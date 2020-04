HJEMMEJOBB: Marks Stash (49) arbeider i hagen, og på grunn av coronakrisa regner han med å måtte gjøre det i sommer også. Kona er mer skuffet enn Mark. Foto: Annemor Larsen

Ingen Syden i sikte for tyskere

TRAVEMÜNDE/ HANNOVER(VG) Tyskere forbereder seg på at utenlandsferien i sommer kan ryke. Europa står i en turismekrise.

Nå nettopp

De skulle tatt bobilen og sust gjennom Europa, for å utforske Kroatia sammen. Nå har de lagt planene på is, den tyske familien i Travemünde.

– Vi arbeider hardt, og har så liten tid til å være sammen med barna og hverandre. Ferien er den lille, dyrebare tiden vi gleder oss til hele året, og nå ... Det er bare så skuffende, sier kvinnen, i det hun titter ut i hagen for å se ektemannen Mark Stasch (49) løfte tunge steiner til et robust steingjerde.

les også Sør-Sverige: Forberedt på «stormen»

– Ingen vanlig feriesesong

Som mange andre tyskere har familien Stasch i Travemünde innsett at ferieplanene kan ryke.

For tyske myndigheter har de siste dagene advart om at landegrensene kan forbli stengte i en god stund fremover.

– Jeg ser ingen grunn til å løfte på restriksjonene nå, sa utenriksminister Heiko Maas til avisen Bild, og la til «så lenge det er portforbud i mange land, blir et opphold der heller ikke noen ferie».

Det er rett og slett ikke mulig å ha en «vanlig feriesesong» i sommer, sier Maas, ifølge Spiegel.

Frankrikes president Emmanuel Macron skal ha gått enda lenger, med å åpne for å holde landegrensene stengt helt til september. Dette er oppe til vurdering hos de andre Schengenlandene, rapporterer franske BFMTV.

Julia og Mark Stasch (49) i Travemünde skulle ta med barna ned til Kroatia. Nå kan det i stedet bli mye steinløfting på Mark denne sommeren.

les også Roskilde sørger over festivaltap

FAKTA: DISSE FERIEMÅLENE VIL MERKE DET Disse landene tok imot flest utenlandske turister i EU: Spania med 301 mill. overnattingsdøgn Italia med 216,5 mill. overnattingsdøgn Frankrike med 140,7 mill. overnattingsdøgn Hellas med 102,6 mill. overnattingsdøgn Østerrike med 89,3 mill. overnattingsdøgn Tyskland med 87 mill. overnattingsdøgn Kroatia med 83,1 mill. overnattingsdøgn Portugal med 49,9 mill. overnattingsdøgn Nederland med 47 mill. overnattingsdøgn Tsjekkia med 26,8 mill. overnattingsdøgn (Kilde: Eurostat) Vis mer

40 millioner ferierende

Tyskere er reiseglade mennesker. I juli og august reiser vanligvis rundt 40 millioner tyskere på ferie, og tre av fire drar til utlandet, ifølge RTL.

– Jeg har store planer! Jeg skal ta bobilen min og kjøre til Sverige, og så over til Finland, videre til ...Forresten, kan du fortelle meg om jeg kan krysse grensene over til Finland nå?, avbryter Werner Klimek (74) seg selv.

Den pensjonerte lastebilsjåføren vet akkurat hvordan han kan feriere billig i Europa med medbrakt soveplass, kjøkken, mat og god drikke, forteller han VG.

BOBILTURISTEN: Werner Klimek (74) pakker bobilen og reiser på langtur i Europa så ofte han har tid. Det skulle han gjerne gjort i år også. Foto: Annemor Larsen

Denne uken har overskriftene i tyske aviser pekt mot at Werner Klimek kanskje bør legge en alternativ plan for sommeren.

“ Sommerferien blir nok hjemme”, “Ferie først i 2021?”, “Sommer 2020: Blir den kun i Tyskland?, ”, og så, den litt mer løsningsorienterte “Hvordan tyske ferieregioner håper på besøkende om sommeren”.

Stengte campingplasser

På Birkensee campingplass rett utenfor Hannover burde utsiktene til ferie i eget land være gode nyheter for innehaver Svein Meisner (50), men det er en ganske nedfor type VG møter ved inngangen til resepsjonen.

Campingplassen er nemlig omringet av rødhvite plastbånd, slik alle andre overnattingssteder av denne typen er i Tyskland, for å verne mot coronasmitte.

– Nå har vi holdt lukket i en måned, og det begynner å tære. Vi må jo vedlikeholde alt her, selv om det ikke er folk, og det er ubehagelig å ikke vite når vi eventuelt får åpne igjen, sier Meisner til VG.

Han legger til at skulle myndighetene åpne for drift igjen snart, så er han usikker på om han i det hele tatt ville hatt nok masker, hansker og Antibac til å drive forsvarlig, så lenge coronapandemien fortsatt truer.













Turismekrise for EU

Smittevernsrestriksjonene på reise gjelder foreløpig frem til 3. mai i Tyskland, men det er lite som tyder på at tyskere vil kunne sette seg på et fly eller i bobil og dra over landegrensen med det første.

For rundt om i Europa har nesten samtlige land sine egne restriksjoner på innreise.

Coronastengte grenser-, hotell og spisesteder skaper krisestemning i hele den europeiske turistindustrien.

Turisme står for 11 prosent av EUs samlede bruttonasjonalinntekt, og ansetter drøyt 11 millioner mennesker i EU-landene til sammen, ifølge Sydsvenskan, som har innhentet tall fra Eurostat.

Det regnes at coronapandemien koster turistindustrien en nedgang på minst 45 prosent, avhengig av hvor lenge restriksjonene opprettholdes.

PSSST! Mulige unntak I Østerrike håper forbundskansler Sebastian Kurz å i det minste kunne åpne opp grensen for tyske turister i sommer, og i Kroatia vurderer man å slippe inn tsjekkiske turister, skriver Sydsvenskan. Vis mer









– Godt nok

Mellom to gamle campingvogner har en kvinne i rosa singlet og solbriller rigget seg til i en klappstol. Hun er den eneste gjesten på Birkensee campingplass disse aprildagene.

– Jeg er bare her fordi jeg jobber på sykehuset, og denne vognen er pendlerboligen min, nå som det er så hektisk der, forteller Diane Lutz (59) til VG.

Kvinnen har fullt opp nå om dagen med analysering av prøver fra de mange som kommer inn med symptomer på covid-19. Denne lille stunden med en kaffekopp er for å hente krefter før et nytt skift, sier Lutz.

– Sommerferie? Den blir hjemme i huset. Der har jeg familien min, og er vi heldige nok til at alle fortsatt holder seg friske, er det mer enn godt nok å bare være hjemme.

Publisert: 22.04.20 kl. 21:22

Les også

Mer om Tyskland Bobil VG Familie Tid Portforbud Fly

Fra andre aviser