øremerking. Pedersen med sin tilknytning til Canada sier det er naturlig at arbeidet videreføres i Canada dersom MJL i Norge avvikles »