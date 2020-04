BERLIN: En syklist iført munnbind ved Brandenburg-porten 1. april. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

FHI om mulig munnbind-anbefaling: Må tilpasses norske forhold

Et WHO-panel skal vurdere å anbefale hele verden å bruke munnbind. FHI mener det ikke vil ha samme effekt i Norge.

Norske helsemyndigheter har sagt at de aldri kommer til å anbefale bruk av munnbind for å begrense smittespredning.

«Det er en kulturell greie», sa FHI-overlege Preben Aavitsland om at munnbind brukes over store deler av Asia.

Nå har Verdens helseorganisasjon (WHO) satt ned et panel som skal vurdere om de skal anbefale alle å bruke det.

– WHO gjenåpner diskusjonen og ser på ny dokumentasjon, for å finne ut av om det bør skje en endring i anbefalingen av munnbind, sier panelleder og epidemiolog David Heymann ifølge BBC.

Det skal de gjøre blant annet med bakgrunn i en studie som indikerer at host og nys kan sende dråper opp mot seks til syv meter.

Samtidig skal de se på erfaringer fra steder som Hongkong og Sør-Korea, der bruk av munnbind er utbredt og smittetallene er relativt lave – henholdsvis 19,6 og 1,4 smittede per 100.000 innbyggere fredag formiddag.

Til sammenligning har Norge 97,5 smittede per 100.000 innbyggere.

Det reelle antallet smittede antas imidlertid å være høyere, og det er store forskjeller mellom landene i omfanget av testing.

MOSKVA: Passasjerer med munnbind på T-banen i Moskva 31. mars. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

FHI: Gir god beskyttelse

Forsker i resistens- og infeksjonsforebygging hos FHI, Petter Elstrøm, påpeker at det ikke blir riktig å sammenligne Norge med asiatiske land.

– Det har en god effekt der forekomsten i befolkningen er høy, samtidig som folketettheten er høy. Det er annerledes på T-banen i Shanghai enn T-banen i Oslo, sier forskeren.

Samtidig erkjenner han at munnbind produsert i helsevesenet gir god beskyttelse, både for syke og dem som skal være nær de syke.

Elstrøm stiller seg imidlertid annerledes til munnbind som et tiltak ute i samfunnet.

– I en fase der få i landet er smittet, vil man måtte bruke mye munnbind uten at det egentlig har noen effekt. Det viktigste tiltaket nå, er at de som er syke holder seg hjemme og at man holder avstand ute. Munnbind vil egentlig være unødvendig dersom man holder god avstand, slår FHI-forskeren fast.

– En mangelsituasjon

Han peker samtidig på at vi nå er i en mangelsituasjon. Derfor er det viktig å sikre at munnbind med god kvalitet, holdes i helsevesenet.

– I USA blir innbyggerne oppfordret til å bruke skjerf eller lignende. Kan det bli aktuelt her?

– Situasjonen er også ganske annerledes i USA, der ser det ut til å være ute av kontroll fordi det ikke har vært en samlet respons i alle stater. Det er heller ikke lett at alle holder seg hjemme i millionbyer.

– Et skjerf kan kanskje fange opp noen dråper hvis man hoster og nyser, men ikke det som kommer i lufta mot deg, sier Elstrøm.

Han tilføyer at de følger fortløpende med på vurderingene til WHO og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (EDCD), men at de gjør en tilpasning til norske forhold.

– WHO gir råd til hele verden, og det er et stort forhold. Det kan være andre tiltak som passer bedre her, sier forskeren.

– Vanskelig å be folk om å gå med det

Førsteamanuensis Are Martin Holm ved Universitetet i Oslo har en doktorgrad i immunsvikt, og er overlege og spesialist i lungemedisin.

Han sier at det foreløpig ikke er bevist at munnbind hindrer at man selv får smitte, med mindre man er tett innpå en som er syk.

– Men det som er sannsynlig, er at du ikke så lett smitter andre, påpeker Holm.

– En studie fra Island tyder på at halvparten av de smittede ikke har symptomer. Burde man ikke da for sikkerhets skyld anbefale å bruke det?

– Nei, jeg synes det blir vanskelig å be folk om å gå med det. Særlig fordi vi vet lite om dem som ikke har symptomer. Det kan hende at de sprer sykdom, men man vet ikke hvordan, sier overlegen.

Munnbindet kan være smittsomt

Holm sier at han, sett at offisielle myndigheter anbefaler det, vil gå med munnbind.

– Men foreløpig har ikke det skjedd, og da synes jeg at de uheldige sidene vil veie tyngre enn den mulige fordelen man kan tenke seg, sier han og viser til at:

Man bruker opp en ressurs

Munnbindet kan være smittsomt hvis man tar på det

Vanlige kirurgiske munnbind stopper ikke de minste dråpene. Derfor kan det gi en falsk trygghet

I tillegg peker overlegen på den psykologiske effekten:

– Den er vanskelig å tallfeste, men et scenario der alle går med munnbind vil være ganske stressende. Det blir i så fall enda et skritt bort fra normalen, og det tror jeg ikke man skal kimse av.

– Vi er ikke forsvarsløse

I en NRK-kronikk skriver fysiker og tidligere forskningsdirektør i A-viral, Jørgen Karlsen, at munnbind må bli påbudt.

«(...) man er forsvarsløs mot smitten som kommer via luften hvis man er uten maske», skriver han blant annet.

Det er ikke overlege Holm enig i:

– Man skal være forsiktig med å bruke så dramatiske ord, for det høres ut som om man har gitt opp. Men vi er ikke forsvarsløse, for håndvask og sosial distanse er fortsatt de viktigste virkemidlene for å hindre smitte – med mindre man står tett inntil pasienten, slik helsepersonell ofte må.

Publisert: 03.04.20 kl. 17:39

